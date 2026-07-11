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это больница, а это то-то" без единой линии повествования и без углубления в историю - говорю, потому что есть, с чем сравнить. Арбат, казалось бы, одна из самых знаменитых улиц Москвы, поэтому мы надеялись на большее. Информация периодически повторялась. Судя по языку повествования ("коровки, лошадки","как говорят дети, топила за…") гид воспринимала нас с молодым человеком, как детей, хотя нам обоим по 24. На экскурсию в музее Герцена осталось всего полчаса, так как на Трипстере экскурсия заявлена с 14.30 до 16.30, и планы подстраивались соответствующе, а в музее экскурсия с 16 часов. Вот экскурсия супер! Хочется прийти туда отдельно, чтобы не пришлось просить экскурсовода спешить и ужиматься в полчаса, было прям очень интересно.