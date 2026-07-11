Сквозь Арбат - в гости к Герцену

Почувствовать дух города, гуляя по самому московскому району, и посетить подлинный особняк 19 века
Особенность экскурсии в том, что мы пойдём не традиционным маршрутом, вдоль Арбата, а поперёк. Исследуя переулки и дворики, вы узнаете, как появился Старый и Новый Арбат. Познакомитесь с памятниками архитектуры, побываете в доме-музее Герцена.

В результате вы поймёте, почему именно этот район самый московский, и какую роль он играл в истории столицы.
Сквозь Арбат - в гости к Герцену
Сквозь Арбат - в гости к Герцену
Сквозь Арбат - в гости к Герцену

Описание экскурсии

  • Мы погуляем по лабиринтам арбатских переулков.
  • На примерах биографий местных жителей поговорим о роли личности в истории.
  • Посетим дом-музей Герцена — чудом сохранившийся особняк 19 века.
  • Вы увидите дом из фильма «Покровские ворота».
  • Рассмотрим готический особняк Маргариты и дом, интерьер которого Булгаков описал в бале сатаны.
  • Пройдёмся по Арбатскому переулку, где чаще всего бывал Пушкин.
  • Также в программе: круглый дом архитектора Мельникова, Дом с рыцарями и стена Цоя.

Организационные детали

  • Билет в дом-музей Герцена включён в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ст. метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 345 туристов
Я представляю команду профессиональных сертифицированных гидов в Москве с многолетним стажем работы. Мы собрали информацию об уникальных и наиболее интересных объектах нашей столицы — будь то памятники, дома, музеи, кафе или магазины.

Отзывы и рейтинг

0
Основано на 0 отзывах
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Евгения
Экскурсию вела гид Татьяна. К сожалению, нам не очень понравилось. Маршрут интересный, это правда. Сама экскурсия очень поверхностная, выглядит как набор скудных фактов в стиле "здесь жил такой-то человек, а
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это больница, а это то-то" без единой линии повествования и без углубления в историю - говорю, потому что есть, с чем сравнить. Арбат, казалось бы, одна из самых знаменитых улиц Москвы, поэтому мы надеялись на большее. Информация периодически повторялась. Судя по языку повествования ("коровки, лошадки","как говорят дети, топила за…") гид воспринимала нас с молодым человеком, как детей, хотя нам обоим по 24. На экскурсию в музее Герцена осталось всего полчаса, так как на Трипстере экскурсия заявлена с 14.30 до 16.30, и планы подстраивались соответствующе, а в музее экскурсия с 16 часов. Вот экскурсия супер! Хочется прийти туда отдельно, чтобы не пришлось просить экскурсовода спешить и ужиматься в полчаса, было прям очень интересно.

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Н
Спасибо Ларисе что провела экскурсию для меня одного, не смотря на прохладную погоду Экскурсия интересная, много исторических личностей вспомнили, о некоторых я узнал впервые
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Юлия
Спасибо экскурсоводу Ларисе! Интереснейший маршрут и истории связанные с Арбатом: от архитекторов до судеб тех, кто жил здесь. Очень много исторических фактов, имён и событий, переплетенных самым неожиданным образом.

Включенная экскурсия в дом-музей Герцена - также прошла 6а одном дыхании (в музее спасибо экскурсоводу Светлане - увлечённо и эрудированному специалисту).

К Ларисе обязательно схожу и на другие её экскурсии!
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А
Очень интересная экскурсия с очень эрудированным и приятным в общении гидом!!
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