Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)

Погрузиться в историю храма-матрёшки и услышать о памятниках в сердце столицы
В этой экскурсии вы перенесётесь в средневековую Москву и, шагая по эпохам, дойдёте до наших времен.

На площади рассмотрите достопримечательности разных периодов, после взглянете на этот знаменитый ансамбль, гуляя по берёзовой роще Зарядья.

А главный в нашей программе — пряничный Покровский собор: гид расскажет о его сложной конструкции и исторических экспонатах.
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье (в мини-группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Собор Василия Блаженного

Это самая яркая достопримечательность Красной площади. Возведен он был по приказу Ивана Грозного после покорения Казанского царства — мы поговорим о причинах и последствиях этой военной кампании. Осмотрим собор и его 9 церквей снаружи — разберёмся, почему они оказались на одном фундаменте. Вы поймёте, каким задумывался храм и каким получился, а ещё раскроете символику цветов.
И конечно, будет рассказ о личности Василия Блаженного. В чём причина его популярности, почему он был похоронен рядом с храмом и зачем его мощи перенесли? Кто такие блаженные и кто ещё покоится в соборе? Вы получите ответы на эти и другие вопросы.

Главная площадь страны

Красная площадь исстари была местом большого торга — мы поговорим о её коммерческом прошлом, о том, какие события здесь происходили. Вы узнаете о «переезде» памятника Минину и Пожарскому и наконец разберётесь, что такое Лобное место: место казней или всё-таки трибуна для выступлений. А ещё гид поделится любопытными легендами о других памятниках площади!

Сюжеты трех улиц

Спускаясь к парку Зарядье, поговорим о трёх главных улицах центра: Никольской — улице Просвещения, Ильинке — колыбели банковского дела, и Варварке, усеянной церквушками. Здесь вас ждут истории о покровительнице путешественников, об Английском дворе и о монастыре, основанном на месте резиденции ранних Романовых.

Лес в центре столицы

А Зарядье подарит вам интересные ракурсы на Кремль! С парящего моста вы полюбуетесь белоснежной сталинской высоткой и услышите о соседних памятниках. И конечно, познакомитесь с инфраструктурой парка, а также узнаете, что было на его месте до революции и в советские годы.
Иногда по решению парка «Зарядье» экскурсия по нему отменяется, тогда мы предложим другую локацию.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Мы осмотрим собор только снаружи. Если вы хотите зайти внутрь во время или после экскурсии, дополнительно необходимо купить входные билеты в собор Василия Блаженного. Это можно сделать на официальном сайте Государственного исторического музея. Стоимость взрослого билета — 600 рублей. Для детей и пенсионеров действуют льготные условия.
  • Если Красная площадь закрыта, мы предлагаем альтернативные маршруты

ежедневно в 15:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Манежной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Пешая
359 отзывов
1.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Прогулка по Красной площади и Александровскому саду
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
700 за человека
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Красная площадь: было - стало (в мини-группе)
По кирпичику разобрать историю главной площади Москвы
Начало: У метро Охотный ряд
Расписание: во вторник в 11:00 и 13:00
Сегодня в 13:00
8 окт в 11:00
850 за человека
Красная площадь - сердце Москвы
Пешая
5 отзывов
2 часа
Групповая
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: У станции метро «Охотный ряд»
1 окт в 17:45
2 окт в 08:45
1 500 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам