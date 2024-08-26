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места. Мало схожего с реальностью, тут скорее заинтересовать, сочинить, подать выдумку как правду. Экскурсовод был высокомерен и не слишком вежлив, рассказывал и про Есенина, и про Толстого и про Ленина со Сталиным. В начале экскурсии показывал дом, в котором жил и Булгаков и Ленин и ещё кто то, кто хотел основать табачную фабрику, переспросила, сказал грубо вы мне в глухое ухо говорите, потом услышал тоже самое в другое ухо, сказал сейчас скажу, и так ничего и не ответил. В целом биографичности и истории там не будет. Но как развлечение рассматривать можно.