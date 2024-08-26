2 часа
Групповая
до 25 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
20 сен в 15:00
21 сен в 13:00
от 800₽ за человека
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«По тропе исполнения желаний» с призраком Булгакова и чаепитием-сюрпризом
Начало: Триумфальная площадь
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
1 120₽ за человека
2 часа
Аудиогид
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААльбина26 августа 2024Возможно, что просто личные ожидания не совпали с реальностью. Прошлись по улицам Москвы и посмотрели красивые дома и места. Экскурсовод
- ВВеричева26 августа 2024Ну во первых не столько это про булгаковскую Москву, сколько просто ходили около музея Булгакова и смотрели красивые дома и
- ААлександр6 ноября 2022Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом КалиостроОжидал большего. Вцелом, экскурсия неплохая, но есть нюансы. Во первых, Граф Калиостро, не более, чем статист, я надеялся, что будет
- ООлейник16 мая 2022Москва БулгаковскаяЭто очень интересная очень содержательная экскурсия. Очень грамотный экскурсовод, который великолепно знает Москву и свободно отвечает на любые вопросы, в
- ММириева4 мая 2022Москва БулгаковскаяНа все 100
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник В. В. Маяковскому»
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