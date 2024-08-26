Памятник В. В. Маяковскому – экскурсии в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник В. В. Маяковскому» в Москве, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Пешая
1113 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Булгаковская Москва: мистика и реальность
Начало: СТ.М. Маяковская
Расписание: Ежедневно
20 сен в 15:00
21 сен в 13:00
от 800 за человека
«По тропе исполнения желаний» с призраком Булгакова и чаепитием-сюрпризом
Пешая
6 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
«По тропе исполнения желаний» с призраком Булгакова и чаепитием-сюрпризом
Начало: Триумфальная площадь
13 янв в 09:00
14 янв в 09:00
1 120 за человека
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Пешая
2 часа
Аудиогид
В окрестностях Патриарших: аудиоэкскурсия по тихому центру столицы
Начало: Триумфальная пл., Москва
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Альбина
    26 августа 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Возможно, что просто личные ожидания не совпали с реальностью. Прошлись по улицам Москвы и посмотрели красивые дома и места. Экскурсовод
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    рассказывала и про архитекторов, и про купцов и про Гоголя, и про Есенина со Сталиным и про патриарха Гермогена. Побывали возле музея Булгакова. В саму "нехорошую" квартиру не поднимались и даже не зашли в подъезд дома. На сайте есть информация, что посещение Музея-театр «Булгаковский дом» (возможно по желанию большинства в группе за дополнительную плату). На желание нашей группы посетить данный музей получили ответ, что это всего лишь рекламный ход. Если рассматривать, как прогулку и развлечение, то можно.

  • В
    Веричева
    26 августа 2024
    Булгаковская Москва: мистика и реальность
    Ну во первых не столько это про булгаковскую Москву, сколько просто ходили около музея Булгакова и смотрели красивые дома и
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    места. Мало схожего с реальностью, тут скорее заинтересовать, сочинить, подать выдумку как правду. Экскурсовод был высокомерен и не слишком вежлив, рассказывал и про Есенина, и про Толстого и про Ленина со Сталиным. В начале экскурсии показывал дом, в котором жил и Булгаков и Ленин и ещё кто то, кто хотел основать табачную фабрику, переспросила, сказал грубо вы мне в глухое ухо говорите, потом услышал тоже самое в другое ухо, сказал сейчас скажу, и так ничего и не ответил. В целом биографичности и истории там не будет. Но как развлечение рассматривать можно.

  • А
    Александр
    6 ноября 2022
    Театрально-костюмированная прогулка по Москве с графом Калиостро
    Ожидал большего. Вцелом, экскурсия неплохая, но есть нюансы. Во первых, Граф Калиостро, не более, чем статист, я надеялся, что будет
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    живая речь, но, к сожалению, это была просто фонограма в наушниках. Во вторых, экскурсия жёстко привязана к хронометражу, поэтому идти приходится быстро, хотя я рассчитывал на позновательную прогулку. Ну и честно, 1500, это не стоит, максимум 1К. Поставил 4, но честно, 4 с минусом. Для коренного москвича, экскурсия слабовата…

  • О
    Олейник
    16 мая 2022
    Москва Булгаковская
    Это очень интересная очень содержательная экскурсия. Очень грамотный экскурсовод, который великолепно знает Москву и свободно отвечает на любые вопросы, в
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    том числе не связанные с экскурсией. Экскурсия довольно длительная по времени, поэтому удобная обувь и вода с собой просто необходимы. Эта экскурсия погружает не столько в сам роман, сколько Москву периода 20-х годов. Это очень интересно. Мы ходили по старым улицам и улочкам и даже новоделы не мешали представить то, что происходило в романе. Особенно мне понравилось соотнесение Булгаковских героев с реальными персонажами из жизни автора.

  • М
    Мириева
    4 мая 2022
    Москва Булгаковская
    На все 100

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Памятник В. В. Маяковскому»

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  2. Кремль
  3. Красная площадь
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  5. Воробьевы Горы
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Зарядье
  9. Никольская улица
  10. Александровский сад
Сколько стоит экскурсия по Москве в сентябре 2024
Сейчас в Москве в категории "Памятник В. В. Маяковскому" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1 120. Туристы уже оставили гидам 1119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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