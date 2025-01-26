Т Татьяна Патрики - самый богемный район Москвы

Спасибо прекрасному гиду Екатерине! Места, которые она показала, я раньше не видела, хотя родилась в Москве

и читать дальше бываю в этом районе. Очень увлекательно узнавать любимый город.

Мы увидели достопримечательности Патриарших прудов и близлежащих улиц и переулков: Садовая, Малый и Большой Козихинский, Спиридоновка и другие.

Екатерина рассказала историю и современные факты о самых красивых архитектурных сооружениях этого района: особняки Рябушинского, Морозовой, дом архитектура Шехтеля и других.

Зашли в "Дом Булгакова", узнали историю этого места и факты биографии писателя.

Екатерина увлекательно рассказывала про различные исторические периоды города. Терпеливо отвечала на вопросы. Очень приятно было познакомиться с эрудированным и профессиональным гидом.

Н Наталья Патрики - самый богемный район Москвы Замечательная экскурсия!!! Экскурсовод Екатерина знаток своего дела!!! За 2 часа узнали не только историю Патриарших,но и было множество любопытных отступлений про наших современников. Замечательно провели время!!! Спасибо Катюша❤️❤️❤️

В Москве были с сыном один день проездом. Чтобы с пользой провести время, решили сходить на экскурсию. Ребёнок очень хотел увидеть "Патрики", мне же были более интересны Булгаковские Патриаршие пруды. Идеальным решением дилеммы стала экскурсия Екатерины) Узнали много интересных фактов об этом районе, как исторических, так и современных. Экскурсия очень понравилась и мне, и ребёнку. Большое спасибо Екатерине!

Ю Юлия Патрики - самый богемный район Москвы Экскурсия невероятно понравилась, Екатерина рассказывала интересные факты, все емко и действительно любопытно. Очень рекомендую такой формат прогулки с одновременным получением знаний города, в котором живешь.

Л Любовь Патрики - самый богемный район Москвы Сделала себе подарок на день рождения, сходила на экскурсию в самый богемный район Москвы. Экскурсия предполагала небольшое количество экскурсантов, я оказалась одна 🤩

Е Екатерина Патрики - самый богемный район Москвы Экскурсовод лучший

Понравилась экскурсия, проведенная гидом Екатериной. 2 часа пролетели незаметно. Рассказывает интересно, при этом не перегружено информацией, на все вопросы также получили ответ. Екатерина подстраивается под клиентов. Я была вдвоем с сыном, 9 лет. Все наши пожелания были учтены. Планируем к посещению другие экскурсии с Екатериной.

М Марина Патрики - самый богемный район Москвы Отличный гид Екатерина. Человек -фанат своего дела. Непринуждённо, спокойно,атомосферно. Всем советую

М Марина Патрики - самый богемный район Москвы Спасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно, интересно, необычно.

Ю Юлия Патрики - самый богемный район Москвы

Очень оперативно смогла заказать, связаться и обсудить детали с Екатериной.

Неожиданно пришла идея на свой день рождения прогуляться с экскурсоводом по любимому району Москвы - по Патрикам, с подругами и детьми 12 лет. Очень оперативно смогла заказать, связаться и обсудить детали с Екатериной. Все прошло в лучшем виде! Нам всем, включая детей, очень понравилось! Катя прекрасный рассказчик, милый и приятный человек, с которым комфортно находится рядом. Спасибо вам большое! Хотим теперь еще)

Д Дарья Патрики - самый богемный район Москвы Живая и интересная экскурсия. Экскурсовод Екатерина позитивная и доброжелательная девушка. Узнала много нового о Патриарших прудах!

Е Елена Патрики - самый богемный район Москвы Патрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей.

Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!

Г ГРИГОРИЙ Патрики - самый богемный район Москвы Все понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим

Вчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному из интереснейших районов Москвы, оказалось Патрики это не только тусовочное место, тут такое историческое место с историческими особняками, особая богемная атмосфера. Екатерина спасибо вам, что открылт для меня много новой информации.

Т Татьяна Патрики - самый богемный район Москвы Супер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!