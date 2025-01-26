Групповая
Стендап-экскурсия по Патрикам
Начало: Триумфальная площадь, памятник Маяковскому (м. Мая...
Расписание: См. расписание.
Завтра в 19:00
25 сен в 19:00
1390 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Патрики - самый богемный район Москвы
Начало: Большая Садовая, 10
Расписание: Каждый день с 12 до 20
Сегодня в 18:00
28 сен в 13:00
3000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
5 домов на Патриарших прудах
Начало: Аллея Архитектора Шехтеля, у креста
Расписание: Экскурсия проходит на улице. Внутрь домов доступ отсутствует.
Завтра в 09:00
29 сен в 09:00
8000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна26 января 2025Патрики - самый богемный район МосквыОднозначно интересная и познавательная экскурсия.
Спасибо прекрасному гиду Екатерине! Места, которые она показала, я раньше не видела, хотя родилась в Москве
и
- ННаталья17 ноября 2024Патрики - самый богемный район МосквыЗамечательная экскурсия!!! Экскурсовод Екатерина знаток своего дела!!! За 2 часа узнали не только историю Патриарших,но и было множество любопытных отступлений про наших современников. Замечательно провели время!!! Спасибо Катюша❤️❤️❤️
- ЮЮлия8 ноября 2024Патрики - самый богемный район МосквыВ Москве были с сыном один день проездом. Чтобы с пользой провести время, решили сходить на экскурсию. Ребёнок очень хотел
- ЮЮлия20 октября 2024Патрики - самый богемный район МосквыЭкскурсия невероятно понравилась, Екатерина рассказывала интересные факты, все емко и действительно любопытно. Очень рекомендую такой формат прогулки с одновременным получением знаний города, в котором живешь.
- ЛЛюбовь2 октября 2024Патрики - самый богемный район МосквыСделала себе подарок на день рождения, сходила на экскурсию в самый богемный район Москвы. Экскурсия предполагала небольшое количество экскурсантов, я оказалась одна 🤩
- ЕЕкатерина20 августа 2024Патрики - самый богемный район МосквыЭкскурсовод лучший
- ССветлана8 августа 2024Патрики - самый богемный район МосквыПонравилась экскурсия, проведенная гидом Екатериной. 2 часа пролетели незаметно. Рассказывает интересно, при этом не перегружено информацией, на все вопросы также
- ММарина1 августа 2024Патрики - самый богемный район МосквыОтличный гид Екатерина. Человек -фанат своего дела. Непринуждённо, спокойно,атомосферно. Всем советую
- ММарина28 июля 2024Патрики - самый богемный район МосквыСпасибо большое за экскурсию. Было очень познавательно, интересно, необычно.
- ЮЮлия1 апреля 2024Патрики - самый богемный район МосквыНеожиданно пришла идея на свой день рождения прогуляться с экскурсоводом по любимому району Москвы - по Патрикам, с подругами и
- ДДарья19 ноября 2023Патрики - самый богемный район МосквыЖивая и интересная экскурсия. Экскурсовод Екатерина позитивная и доброжелательная девушка. Узнала много нового о Патриарших прудах!
- ЕЕлена4 октября 2023Патрики - самый богемный район МосквыПатрики-замечательное место для прогулки в теплый осенний день. Наш гид Екатерина рассказала историю создания богемного района, много интересного о прошлой и настоящей жизни его знаменитых обитателей.
Спасибо Екатерине, получили большое удовольствие от общения!
- ГГРИГОРИЙ24 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВсе понравилось, отличная экскурсия! Гиду Екатерине спасибо! Темп экскурсии комфортный, очень понравилось что экскурсии в мини группе, а не дов толпе людей. Узнали парочку новых мест, в которых в дальнейшем с удовольствием сходим
- KKisillud3 сентября 2023Патрики - самый богемный район МосквыВчера посетила экскурсию по Патриаршим прудам и окрестностям, с экскурсоводом Екатериной Феоктистовой, благодарна вам Екатерина, за увлекательную прогулку по одному
- ТТатьяна20 августа 2023Патрики - самый богемный район МосквыСупер экскурсия, для людей, незнакомых с районом, очень интересно. Спасибо Екатерине, молодец!
- ООльга17 августа 2023Патрики - самый богемный район МосквыЭкскурсия очень понравилась. Место встречи нашла быстро. Гид был со мной на связи постоянно, поэтому вряд ли потерялась.
Гид Катя очень
