Четверг, Воскресенье в 12:00

Мы все с раннего детства знаем и любим ВДНХ …. Многие приезжали сюда еще с родителями, гуляли по тенистым аллеям, с интересом рассматривали экспозиции в павильонах, посещали выставки …. А затем как-то все исчезло, превратилось и воспоминания и казалось, что великолепие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако проводимая в последние годы реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Из безликой ярмарки китайских товаров, продаваемых в безликих павильонах выставка, усилиями реставраторов и строителей, ожила и с каждым днем открывается в своем великолепии…. Приглашаем вас оценить архитектурное великолепнее уже отреставрированных павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой. Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы - знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным местом.

В нашей программе:

•Знакомство с комплексом ВДНХ - настоящим музеем архитектуры под открытым небом.

•Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания.

•Удивительные факты и загадочные истории.

•Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ.

•Новые веяния и модные точки парка.

За два часа экскурсанты узнают много неизвестных фактов о местах, которые многие помнят и любят с детства. С нашими гидами вы заново откроете для себя знаменитые фонтаны, по-другому увидите павильоны ВСХВ — ВДНХ, рассмотрите аутентичные вазы, мозаики, панно.

Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения. Величественные павильоны ВСХВ — ВДНХ СССР стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма. Когда и для каких целей задумывалась Выставка? Кто были создатели-архитекторы главного Экспо СССР? И что было на ВСХВ по время Великой Отечественной войны? Опытные экскурсоводы помогут разобраться в непростой истории «советского Версаля» и ответят на все вопросы об архитектуре и ландшафтном дизайне ВСХВ — ВДНХ.

Экскурсия стартует от арки Главного входа: гости проходят по Центральной аллее к главному павильону №1 и далее по площади со знаменитыми фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» Потом экскурсанты самый большой павильон на ВДНХ «Космос» на площади Промышленности. Его выставочная площадь составляла почти 19 тыс. кв. м, это более чем в семь раз больше площади Пушкинского музея. Чтобы осмотреть все залы павильона, нужно было пройти маршрут длиной более 4 км. Диаметр внутреннего купола составляет 40 м, что практически равно диаметру купола собора св. Петра в Риме. Затем гид обратит внимание гостей на ракету-носитель «Восток» — копию космического корабля, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю за 108 минут.

Маршрут нашей экскурсии будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании программы вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов виртуальной реальности, посетить Городскую ферму и Город мастеров, поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.

Место окончания экскурсии:

ВДНХ (проспект Мира, 121)

Проезд к месту начала экскурсии на метро в сопровождении экскурсовода.