Четверг, Воскресенье в 12:00

Настало время погрузиться в прошлое и вновь прогуляться по всеми любимому ВДНХ

3.9
19 отзывов
Настало время погрузиться в прошлое и вновь прогуляться по всеми любимому ВДНХ.

Гид поможет вам увидеть это привычное и — наверняка — любимое вами место совсем другими глазами.

Вы погрузитесь в удивительную историю парка, узнаете как он появился, и как менялся с годами.

Конечно же, гид покажет павильон «Космос», где вы увидите макет ракеты «Восток», высотой с 16-этажный дом!
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Тайны и легенды ВДНХ
Мы все с раннего детства знаем и любим ВДНХ …. Многие приезжали сюда еще с родителями, гуляли по тенистым аллеям, с интересом рассматривали экспозиции в павильонах, посещали выставки …. А затем как-то все исчезло, превратилось и воспоминания и казалось, что великолепие главного выставочного центра страны и романтический дух места, где «встречаются люди в Москве», утеряны навсегда. Однако проводимая в последние годы реконструкция вернула любимому парку-музею его прекрасный облик. Из безликой ярмарки китайских товаров, продаваемых в безликих павильонах выставка, усилиями реставраторов и строителей, ожила и с каждым днем открывается в своем великолепии…. Приглашаем вас оценить архитектурное великолепнее уже отреставрированных павильонов, золотое убранство фонтанов, многоцветие аллей летом и изящество ледяных скульптур зимой. Увлекательная экскурсия позволит вам не только увидеть знакомые символы Москвы - знаменитую статую «Рабочий и колхозница», фонтан «Дружба народов», грандиозный монумент «Покорителям космоса», но и узнать историю создания ВДНХ, услышать легенды, связанные с этим замечательным местом.

В нашей программе:

  • •Знакомство с комплексом ВДНХ - настоящим музеем архитектуры под открытым небом.
  • •Интересный рассказ об авторах проекта и обстоятельствах его создания.
  • •Удивительные факты и загадочные истории.
  • •Прошлое, настоящее и будущее ВДНХ.
  • •Новые веяния и модные точки парка.
  • За два часа экскурсанты узнают много неизвестных фактов о местах, которые многие помнят и любят с детства. С нашими гидами вы заново откроете для себя знаменитые фонтаны, по-другому увидите павильоны ВСХВ — ВДНХ, рассмотрите аутентичные вазы, мозаики, панно.
  • Уникальный архитектурно-парковый комплекс ВДНХ сформировали 49 памятников, 45 из которых — федерального значения. Величественные павильоны ВСХВ — ВДНХ СССР стали драгоценным символом отечественной архитектурной школы — советского ампира, неоклассики и модернизма. Когда и для каких целей задумывалась Выставка? Кто были создатели-архитекторы главного Экспо СССР? И что было на ВСХВ по время Великой Отечественной войны? Опытные экскурсоводы помогут разобраться в непростой истории «советского Версаля» и ответят на все вопросы об архитектуре и ландшафтном дизайне ВСХВ — ВДНХ.
  • Экскурсия стартует от арки Главного входа: гости проходят по Центральной аллее к главному павильону №1 и далее по площади со знаменитыми фонтанами «Дружба народов» и «Каменный цветок» Потом экскурсанты самый большой павильон на ВДНХ «Космос» на площади Промышленности. Его выставочная площадь составляла почти 19 тыс. кв. м, это более чем в семь раз больше площади Пушкинского музея. Чтобы осмотреть все залы павильона, нужно было пройти маршрут длиной более 4 км. Диаметр внутреннего купола составляет 40 м, что практически равно диаметру купола собора св. Петра в Риме. Затем гид обратит внимание гостей на ракету-носитель «Восток» — копию космического корабля, на котором 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин облетел Землю за 108 минут.
  • Маршрут нашей экскурсии будет зависеть от времени года и ваших предпочтений. По окончании программы вы можете самостоятельно отправиться на осмотр орбитального корабля «Буран» и парка аттракционов виртуальной реальности, посетить Городскую ферму и Город мастеров, поиграть с детьми на многочисленных детских площадках или посидеть в уютных кафе.

Место окончания экскурсии:

    ВДНХ (проспект Мира, 121)
    Проезд к месту начала экскурсии на метро в сопровождении экскурсовода.

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-20 человек
    взрослые (18+)
    1 150 ₽
    Школьники (без сопровождения взрослых на экскурсию не допускаются)
    900 ₽
    пенсионеры
    1 150 ₽
    студенты
    1 150 ₽

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Питание не входит, возьмите с собой воду и легкий перекус
    • Личные расходы туриста
    Где начинаем и завершаем
    Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро "Площадь революции"
    Завершение: на ВДНХ
    Когда и сколько длится?
    Когда: Четверг, Воскресенье в 12:00
    Экскурсия длится около 2 часов 30 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Четверг, Воскресенье в 12:00

    Алла В.
    Алла В.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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    Отзывы от посетивших эту экскурсию

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