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для нас удивительные уголки города, каждая улочка, по которой мы гуляли, была пропитана особым новогодним настроением.



Особенно приятно удивило то, что несмотря на то, что нас было всего двое, экскурсия прошла на высшем уровне. Гид уделила нам максимум внимания и создавала по-настоящему уютную атмосферу.



А какие милые сюрпризы нас ждали! Маленькие новогодние подарки стали приятным дополнением к уже незабываемым впечатлениям.



После этой экскурсии Москва предстала перед нами совершенно в новом свете – праздничной, волшебной, полной приятных открытий. Однозначно рекомендую всем, кто хочет увидеть столицу в её самом красивом новогоднем убранстве!



Спасибо Вам, Татьяна, за этот незабываемый предрождественский вечер, наполненный теплом, уютом и волшебством!