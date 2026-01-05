Шампанское, Снегурочка, новогодняя ёлка — откуда эти атрибуты праздника? Как они проросли в нашей культуре? Какие дореволюционные обычаи и советские приметы прижились и сохраняются сегодня? Приглашаем вас заглянуть в прошлое и на прогулке по нарядным улицам услышать уютные истории о прошлом московского Нового года.
Описание экскурсии
На нашем маршруте:
- Вид на Московский Кремль и Кремлёвский дворец съездов
- Панорама храма Христа Спасителя
- Манежная площадь с праздничными инсталляциями и атмосферой народных гуляний
- Вид на Красную площадь (не гуляем по ней) и ориентиры для самостоятельной прогулки
- Тверская улица в новогодней иллюминации в виде бокалов шампанского
- «Охотный Ряд» и центр столицы в праздничном освещении
- Театральная площадь, Большой и Малый театры в рождественском оформлении
- ЦУМ с красочными витринами и новогодними декорациями
- Кузнецкий мост — одна из самых атмосферных улиц зимней Москвы
- Центральный детский магазин, его интерьеры и уютная смотровая площадка (по желанию)
По пути вы узнаете:
- о происхождении праздника и его эволюции
- московских новогодних традициях: как праздновали в разные времена, что готовили, чем угощали, какие желания загадывали и что желали друг другу
- роли театров, музеев и культурных центров в праздновании Нового года, а также о ёлочных базарах в дореволюционной Москве и нарядах
- главных символах: Снегурочке, Деде Морозе, ёлке
- атрибутах новогодней ночи, в том числе о шампанском и оливье
- первых народных гуляниях и «Сорочинской ярмарке»
- и многом другом
А ещё мы сыграем в музыкальную викторину.
Организационные детали
- Обратите внимание: мы не будем посещать Красную площадь
- Подъём на смотровую площадку ЦДМ в конце программы — по желанию, 399 ₽ за чел., возьмите документы, подтверждающие льготу (если есть)
- Я буду использовать радиогид, чтобы всем было хорошо слышно
ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Библиотека им. Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00, 15:00 и 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 453 туристов
Я аккредитованный гид по Москве. Люблю свой город, его шумные площади и тихие переулочки. Люблю наблюдать, как меняется город, как растёт и развивается, как многовековая история уживается в гармонии с современностью и прогрессом. Обо всём этом и многом другом я обязательно вам расскажу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Было очень интересно. Классно когда можно увидеть все самые инстаграмные локации Москвы за один день! Спасибо огромное🙏♥️
+2
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Д
Волшебная новогодняя Москва
Хочу поделиться самыми теплыми впечатлениями от экскурсии по новогодней Москве!
Экскурсия превзошла наши ожидания.
Наш экскурсовод Татьяна оказалась не просто профессионалом, а настоящим проводником в мир праздничной столицы. Она открыла
Хочу поделиться самыми теплыми впечатлениями от экскурсии по новогодней Москве!
Экскурсия превзошла наши ожидания.
Наш экскурсовод Татьяна оказалась не просто профессионалом, а настоящим проводником в мир праздничной столицы. Она открыла
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М
Нам очень понравилась прогулка! В целом ничего особенного не ждали, хотелось просто создать новогоднее настроение и как-то более осмысленно и с целью погулять, все это более чем удалось и более
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Спасибо большое Татьяне за такую экскурсию! Было очень интересно, приятно провели время! Несмотря на то, что мы только вдвоем записались на эту экскурсию, Татьяна ее все равно провела. Очень позновательно, интересно, с душой. Большой специалист своего дела! Спасибо.
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