Кто он, Lermont?«Нет, я не Байрон, я другой…» — эти строки Михаила Лермонтова станут отправной точкой нашего путешествия в мир одного из самых загадочных поэтов. На экскурсии мы попытаемся разгадать, кем же он был на самом деле: романтиком, демоном или «ещё неведомым избранником». Местом нашего погружения станет усадьба Середниково — сокровенный уголок, где юный Лермонтов проводил летние месяцы, где кипели его страсти, рождались первые стихи и формировался тот самый «русский Байрон». Мы узнаем о женщинах, вдохновлявших поэта, исследуем полные драматизма истории его любви и попробуем приблизиться к разгадке таинственных инициалов, оставленных им. Лермонтов в Середниково:

мифы и реальность

В усадьбе вы увидите интерьеры, хранящие атмосферу XIX века, прогуляетесь по парку, где гулял сам поэт, и услышите рассказы о его жизни, творчестве и сложном характере. Мы поговорим о его шотландских корнях, увлечении демоническими образами и о том, как его пророческие строки, казалось, предвосхищали будущие потрясения в истории России. Это возможность увидеть Лермонтова не как хрестоматийную фигуру, а как живого, страстного и противоречивого человека. Современный контраст:

экологичная акваферма

После погружения в прошлое нас ждёт контрастное и не менее увлекательное продолжение — визит на современную голландскую акваферму по выращиванию экзотического клариевого сома. Вы попадёте в производственные помещения, имитирующие условия африканских джунглей, узнаете о передовых экологических технологиях выращивания рыбы и продегустируете рыбные деликатесы. В завершение можно будет посетить фирменный магазин с широким ассортиментом рыбной продукции и свежей зелени, выращенной на ферме.