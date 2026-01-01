Экскурсия в усадьбу Середниково, связанную с юностью Лермонтова, с погружением в его творчество и личность, и посещение современной аквафермы с дегустацией экзотической рыбы.
Описание экскурсии
Кто он, Lermont?«Нет, я не Байрон, я другой…» — эти строки Михаила Лермонтова станут отправной точкой нашего путешествия в мир одного из самых загадочных поэтов. На экскурсии мы попытаемся разгадать, кем же он был на самом деле: романтиком, демоном или «ещё неведомым избранником». Местом нашего погружения станет усадьба Середниково — сокровенный уголок, где юный Лермонтов проводил летние месяцы, где кипели его страсти, рождались первые стихи и формировался тот самый «русский Байрон». Мы узнаем о женщинах, вдохновлявших поэта, исследуем полные драматизма истории его любви и попробуем приблизиться к разгадке таинственных инициалов, оставленных им. Лермонтов в Середниково:
мифы и реальность
В усадьбе вы увидите интерьеры, хранящие атмосферу XIX века, прогуляетесь по парку, где гулял сам поэт, и услышите рассказы о его жизни, творчестве и сложном характере. Мы поговорим о его шотландских корнях, увлечении демоническими образами и о том, как его пророческие строки, казалось, предвосхищали будущие потрясения в истории России. Это возможность увидеть Лермонтова не как хрестоматийную фигуру, а как живого, страстного и противоречивого человека. Современный контраст:
экологичная акваферма
После погружения в прошлое нас ждёт контрастное и не менее увлекательное продолжение — визит на современную голландскую акваферму по выращиванию экзотического клариевого сома. Вы попадёте в производственные помещения, имитирующие условия африканских джунглей, узнаете о передовых экологических технологиях выращивания рыбы и продегустируете рыбные деликатесы. В завершение можно будет посетить фирменный магазин с широким ассортиментом рыбной продукции и свежей зелени, выращенной на ферме.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Середниково (парк, главный дом, интерьеры)
- Современная акваферма клариевого сома (производственные помещения, дегустационный зал)
Что включено
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в музеи
- Дегустация рыбных блюд из клария
- Радиогид с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Героев Панфиловцев, 1к1
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
