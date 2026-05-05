Подарите себе идеальное начало дня — речную прогулку на комфортабельном теплоходе.
Стартуем из района Нагатинский затон, следуем через центр Москвы и завершаем маршрут у знакового парка «Зарядье».
Вам не придется беспокоиться о перекусе: на протяжении всей прогулки на судне работает кафе-бар с богатым ассортиментом угощений и напитков.
Стартуем из района Нагатинский затон, следуем через центр Москвы и завершаем маршрут у знакового парка «Зарядье».
Вам не придется беспокоиться о перекусе: на протяжении всей прогулки на судне работает кафе-бар с богатым ассортиментом угощений и напитков.
Описание экскурсии
Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие.
Маршрут
Причал «Кленовый Бульвар» — Нагатино — Южный речной вокзал — Нагатинский метромост — «Полуостров ЗИЛ» — Автозаводский мост — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Китай-город / Устьинский»
Организационные детали
- Это речная прогулка без сопровождения гида
- Проходит на теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов» вместимостью до 150 пассажиров
- На борту есть туалет и кафе-бар
- Меню ланча: чёрный или зелёный чай (0,4) и кусочек пиццы Пепперони или Маргарита
- Можно взять с собой на борт велосипед или детскую коляску
- Приносить свои продукты питания не разрешается
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Взрослый, в одну сторону до Парка «Зарядье»
|199 ₽
|Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону до Парка «Зарядье»
|99 ₽
|Взрослый, В одну сторону до Парка «Зарядье», с горячим ЛАНЧЕМ, Питание включено
|467 ₽
|Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Для четверых
|1800 ₽
|Детский, 0+, В одну сторону до Парка «Зарядье»
|99 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На причале «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 17839 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Д
За такую стоимость отлично покатались на теплоходе!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Нужно понимать, что что не экскурсионный маршрут, а "попутка" за символическую цену (корабли идут на основной маршрут в центр).
Но - организатораи - чистоту на борту нужно обеспечивать к утренней посадке (на открытой палубе было не очень чисто).
Но - организатораи - чистоту на борту нужно обеспечивать к утренней посадке (на открытой палубе было не очень чисто).
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
вместо парка зарядья - прогулка закончилась на Китай городе
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»»
Групповая
Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
Полюбоваться must-see мегаполиса и его уютными зелёными парками с воды
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Аудиогид
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал Китай-город
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
790 ₽ за человека
Билеты
Красная площадь и парк «Зарядье»
Пешеходная экскурсия по Москве от Манежной площади до парка «Зарядье». Узнайте легенды и факты о главных достопримечательностях столицы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 19:00
16 июл в 19:00
800 ₽ за билет
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 12:16
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
199 ₽ за человека