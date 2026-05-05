Мои заказы

Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»

На комфортабельном теплоходе с видом на главные достопримечательности и завтраком на палубе
Подарите себе идеальное начало дня — речную прогулку на комфортабельном теплоходе.

Стартуем из района Нагатинский затон, следуем через центр Москвы и завершаем маршрут у знакового парка «Зарядье».

Вам не придется беспокоиться о перекусе: на протяжении всей прогулки на судне работает кафе-бар с богатым ассортиментом угощений и напитков.
4.3
4 отзыва
Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»
Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»
Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»

Описание экскурсии

Во время речной прогулки с борта теплохода откроются замечательные виды на достопримечательности города — высотку на Котельнической набережной, Дом музыки, Новоспасский монастырь и другие.

Маршрут

Причал «Кленовый Бульвар» — Нагатино — Южный речной вокзал — Нагатинский метромост — «Полуостров ЗИЛ» — Автозаводский мост — Причал «Новоспасский мост» — Дом музыки — Краснохолмский мост — Высотка на Котельнической набережной — Причал «Китай-город / Устьинский»

Организационные детали

  • Это речная прогулка без сопровождения гида
  • Проходит на теплоходе «Москва-21», «Москва-24», «Москва-46» или «Виктор Потапов» вместимостью до 150 пассажиров
  • На борту есть туалет и кафе-бар
  • Меню ланча: чёрный или зелёный чай (0,4) и кусочек пиццы Пепперони или Маргарита
  • Можно взять с собой на борт велосипед или детскую коляску
  • Приносить свои продукты питания не разрешается

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Взрослый, в одну сторону до Парка «Зарядье»199 ₽
Взрослый, невозвратный тариф, в одну сторону до Парка «Зарядье»99 ₽
Взрослый, В одну сторону до Парка «Зарядье», с горячим ЛАНЧЕМ, Питание включено467 ₽
Взрослый, для 4-х гостей с горячим ланчем, Для четверых1800 ₽
Детский, 0+, В одну сторону до Парка «Зарядье»99 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На причале «Кленовый бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 150 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Прогулки на теплоходах
Прогулки на теплоходах — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 17839 туристов
Мы организуем водные экскурсии и речные теплоходные прогулки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Такие программы — отличная возможность увидеть с воды главные символы трёх столиц. На комфортабельных теплоходах вы пройдёте
читать дальшеуменьшить

мимо Московского Кремля и небоскрёбов Москва-Сити, Зимнего дворца и разводных мостов, Казанского кремля и волжских просторов. Наши причалы расположены в центре, в самых удобных местах для жителей и гостей трёх городов.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
1
2
1
Евгения
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.+2
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Прекрасная речная прогулка - маленькое путешествие во времени и пространстве. Погода стояла летняя. Полный релакс.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
За такую стоимость отлично покатались на теплоходе!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Нужно понимать, что что не экскурсионный маршрут, а "попутка" за символическую цену (корабли идут на основной маршрут в центр).
Но - организатораи - чистоту на борту нужно обеспечивать к утренней посадке (на открытой палубе было не очень чисто).
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
вместо парка зарядья - прогулка закончилась на Китай городе
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Утренняя прогулка из Нагатинского затона до парка «Зарядье»»

Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
На теплоходе
Канатная дорога
1 час
2 отзыва
Групповая
Экспресс-прогулка от парка «Зарядье» до Воробьёвых гор на теплоходе
Полюбоваться must-see мегаполиса и его уютными зелёными парками с воды
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
590 ₽ за человека
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
На теплоходе
Канатная дорога
1.5 часа
1216 отзывов
Аудиогид
Кремлевская обзорная прогулка: круговой маршрут от парка «Зарядье»
Начало: Причал Китай-город
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:00, 15:00, 16:00, 18:00, 19:00
Сегодня в 11:47
Завтра в 11:47
790 ₽ за человека
Красная площадь и парк «Зарядье»
Пешая
1.5 часа
8 отзывов
Билеты
Красная площадь и парк «Зарядье»
Пешеходная экскурсия по Москве от Манежной площади до парка «Зарядье». Узнайте легенды и факты о главных достопримечательностях столицы
Начало: У памятника Жукову
Завтра в 19:00
16 июл в 19:00
800 ₽ за билет
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
На теплоходе
Канатная дорога
2.5 часа
5 отзывов
Групповая
Речная прогулка по центру Москвы от парка «Зарядье» (круговая)
Кремль, Лужники, Храм Христа Спасителя и другие знаковые достопримечательности - с палубы теплохода
Начало: На причале «Китай-город/Устьинский»
Сегодня в 12:16
Завтра в 11:06
1290 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
199 ₽ за человека