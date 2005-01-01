Детская, пешая экскурсия- квест по Государеву двору и усадьбе Коломенское.

Есть места, в которые хочется вернуться!

Уверена, что посетив притягательное Коломенское, вы захотите вернуться сюда еще раз, насладиться природными ландшафтами, шедеврами архитектуры и историей 📖 съедобное путешествие в историю быта русских царей. Мы будем передвигаться по наливным подсказкам и узнаем про Соловья-разбойника, обитающего в Велесовом овраге, ручей, который не замерзает зимой, языческие валуны, исполняющие желания, волосатых Коломенских обитателей.

Увидим изящный храм, первый шатровый храм на Руси- Вознесения Господня.

Узнаем иторию рождёния Ивана Грозного.

Дети познакомятся с подробностями жизни Алексея Михайловича Романова в Коломенском, сравнят свои блюда с блюдами царского стола. Мы порассуждаем хотели бы они быть царскими детьми. Проанализируем маленького Петра 1 и поиграем в морские игры. Каждый прошедший квест получит оберег из натурального камня!