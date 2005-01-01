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Вкусное Коломенское

Виктория
Виктория – Гид из Москвы
Вкусное Коломенское
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕵️Квест
  • 🤔Квесты для любителей загадок
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 1 690 ₽ за экскурсию

    Забронировать квест
Вкусное Коломенское
Вкусное Коломенское

Что вы увидите

  • Двор Алексея Михайловича Романова в Коломенском: Хлебный
  • Кормовой дворы
  • царские ледники
  • стрелецкие караульни
  • домик Петра 1
  • Казанский храм
  • челобитный столб
  • постройки деревянного зодчества
  • царские ворота. Церковь Воскресения Господня- 1 шатровый храм на Руси
  • колокольню
  • "Половецкую бабу"
  • языческие валуны
  • дубы возрастом более 400 лет.
Детская, пешая экскурсия- квест по Государеву двору и усадьбе Коломенское.
Есть места, в которые хочется вернуться!
Уверена, что посетив притягательное Коломенское, вы захотите вернуться сюда еще раз, насладиться природными ландшафтами, шедеврами архитектуры и историей 📖 съедобное путешествие в историю быта русских царей. Мы будем передвигаться по наливным подсказкам и узнаем про Соловья-разбойника, обитающего в Велесовом овраге, ручей, который не замерзает зимой, языческие валуны, исполняющие желания, волосатых Коломенских обитателей.
Увидим изящный храм, первый шатровый храм на Руси- Вознесения Господня.
Узнаем иторию рождёния Ивана Грозного.
Дети познакомятся с подробностями жизни Алексея Михайловича Романова в Коломенском, сравнят свои блюда с блюдами царского стола. Мы порассуждаем хотели бы они быть царскими детьми. Проанализируем маленького Петра 1 и поиграем в морские игры. Каждый прошедший квест получит оберег из натурального камня!
Что входит
  • Услуги гида
  • квест
  • полезные угощения
  • подарки.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 У задних ворот на Государев двор Коломенского
Вкусное Коломенское
Вкусное Коломенское
Вкусное Коломенское

Выберите день для проведения квеста

  • Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы о квесте до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Виктория
Виктория
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