Мы пройдем от Александровского сада до Храма Христа Спасителя. Поговорим о том, как Москва стала роковой ловушкой для Великой Армии Наполеона. Увидим памятники участникам этих событий. Поднимемся на грот "Руина". Вспомним славные имена героев 1812 года, "чьи широкие шинели напоминали паруса". Обсудим драматичную судьбу Храма. Рассмотрим горельефы на его стенах и поговорим об их персонажах. Почитаем летопись сражений на мраморных плитах. Увидим великолепную панораму, открывающуюся с Патриаршего моста.
Что входит
услуги гида
Что не входит
подъем на смотровую площадку Храма
Начало
🚩 м. "Библиотека им. Ленина" выход 5 (к Манежу)
Место завершения
🏁 м. Кропоткинская
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.