Мы пройдем от Александровского сада до Храма Христа Спасителя. Поговорим о том, как Москва стала роковой ловушкой для Великой Армии Наполеона. Увидим памятники участникам этих событий. Поднимемся на грот "Руина". Вспомним славные имена героев 1812 года, "чьи широкие шинели напоминали паруса". Обсудим драматичную судьбу Храма. Рассмотрим горельефы на его стенах и поговорим об их персонажах. Почитаем летопись сражений на мраморных плитах. Увидим великолепную панораму, открывающуюся с Патриаршего моста.