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Война 1812 года и Храм Христа Спасителя

Татьяна З.
Татьяна З. – Гид из Москвы
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 600 ₽ за экскурсию

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Война 1812 года и Храм Христа Спасителя
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя

Что вы увидите

  • Александровский сад
  • Манеж
  • панорама Кремля
  • Храм Христа Спасителя
Мы пройдем от Александровского сада до Храма Христа Спасителя. Поговорим о том, как Москва стала роковой ловушкой для Великой Армии Наполеона. Увидим памятники участникам этих событий. Поднимемся на грот "Руина". Вспомним славные имена героев 1812 года, "чьи широкие шинели напоминали паруса". Обсудим драматичную судьбу Храма. Рассмотрим горельефы на его стенах и поговорим об их персонажах. Почитаем летопись сражений на мраморных плитах. Увидим великолепную панораму, открывающуюся с Патриаршего моста.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • подъем на смотровую площадку Храма
Начало
🚩 м. "Библиотека им. Ленина" выход 5 (к Манежу)
Место завершения
🏁 м. Кропоткинская
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя
Война 1812 года и Храм Христа Спасителя

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Татьяна З.
Татьяна З.
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