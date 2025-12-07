Этот маршрут проведёт вас по дороге, что вела от стен Кремля к Смоленску.
За века она сменила много названий, но сохранила имя Воздвиженки — в память о монастыре, когда-то здесь стоявшем. С нашим аудиогидом вы изучите Дом Пашкова, особняк Морозова, кинотеатр «Художественный».
И узнаете, как рядом уживаются несколько эпох — от древних палат до монументальных строений 20 века.
Описание аудиогида
Начнётся прогулка у Троицкой и Кутафьей башен Кремля. Вы увидите:
- здание Манежа
- бывший доходный дом князя Гагарина
- тихие дворики Музея архитектуры
И узнаете:
- как московские храмы связаны с главной библиотекой страны
- какую романтическую историю скрывает дворец Шереметевых
- где жил дед Льва Толстого и почему этот дом попал в его произведения
Самое интересное на Воздвиженке прячется за парадными фасадами. В боковых переулках вас ждут:
- палаты XVII века
- «маршальский» дом с десятками мемориальных досок
- следы бурной жизни московской аристократии и купечества
Вы узнаете:
- как изменилась улица за последние сто лет
- сколько миллионов книг хранится в главной библиотеке России
- почему особняк Морозова называют самым экзотическим зданием Москвы
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведет вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
