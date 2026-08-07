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VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей

Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим
Как отвлечь подростков от телефонов и увлечь историей? Помогут современные технологии! На квесте с элементами дополненной реальности дети станут главными героями путешествия по эпохам и коридорам времени.

Стоит им надеть VR-очки — и вот они уже в центре исторических событий, исследуют подземелья и птицами парят над Кремлём. Вперёд на поиски новых впечатлений — и клада!
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей

Описание квеста

Перекрёстки дорог и эпох

С древних времён московский Кремль был местом пересечения культур и традиций. Здесь легко поверить в существование машины времени: один шаг — и перед глазами другая реальность. Наша экскурсия-квест построена по такому же принципу. Древние символы и загадки истории, достоверные факты и невероятные легенды — всё это оживёт перед глазами благодаря «четвёртому измерению», или виртуальной реальности.

Формат и маршрут прогулки

Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади. В поисках клада детям предстоит погрузиться в историю, изучить, как менялся исторический облик города, почувствовать дух ушедших времён и найти ответы на задания. Часть прогулки пройдёт в VR-очках: дети перенесутся в среду, совмещающую реальный и виртуальный миры, и узнают:

  • как выглядел город в самом начале своей истории;
  • что осталось от Москвы после пожара 1812 года;
  • какие тайны скрывают стены Кремля;
  • как могла выглядеть Красная площадь, если бы на ней построили 150-метровое здание;
  • какими способами наши предки решали задачу обороны города.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 10-13 лет и 14-17 лет
  • Каждый участник получает очки виртуальной реальности на время квеста
  • В стоимость входит памятный сувенир

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 61 туриста
Создаём и проводим необычные интерактивные мероприятия в лучших музеях и локациях Москвы. Все наши квест-экскурсии авторские, то есть уникальные. Мы работаем уже более 7 лет. И у нас много постоянных клиентов, чьи дети растут с нашими квестами ❤️

Входит в следующие категории Москвы

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