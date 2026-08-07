Как отвлечь подростков от телефонов и увлечь историей? Помогут современные технологии! На квесте с элементами дополненной реальности дети станут главными героями путешествия по эпохам и коридорам времени. Стоит им надеть VR-очки — и вот они уже в центре исторических событий, исследуют подземелья и птицами парят над Кремлём. Вперёд на поиски новых впечатлений — и клада!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание квеста

Перекрёстки дорог и эпох

С древних времён московский Кремль был местом пересечения культур и традиций. Здесь легко поверить в существование машины времени: один шаг — и перед глазами другая реальность. Наша экскурсия-квест построена по такому же принципу. Древние символы и загадки истории, достоверные факты и невероятные легенды — всё это оживёт перед глазами благодаря «четвёртому измерению», или виртуальной реальности.

Формат и маршрут прогулки

Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади. В поисках клада детям предстоит погрузиться в историю, изучить, как менялся исторический облик города, почувствовать дух ушедших времён и найти ответы на задания. Часть прогулки пройдёт в VR-очках: дети перенесутся в среду, совмещающую реальный и виртуальный миры, и узнают:

как выглядел город в самом начале своей истории;

что осталось от Москвы после пожара 1812 года;

какие тайны скрывают стены Кремля;

как могла выглядеть Красная площадь, если бы на ней построили 150-метровое здание;

какими способами наши предки решали задачу обороны города.

Организационные детали