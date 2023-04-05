VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей

Отправиться в виртуальное путешествие, стирающее границы между прошлым и настоящим

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Как отвлечь подростков от телефонов и увлечь историей? Помогут современные технологии! На квесте с элементами дополненной реальности дети станут главными героями путешествия по эпохам и коридорам времени.

Стоит им надеть VR-очки — и вот они уже в центре исторических событий, исследуют подземелья и птицами парят над Кремлём. Вперёд на поиски новых впечатлений — и клада!
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
VR-прогулка вдоль стен Кремля для детей
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Описание

Что вас ожидает

Перекрёстки дорог и эпох

С древних времён московский Кремль был местом пересечения культур и традиций. Здесь легко поверить в существование машины времени: один шаг — и перед глазами другая реальность. Наша экскурсия-квест построена по такому же принципу. Древние символы и загадки истории, достоверные факты и невероятные легенды — всё это оживёт перед глазами благодаря «четвёртому измерению», или виртуальной реальности.

Формат и маршрут прогулки

Экскурсия проходит на отрезке вдоль кремлёвской стены от Кутафьей башни в Александровском саду до Храма Василия Блаженного на Красной площади. В поисках клада детям предстоит погрузиться в историю, изучить, как менялся исторический облик города, почувствовать дух ушедших времён и найти ответы на задания. Часть прогулки пройдёт в VR-очках: дети перенесутся в среду, совмещающую реальный и виртуальный миры, и узнают:

  • как выглядел город в самом начале своей истории;
  • что осталось от Москвы после пожара 1812 года;
  • какие тайны скрывают стены Кремля;
  • как могла выглядеть Красная площадь, если бы на ней построили 150-метровое здание;
  • какими способами наши предки решали задачу обороны города.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей 10-13 лет и 14-17 лет
  • Каждый участник получает очки виртуальной реальности на время квеста
  • В стоимость входит памятный сувенир

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Кутафьей башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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