Прогуливаясь по Лаврушинскому переулкуКоторый хорошо знаком нам благодаря расположенной здесь легендарной Третьяковской галерее, мы познакомимся с необыкновенной историей 📖 этого знаменитого на весь мир музея. Узнаем, как Павел Михайлович заботился о русских художниках и отчего именно купца Третьякова считали одним из лучших московских реставраторов, а ещё, непременно, услышим захватывающую историю московского жилого Дома литераторов. Идеи благотворительности и меценатства отцов городаМы узнаем как Павел Михайлович Третьяков позаботился о своих подопечных, убедимся в том, насколько необычный и разумный план реконструкции Москвы был предложен в 90-е годы XX-го века. Ужаснёмся мрачной и таинственной судьбе Дома на набережной, прогуляемся по Золотому острову и взглянем с двух самых необычных мостов города на панораму Москвы по берегам старого и нового русла главной водной артерии Столицы ⭐️. Храм Христа СпасителяНа нашем пути встретятся одни из старейших каменных палат, архитектурное решение которых таит в себе множество загадок. Тем интереснее нам будет от того, что палаты эти скрывают за своими дверьми вход в обширное подземелье и пугают горожан своей таинственной историей. А в конце путешествия нам приоткроется необыкновенная тайна истории строительства кафедрального собора Русской Православной Церкви — Храма Христа Спасителя.