  1. Россия
  2. Москва
  3. Экскурсии

Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому

Лера Б.
Лера Б. – Гид из Москвы
А знаете ли вы о том, что в самом центре Москвы существует грандиозный рукотворный остров 🏝️, носящий множество имён? Отправляясь в это экскурсионное путешествие, мы прогуляемся с вами по дивному купеческому Замоскворечью.

Выясним, где находился храм, подаривший наименование улице Пятницкой, познакомимся с уникальным, чудом дошедшим до наших дней, шедевром церковного барокко — великолепной церковью Святителя Климента Папы Римского.

Узнаем, кого на Руси называли храмоздателями, обнаружим первый московский автоматический телефонный узел, с лёгкостью разберемся в отличиях раннего классицизма от позднего и научимся безошибочно распознавать греческие архитектурные ордера.
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому

Что вы увидите

  • Третьяковской галерее
  • Дома литераторов
  • Дома на набережной
  • Храма Христа Спасителя
  • многое другое
Прогуливаясь по Лаврушинскому переулкуКоторый хорошо знаком нам благодаря расположенной здесь легендарной Третьяковской галерее, мы познакомимся с необыкновенной историей 📖 этого знаменитого на весь мир музея. Узнаем, как Павел Михайлович заботился о русских художниках и отчего именно купца Третьякова считали одним из лучших московских реставраторов, а ещё, непременно, услышим захватывающую историю московского жилого Дома литераторов. Идеи благотворительности и меценатства отцов городаМы узнаем как Павел Михайлович Третьяков позаботился о своих подопечных, убедимся в том, насколько необычный и разумный план реконструкции Москвы был предложен в 90-е годы XX-го века. Ужаснёмся мрачной и таинственной судьбе Дома на набережной, прогуляемся по Золотому острову и взглянем с двух самых необычных мостов города на панораму Москвы по берегам старого и нового русла главной водной артерии Столицы ⭐️. Храм Христа СпасителяНа нашем пути встретятся одни из старейших каменных палат, архитектурное решение которых таит в себе множество загадок. Тем интереснее нам будет от того, что палаты эти скрывают за своими дверьми вход в обширное подземелье и пугают горожан своей таинственной историей. А в конце путешествия нам приоткроется необыкновенная тайна истории строительства кафедрального собора Русской Православной Церкви — Храма Христа Спасителя.
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание
  • Радиогиды.
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Ст. м. «Новокузнецкая».
Место завершения
🏁 Улица Волхонка.
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому
Загадки московского рукотворного острова. От утраченного к обретённому

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Лера Б.
Лера Б.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Лера Б. проводит ещё 6 экскурсий

«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 000
2 часа
«Загадки Царицыно. Московский секрет Государыни императрицы... »
7 отзывов
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
7 000
2.5 часа
«Коломенское. История Государевой вотчины... »
2 отзыва
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
8 000
2 часа
«Станция Сталинская: загадки имперского наследия Союза Советов»
1 отзыв
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
7 000
2 часа
«Жемчужины Подземной Сокровищницы: драгоценные мозаики, аммониты и витражи»
1 отзыв
«Сказочное Замоскворечье»
7 000
2.5 часа
«Сказочное Замоскворечье»
1 отзыв
История и тайны башен Московского Кремля
7 000
2 часа
История и тайны башен Московского Кремля

Еще несколько необычных экскурсий в Москве

Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
700
3 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Москве (3 часа)
1982 отзыва
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
800
4 часа
Обзорная экскурсия по Москве (4 часа)
551 отзыв
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
990
3 часа
Экскурсия по вечерней Москве (по будням в 19:45, по выходным в 19:30)
541 отзыв
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
1 500
1.5 часа
По крышам Москвы: «А из нашего окна Площадь Красная видна»
525 отзывов
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
1 200
1 час
Билет на 2 площадки Останкинской телебашни (день будни)
439 отзывов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
1 400
13 часов
Смотровая площадка башни Федерация (Москва-Сити)
418 отзывов