Мои заказы

Новогодние выходные на земле Владимирской с фольклорной программой

Посетить Суздальский кремль и церковь Покрова на Нерли, послушать народные песни и спеть частушки
Зимой во Владимирской области очень атмосферно: заливные луга укрыты снежным покрывалом, на окнах расцветают узоры из инея, ёлки и витрины сияют гирляндами.

На уличных ярмарках угощают чаем из самовара и сушками,
читать дальше

а меж многочисленных храмов под колокольные переливы мчатся тройки со сказочными пассажирами — Дедом Морозом и Снегурочкой.

Мы приедем сюда в новогодние каникулы и окунёмся в историю и легенды Древней Руси, гуляя среди белокаменных шедевров Суздаля и Владимира, любуясь узорами и фресками церкви Покрова на Нерли в Боголюбово, беседуя о Юрии Долгоруком, Андрее Боголюбском и других великих князьях.

А также дополним выходные народным фольклором — насладимся русскими песнями с плясками и игрищами, сами исполним частушки, поучаствуем в забавах и сыграем на старинных инструментах.

Новогодние выходные на земле Владимирской с фольклорной программой
Новогодние выходные на земле Владимирской с фольклорной программой
Новогодние выходные на земле Владимирской с фольклорной программой

Описание тура

Организационные детали

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность экскурсий без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены, исходя из реальной обстановки на маршруте. Организатор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне контроля компании.

Питание. Входит завтрак, остальное питание оплачивается отдельно. За доплату возможны организация тура с двухразовым питанием (завтрак + обеды), а также отдельный заказ обедов и ужина.

Транспорт. Автобус/микроавтобус + «Ласточка» (билеты включены).

Возраст участников. 2+.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Суздалю и кремлю

Встретимся в Москве, поездом доберёмся во Владимир, а затем на автобусе доедем в Суздаль. Гуляя здесь, начинаешь верить в существование машины времени: люди носят одежды 19 века, на лавках красуются старинные вывески, а храмов вокруг не счесть.

Мы посетим кремль, желающие также сходят в Спасо-Евфимиев монастырь (за доплату). Вы увидите росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите колокольные перезвоны, на смотровой полюбуетесь пейзажами, от которых замирает дух, и услышите печальные легенды Покровской обители. Можно заказать обед по-монастырски и дегустацию медовухи со стилизацией времён Ивана Грозного (оплачиваются отдельно).

Прогулки по Суздалю и кремлюПрогулки по Суздалю и кремлюПрогулки по Суздалю и кремлюПрогулки по Суздалю и кремлю
2 день

Экскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-класс

В первой половине дня познакомимся с Владимиром. Прогулка начнётся по самобытной Георгиевской улице, которая раньше была сердцем города — в 12 веке тут располагался двор князя Юрия Долгорукого. На нашем пути встретятся учёный кот, художник, пожарный, шалопай и другие персонажи. Увидим памятник символу этих мест — вишне — и узнаем, чем она прославилась. Полюбуемся видами Клязьмы, Успенским и Дмитриевским соборами, на здоровье потрём нос и лысину скульптуры фармацевта.

Затем съездим в Боголюбово, которое расположилось на высокой береговой гряде у слияния Нерли и Клязьмы. Со времён Андрея Боголюбского здесь высятся прекрасные архитектурные памятники — собор Рождества Богородицы и церковь Покрова на Нерли. Во время нашего импровизированного паломничества вы узнаете историю святынь и прочувствуете высокую духовность и чистоту.

После обеда по-барски (при желании, за доплату) отправимся на фольклорный мастер-класс. Вы прикоснётесь к музыкальным традициям Владимирщины, услышите русские народные песни с плясками и игрищами, а также сами исполните частушки, поучаствуете в забавах и сыграете на старинных инструментах.

Вечером вернёмся в Москву.

Экскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-классЭкскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-классЭкскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-классЭкскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-класс

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
За одного при 2-местном размещении (с завтраком)18 500 ₽
За одного при 2-местном размещении (с завтраком и обедами)19 800 ₽
1-местное проживание (с завтраком)22 000 ₽
1-местное проживание (с завтраком и обедами)23 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак
  • Все трансферы по маршруту, ж/д билеты
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Проезд до/от места старта/финиша
  • 2 обеда - 1800 ₽
  • Ужин - 900 ₽
  • Дегустация суздальской медовухи - 750 ₽
  • Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 700 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Доплата за тур с двухразовым питанием
Где начинаем и завершаем?
Начало: Восточный вокзал, 7:15
Завершение: Курский вокзал, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 669 туристов
Наша компания была основана в 2000 году и имеет многолетний опыт стабильной работы на туристическом рынке. Каждый маршрут мы тщательно прорабатываем, чтобы вы насладились незабываемым отпуском или выходными. Наши экскурсии отличаются насыщенностью — скучать будет некогда. Вас ждут открытия, впечатления и море положительных эмоций!

Тур входит в следующие категории Москвы

Похожие туры из Москвы

Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
На автобусе
2 дня
3 отзыва
Выходные в Муроме и Дивеевской обители: чудотворные места и прогулки по старинному городку
Поклониться мощам Петра и Февронии и взять горсть земли из Канавки Богородицы
Начало: Москва, станция метро «Шоссе Энтузиастов», 7:15
3 янв в 07:15
5 янв в 07:15
11 600 ₽ за человека
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Московский калейдоскоп. Тур выходного дня
Начало: Россия, Москва
4 мар в 10:00
11 мар в 10:00
от 15 200 ₽ за человека
Выходные в Москве
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Выходные в Москве
Начало: Москва
17 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 10 100 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Москве
Все туры из Москвы