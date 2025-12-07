В первой половине дня познакомимся с Владимиром. Прогулка начнётся по самобытной Георгиевской улице, которая раньше была сердцем города — в 12 веке тут располагался двор князя Юрия Долгорукого. На нашем пути встретятся учёный кот, художник, пожарный, шалопай и другие персонажи. Увидим памятник символу этих мест — вишне — и узнаем, чем она прославилась. Полюбуемся видами Клязьмы, Успенским и Дмитриевским соборами, на здоровье потрём нос и лысину скульптуры фармацевта.

Затем съездим в Боголюбово, которое расположилось на высокой береговой гряде у слияния Нерли и Клязьмы. Со времён Андрея Боголюбского здесь высятся прекрасные архитектурные памятники — собор Рождества Богородицы и церковь Покрова на Нерли. Во время нашего импровизированного паломничества вы узнаете историю святынь и прочувствуете высокую духовность и чистоту.

После обеда по-барски (при желании, за доплату) отправимся на фольклорный мастер-класс. Вы прикоснётесь к музыкальным традициям Владимирщины, услышите русские народные песни с плясками и игрищами, а также сами исполните частушки, поучаствуете в забавах и сыграете на старинных инструментах.

Вечером вернёмся в Москву.