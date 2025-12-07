На уличных ярмарках угощают чаем из самовара и сушками,
Описание тура
Организационные детали
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в последовательность экскурсий без изменения объема предоставляемых услуг. Продолжительность отдельных элементов может меняться накануне выезда и в процессе выполнения тура. Элементы программы, зависящие от погодно-климатических условий и неподконтрольных организатору действий служб и организаций (дорожных, местной администрации и т. п.) могут быть исключены, исходя из реальной обстановки на маршруте. Организатор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а также на любые другие задержки, находящиеся вне контроля компании.
Питание. Входит завтрак, остальное питание оплачивается отдельно. За доплату возможны организация тура с двухразовым питанием (завтрак + обеды), а также отдельный заказ обедов и ужина.
Транспорт. Автобус/микроавтобус + «Ласточка» (билеты включены).
Возраст участников. 2+.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Прогулки по Суздалю и кремлю
Встретимся в Москве, поездом доберёмся во Владимир, а затем на автобусе доедем в Суздаль. Гуляя здесь, начинаешь верить в существование машины времени: люди носят одежды 19 века, на лавках красуются старинные вывески, а храмов вокруг не счесть.
Мы посетим кремль, желающие также сходят в Спасо-Евфимиев монастырь (за доплату). Вы увидите росписи известных мастеров Гурия Никитина и Силы Савина в Спасо-Преображенском соборе, услышите колокольные перезвоны, на смотровой полюбуетесь пейзажами, от которых замирает дух, и услышите печальные легенды Покровской обители. Можно заказать обед по-монастырски и дегустацию медовухи со стилизацией времён Ивана Грозного (оплачиваются отдельно).
Экскурсия по Владимиру, поездка в Боголюбово, фольклорный мастер-класс
В первой половине дня познакомимся с Владимиром. Прогулка начнётся по самобытной Георгиевской улице, которая раньше была сердцем города — в 12 веке тут располагался двор князя Юрия Долгорукого. На нашем пути встретятся учёный кот, художник, пожарный, шалопай и другие персонажи. Увидим памятник символу этих мест — вишне — и узнаем, чем она прославилась. Полюбуемся видами Клязьмы, Успенским и Дмитриевским соборами, на здоровье потрём нос и лысину скульптуры фармацевта.
Затем съездим в Боголюбово, которое расположилось на высокой береговой гряде у слияния Нерли и Клязьмы. Со времён Андрея Боголюбского здесь высятся прекрасные архитектурные памятники — собор Рождества Богородицы и церковь Покрова на Нерли. Во время нашего импровизированного паломничества вы узнаете историю святынь и прочувствуете высокую духовность и чистоту.
После обеда по-барски (при желании, за доплату) отправимся на фольклорный мастер-класс. Вы прикоснётесь к музыкальным традициям Владимирщины, услышите русские народные песни с плясками и игрищами, а также сами исполните частушки, поучаствуете в забавах и сыграете на старинных инструментах.
Вечером вернёмся в Москву.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|За одного при 2-местном размещении (с завтраком)
|18 500 ₽
|За одного при 2-местном размещении (с завтраком и обедами)
|19 800 ₽
|1-местное проживание (с завтраком)
|22 000 ₽
|1-местное проживание (с завтраком и обедами)
|23 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак
- Все трансферы по маршруту, ж/д билеты
- Сопровождение гидом
- Все входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Проезд до/от места старта/финиша
- 2 обеда - 1800 ₽
- Ужин - 900 ₽
- Дегустация суздальской медовухи - 750 ₽
- Экскурсия в Спасо-Евфимиев монастырь - 700 ₽
- Доплата за 1-местное размещение
- Доплата за тур с двухразовым питанием