Родные просторы вблизи златоглавой: древние города, мастер-классы, застолья и отдых на пасеке
Изучить Москву, Владимир и Суздаль, сделать свечу и крем, налепить пельменей и напиться чая с мёдом
Начало: Ж/д вокзал Москвы, время по договорённости
11 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
42 900 ₽ за человека
Январские праздники со смотринами невест, фольклорной программой, визитами к Снегурочке и купчихе
Посетить 8 городов и Боголюбово, примерить старинные костюмы, послушать и исполнить русские песни
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
46 000 ₽ за человека
Новогодний тур по Золотому кольцу: 8 городов и интерактивные программы
Выбрать невесту царю, сходить в гости к Снегурочке и купчихе, узнать, как изо льна получается ткань
Начало: Ярославский вокзал, 9:15
3 янв в 09:15
38 100 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Спасо-Евфимиев монастырь»
Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит тур в Москве в октябре 2025
Сейчас в Москве в категории "Спасо-Евфимиев монастырь" можно забронировать 3 тура от 38 100 до 46 000.
Забронируйте тур в Москве на 2025 год по теме «Спасо-Евфимиев монастырь», цены от 38100₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь