Прогуляетесь по уникальному району Москвы — Хамовники, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников.
янв
Программа тура по дням
Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»
Прибытие в Москву.
Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).
Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.
Завтрак в день заезда не предоставляется.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на автобусе.
16:00 Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.
Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.
Окончание программы в отеле.
Свободное время.
Пешеходный день: ВДНХ
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Время встречи уточняется.
Прогулка по ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.
Посещение павильона «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (входные билеты).
Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое.
Окончание программы на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве.
Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.
Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.
- Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.
Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!
Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.
Пешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадь
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Время встречи уточняется.
Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.
Посещение инновационного парка «Зарядье».
Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!
Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!
Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной палаты – всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Пешеходный день: Хамовники. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеровдо 12:00, сдача вещей в камеру хранения отеля.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).
Время встречи уточняется.
Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовники, место сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:
- Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
- Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
- фабрика «Красный Октябрь» — это московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века. На сегодняшний день этот комплекс сооружений является арт-кластером, где размещаются художественные галереи, выставки, магазины и проходят ярмарки современного искусства;
- Пушкинский музей – так коротко называют государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, он располагает уникальной коллекцией скульптурных слепков, копий и подлинников, по которым можно изучать всю историю мировой культуры;
- посещение музея сословий России — одного из самых молодых музеев Москвы. Уникальное собрание картин, предметов быта, и неповторимое придворное платье великой княгини и невесты допетровской эпохи – не оставит равнодушным никого.
Окончание программы в центре города.
Свободное время.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|«Сущевский Сафмар»
|18 500
|28 400
|18 500
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.
Варианты проживания
Сущевский Сафмар
Отель «Сущевский Сафмар» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.
Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.
Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице выбранной категории
- Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии, входные билеты по программе тура
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
- Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.
Есть ли скидки в туре?
Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.