Новогодняя гирлянда и хоровод в Москве

Праздничный тур в Москву на 4 дня с проживанием и экскурсиями по рождественской Москве с посещением Оружейной палаты и прогулками по Красной площади, ВДНХ и Зарядью.

Прогуляетесь по уникальному району Москвы — Хамовники, месту сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников.
5
1 отзыв
Новогодняя гирлянда и хоровод в Москве
Новогодняя гирлянда и хоровод в Москве
Новогодняя гирлянда и хоровод в Москве
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»

Прибытие в Москву.

Самостоятельный заезд в гостиницу или индивидуальный трансфер из аэропорта или ж/д вокзала (за доп. плату).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Завтрак в день заезда не предоставляется.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на автобусе.

16:00 Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы» — по роскошно украшенной, сверкающей огнями и гирляндами столице, познакомимся с ее культурой, архитектурным замыслом и историческими фактами.

Увидим самые известные достопримечательности, такие как Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России, памятник Петру I на Москве-реке, Дом Правительства России, здание МГУ, прогуляемся по смотровой площадке Воробьевых гор, откуда открывается завораживающая панорама города: стадион «Лужники», Новодевичий монастырь, здание Президиума РАН, «Семь сестер» — знаменитые сталинские высотки и многое другое.

Окончание программы в отеле.

Свободное время.

Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»Прибытие. Вечерняя автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Новогодние огни Москвы»
2 день

Пешеходный день: ВДНХ

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Время встречи уточняется.

Прогулка по ВДНХ – крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытому в далеком 1939 году и не раз сменившему свое название.

Посещение павильона «Космонавтика и авиация» на ВДНХ (входные билеты).

Гости познакомятся с историей космических и воздушных путешествий, рассмотрев полномасштабные макеты спутников, планетоходов и космических кораблей, макет знаменитого орбитального комплекса «Мир» в натуральную величину, вернувшийся из космоса спускаемый аппарат космического корабля «Союз ТМА-10 М», настоящий лунный грунт, вертолёт Ка-62 и многое другое.

Окончание программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

  • Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве.

Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.

Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.

  • Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.

Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!

Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.

Пешеходный день: ВДНХПешеходный день: ВДНХПешеходный день: ВДНХПешеходный день: ВДНХ
3 день

Пешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадь

Завтрак в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Время встречи уточняется.

Экскурсия-прогулка по историческому центру, в ходе которой мы побываем на Манежной площади, увидим Большой театр, прогуляемся по Никольской улице и посетим ГУМ, где можно будет попробовать знаменитое мороженое.

Посещение инновационного парка «Зарядье».

Главная достопримечательность парка – Парящий мост в виде 140-метровой дуги над Москвой-рекой, сложнейшее инженерное сооружение, откуда открывается незабываемый вид на Красную площадь и Кремль!

Экскурсия по праздничной Красной площади, где стоит роскошно украшенная главная елка страны, у которой каждый обязательно загадает желание, а также дети смогут увидеть исторические и архитектурные шедевры России: Покровский собор, Исторический музей, Мавзолей, ГУМ, памятник Минину и Пожарскому, а также Спасскую башню, с перезвона курантов которой, наступает Новый год!

Посещение с экскурсионным обслуживанием Оружейной палаты – всемирно известного музея-сокровищницы, в экспозициях которого насчитывается более 4000 уникальных экспонатов: произведения русского, западного и восточного искусства V-XX веков, и троны московских царей, царские одежды и военные доспехи, уникальная золотая и серебряная посуда, царские регалии, кареты, разных веков, коллекция оружия.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Пешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадьПешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадьПешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадьПешеходный день: посещение инновационного парка «Зарядье», Красная площадь
4 день

Пешеходный день: Хамовники. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеровдо 12:00, сдача вещей в камеру хранения отеля.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отъезд на экскурсию общественным транспортом (оплата проезда самостоятельно).

Время встречи уточняется.

Прогулка-экскурсия по уникальному району Москвы — Хамовники, место сосредоточения художественных музеев, современных арт-объектов, уникальных архитектурных памятников:

  • Храм Христа Спасителя — одно из самых запоминающихся зданий в архитектурном образе столицы, сохраняющее за собой образ главного храма Отечества;
  • Патриарший мост заслуженно считается одним из самых впечатляющих в Москве;
  • фабрика «Красный Октябрь» — это московская кондитерская фабрика, основанная в 1889 году и проработавшая на Берсеневской набережной Москвы более века. На сегодняшний день этот комплекс сооружений является арт-кластером, где размещаются художественные галереи, выставки, магазины и проходят ярмарки современного искусства;
  • Пушкинский музей – так коротко называют государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, он располагает уникальной коллекцией скульптурных слепков, копий и подлинников, по которым можно изучать всю историю мировой культуры;
  • посещение музея сословий России — одного из самых молодых музеев Москвы. Уникальное собрание картин, предметов быта, и неповторимое придворное платье великой княгини и невесты допетровской эпохи – не оставит равнодушным никого.

Окончание программы в центре города.

Свободное время.

Пешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. ОтъездПешеходный день: Хамовники. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. место
«Сущевский Сафмар»18 50028 40018 500

Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.

Варианты проживания

Сущевский Сафмар

3 ночи

Отель «Сущевский Сафмар» - современный и известный объект размещения в столице, расположенный в 19-ти этажном сооружении, неподалеку от Марьинской Рощи. Это отличное место проживания для тех, кто ценит великолепное соотношение цены и качество предоставляемых услуг.

Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе. Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.

На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол». Для торжественных мероприятий обустроен просторный банкетный зал.

Для проведения деловых встреч, конференций, семинаров и переговоров есть специально оборудованный конференц-зал.

Отель находится в 0,3 км от станций метро, которые помогут добраться до нужных мест. В шаговой доступности есть разнообразные достопримечательности, которые можно посетить во время прогулки. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет - 23,7 км.

Сущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский СафмарСущевский Сафмар

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице выбранной категории
  • Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда)
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии, входные билеты по программе тура
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
  • Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Есть ли скидки в туре?

Скидка для детей до 16 лет – 250 руб. /чел.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
14 янв 2025
Отдельное спасибо менеджеру Анне Топорковой за организацию и рекомендации нашего отдыха! Благодарим гида Галину Ивановну, которая все дни была с нами!

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