янв
Программа тура по дням
Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»
Прибытие в Москву.
Заселение в гостиницу – самостоятельно (сдача вещей в камеру хранения, расчетный час – 14:00).
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!».
Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и достопримечательностями города.
Мы увидим Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России; сделаем чудесные фотографии на Патриаршем мосту, побываем на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда Москва видна как на ладони.
Посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек» с мастер-классом.
По новогодней экспозиции гостей проведут профессиональные экскурсоводы, которые в интерактивной форме поведают о традициях и обычаях празднования Нового года в разные эпохи на всех континентах, откроют секреты ремесла стеклодувов и художников, увлекательно опишут более 3500 экспонатов музея, демонстрирующих достижения производств ёлочных игрушек XIX-XXI вв. во всем мире.
Мастер-класс проводят профессиональные художники по декорированию стеклянных ёлочных шаров волшебными блёстками.
Вы сможете своими руками создать самый популярный новогодний сувенир — стеклянный ёлочный шар с ручным декором блестками.
Обед в кафе города.
Посещение Москва-сити – ультрасовременного делового квартала города: мы не только полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион», осмотрим «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о небоскребах Москва-сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе.
Окончание экскурсионной программы в центре «Москва-сити».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты).
Стоимость уточняется.
- Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити.
Можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт.
Стоимость – 2 850 руб. /взр., 1 700 руб. /дети 7-14 лет.
Автобусный день: Коломенское
Завтрак в ресторане гостиницы.
10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на автобусе.
Интерактивная программа в Коломенском «Русская Зима».
Вы можете насладиться красотой русской зимы и почувствовать ее веселье.
Экскурсия будет начинаться на красном крыльце мужской половины дворца царя Алексея Михайловича.
Родителей с детьми встретит экскурсовод в старинном русском костюме и пригласит во дворец, где во время осмотра царских палат рассказ будет вестись о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи.
А дальше вас позовут на представление – разыграют зимнюю сказку, в которой вы примете непосредственное участие.
Это представление с песнями, танцами и шутками, дети не будут скучать, а родители смогут ненадолго почувствовать себя детьми.
Обед в кафе города.
Окончание программы в тематическом парке развлечений «Остров Мечты» — это сказочное место, где созданы все условия для самого незабываемого и позитивного отдыха людей всех возрастов – аттракционы, торговый центр, множество кафе, ресторанов на любой вкус.
Свободное время.
Дополнительно за доп. плату:
- Входной билет на посещение аттракционов в парке развлечений «Остров Мечты».
Стоимость – 3 700 руб.
Пешеходный день: экскурсия по Красной площади
Завтрак в ресторане гостиницы.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы.
Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на Лобном месте и посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт — легендарное мороженое.
Обед в кафе города.
Посещение Кремлевской новогодней елки (подарок за доп. плату).
Кремлевская елка — ежегодное новогоднее представление, которое уже десятки лет проходит прямо в Кремле, на сцене Государственного Кремлевского дворца.
Это масштабное шоу, в подготовке которого участвуют тысячи людей: обычно на кремлевской елке впечатляющие декорации, красочные костюмы, множество музыкальных и танцевальных номеров.
Как и на любом новогоднем представлении, главная идея мероприятия — встреча детей с Дедом Морозом.
Но сюжет праздника каждый год меняется: хотя новогоднее представление начинают готовить сразу после окончания предыдущего, тематику держат в секрете до начала продажи билетов — обычно это происходит в октябре.
Окончание программы в центре города.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Дополнительно:
- Билет на подарок при посещении елки в Кремле (заказывается сразу при бронировании тура).
Стоимость – 900 руб.
Пешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Сдача вещей в камеру хранения в гостинице.
Встреча с гидом в холле гостиницы.
Отправление на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).
Прогулка-экскурсия по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытого еще в 1939 году.
В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.
Посещение павильона «Макет Москвы»
Обед в кафе города.
Окончание экскурсионной программы на ВДНХ.
Самостоятельное возвращение в отель.
Свободное время или за доп. плату:
- Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве.
Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.
Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.
- Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.
Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!
Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.
Окончание программы планируется около 15:00-16:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|2-местный номер
|1-местный номер
|Доп. место
|Доп. ночь
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
|Ребенок
|Взрослый
|Ребенок
|2-местный номер
|1-местный номер
|«Академическая» 3*
|28400
|28400
|32800
|-
|28400
|28400
|2500
|5000
Варианты проживания
Академическая
Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.
Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.
На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.
Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.
Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда), обеды - по программе тура
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Экскурсии входные билеты по программе тура
- Посещение Кремлевской елки
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
- Новогодний подарок - 900 руб
- Подарок на елке в Кремле - 900 руб
- Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел. посещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории местабилет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 2 850 руб. /чел., для детей - 1 700 руб. /дети 7-14 летвходной билет на посещение аттракционов в парке "Остров мечты" - 3 700 руб. /чел
- Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
- Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел
- Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
- Билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 2 850 руб. /чел., для детей - 1 700 руб. /дети 7-14 лет
- Входной билет на посещение аттракционов в парке «Остров мечты» - 3 700 руб. /чел
- Доплата за иностранных туристов
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Может ли измениться порядок экскурсий?
Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.