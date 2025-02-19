1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»

Прибытие в Москву.

Заселение в гостиницу – самостоятельно (сдача вещей в камеру хранения, расчетный час – 14:00).

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!».

Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и достопримечательностями города.

Мы увидим Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России; сделаем чудесные фотографии на Патриаршем мосту, побываем на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда Москва видна как на ладони.

Посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек» с мастер-классом.

По новогодней экспозиции гостей проведут профессиональные экскурсоводы, которые в интерактивной форме поведают о традициях и обычаях празднования Нового года в разные эпохи на всех континентах, откроют секреты ремесла стеклодувов и художников, увлекательно опишут более 3500 экспонатов музея, демонстрирующих достижения производств ёлочных игрушек XIX-XXI вв. во всем мире.

Мастер-класс проводят профессиональные художники по декорированию стеклянных ёлочных шаров волшебными блёстками.

Вы сможете своими руками создать самый популярный новогодний сувенир — стеклянный ёлочный шар с ручным декором блестками.

Обед в кафе города.

Посещение Москва-сити – ультрасовременного делового квартала города: мы не только полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион», осмотрим «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о небоскребах Москва-сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе.

Окончание экскурсионной программы в центре «Москва-сити».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты).

Стоимость уточняется.

Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити.

Можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт.

Стоимость – 2 850 руб. /взр., 1 700 руб. /дети 7-14 лет.