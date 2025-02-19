Здравствуй, Елка! Экскурсионный тур в Москву

Рождественский тур в Москву с посещением Кремлёвской ёлки, экскурсиями по Москве, мастер-классом на фабрике ёлочных игрушек и поездкой в музей-заповедник Коломенское — отличный вариант для родителей провести зимние каникулы в
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Москве с детьми! Вы прогуляетесь по самой величественной площади города и истинному сердцу столицы – Красной площади.

Новый Год до неузнаваемости преображает ее: роскошно украшенная главная елка страны, знаменитый каток, веселые карусели и красочные ярмарочные палатки.

5
3 отзыва
Здравствуй, Елка! Экскурсионный тур в Москву
Здравствуй, Елка! Экскурсионный тур в Москву
Здравствуй, Елка! Экскурсионный тур в Москву
Ближайшие даты:
3
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»

Прибытие в Москву.

Заселение в гостиницу – самостоятельно (сдача вещей в камеру хранения, расчетный час – 14:00).

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «С Новым годом, Москва!».

Мы познакомимся с культурой, архитектурным замыслом, историей и достопримечательностями города.

Мы увидим Храм Христа Спасителя, считающийся самым большим церковным зданием России; сделаем чудесные фотографии на Патриаршем мосту, побываем на смотровой площадке Воробьевых гор, откуда Москва видна как на ладони.

Посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек» с мастер-классом.

По новогодней экспозиции гостей проведут профессиональные экскурсоводы, которые в интерактивной форме поведают о традициях и обычаях празднования Нового года в разные эпохи на всех континентах, откроют секреты ремесла стеклодувов и художников, увлекательно опишут более 3500 экспонатов музея, демонстрирующих достижения производств ёлочных игрушек XIX-XXI вв. во всем мире.

Мастер-класс проводят профессиональные художники по декорированию стеклянных ёлочных шаров волшебными блёстками.

Вы сможете своими руками создать самый популярный новогодний сувенир — стеклянный ёлочный шар с ручным декором блестками.

Обед в кафе города.

Посещение Москва-сити – ультрасовременного делового квартала города: мы не только полюбуемся Краснопресненской набережной, торгово-пешеходным мостом «Багратион», осмотрим «Древо жизни» Эрнста Неизвестного, но и услышим интересные истории о небоскребах Москва-сити, один из которых – башня «Федерация» – является в настоящее время самым высоким в Европе.

Окончание экскурсионной программы в центре «Москва-сити».

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Свободное время или за доп. плату:

  • Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты).

Стоимость уточняется.

  • Подъем на смотровую площадку «Панорама 360» башни Федерация в Москва-сити.

Можно не только увидеть Москву с высоты птичьего полета, но и посетить настоящую фабрику по производству мороженого и шоколада и попробовать в неограниченном количестве только что приготовленный десерт.

Стоимость – 2 850 руб. /взр., 1 700 руб. /дети 7-14 лет.

Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»Прибытие. Автобусно-пешеходный день: посещение фабрики «Фабрики ёлочных игрушек»
2 день

Автобусный день: Коломенское

Завтрак в ресторане гостиницы.

10:00 Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на автобусе.

Интерактивная программа в Коломенском «Русская Зима».

Вы можете насладиться красотой русской зимы и почувствовать ее веселье.

Экскурсия будет начинаться на красном крыльце мужской половины дворца царя Алексея Михайловича.

Родителей с детьми встретит экскурсовод в старинном русском костюме и пригласит во дворец, где во время осмотра царских палат рассказ будет вестись о роскошных пирах, традиционных угощениях и напитках, о зимних праздниках и традициях, о жизни царской семьи.

А дальше вас позовут на представление – разыграют зимнюю сказку, в которой вы примете непосредственное участие.

Это представление с песнями, танцами и шутками, дети не будут скучать, а родители смогут ненадолго почувствовать себя детьми.

Обед в кафе города.

Окончание программы в тематическом парке развлечений «Остров Мечты» — это сказочное место, где созданы все условия для самого незабываемого и позитивного отдыха людей всех возрастов – аттракционы, торговый центр, множество кафе, ресторанов на любой вкус.

Свободное время.

Дополнительно за доп. плату:

  • Входной билет на посещение аттракционов в парке развлечений «Остров Мечты».

Стоимость – 3 700 руб.

Автобусный день: КоломенскоеАвтобусный день: КоломенскоеАвтобусный день: КоломенскоеАвтобусный день: Коломенское
3 день

Пешеходный день: экскурсия по Красной площади

Завтрак в ресторане гостиницы.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Экскурсия по Красной площади – самой величественной площади города и истинному сердцу столицы.

Мы увидим уникальный Храм Василия Блаженного, побываем на Лобном месте и посетим самый популярный универмаг в СССР – ГУМ, где каждый сможет попробовать знаменитый фирменный ГУМовский десерт — легендарное мороженое.

Обед в кафе города.

Посещение Кремлевской новогодней елки (подарок за доп. плату).

Кремлевская елка — ежегодное новогоднее представление, которое уже десятки лет проходит прямо в Кремле, на сцене Государственного Кремлевского дворца.

Это масштабное шоу, в подготовке которого участвуют тысячи людей: обычно на кремлевской елке впечатляющие декорации, красочные костюмы, множество музыкальных и танцевальных номеров.

Как и на любом новогоднем представлении, главная идея мероприятия — встреча детей с Дедом Морозом.

Но сюжет праздника каждый год меняется: хотя новогоднее представление начинают готовить сразу после окончания предыдущего, тематику держат в секрете до начала продажи билетов — обычно это происходит в октябре.

Окончание программы в центре города.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

Дополнительно:

  • Билет на подарок при посещении елки в Кремле (заказывается сразу при бронировании тура).

Стоимость – 900 руб.

Пешеходный день: экскурсия по Красной площадиПешеходный день: экскурсия по Красной площадиПешеходный день: экскурсия по Красной площадиПешеходный день: экскурсия по Красной площади
4 день

Пешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Сдача вещей в камеру хранения в гостинице.

Встреча с гидом в холле гостиницы.

Отправление на экскурсию на общественном транспорте (оплата проезда самостоятельно).

Прогулка-экскурсия по ВДНХ — крупнейшему экспозиционному и музейному комплексу в мире, открытого еще в 1939 году.

В период новогодних праздников ВДНХ становится настоящим эпицентром гуляний: главный каток страны, многочисленные ярмарки, интересные праздничные экспозиции и развлекательные мероприятия, которые не дадут заскучать ни детям, ни взрослым.

Посещение павильона «Макет Москвы»

Обед в кафе города.

Окончание экскурсионной программы на ВДНХ.

Самостоятельное возвращение в отель.

Свободное время или за доп. плату:

  • Посещение Москвариума – самого большого по площади океанариума в Москве.

Аквариум стал домом для более 600 разновидностей экзотических рыб и необычных морских и пресноводных обитателей, свыше 12 000 экземпляров и особей, включая кайманового крокодила, наутилуса, осетровых, скатов, акул и множества других морских созданий.

Стоимость — 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет.

  • Посещение шоу в Москвариуме– сказочного новогоднего мюзикла с участием морских млекопитающих, цирковых артистов, танцоров и музыкантов.

Перед нами развернется удивительная история о том, как международная команда Дедов Морозов отправляется на поиски Нового года и спасает праздник!

Стоимость — от 2 800 руб. /в зависимости от категории места.

Окончание программы планируется около 15:00-16:00.

Пешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. ОтъездПешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. ОтъездПешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. ОтъездПешеходный день: павильон «Макет Москвы», ВДНХ. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Гостиница2-местный номер1-местный номерДоп. местоДоп. ночь
ВзрослыйРебенокВзрослыйРебенокВзрослыйРебенок2-местный номер1-местный номер
«Академическая» 3*284002840032800-284002840025005000

Варианты проживания

Академическая

3 ночи

Здание отреставрировано и полностью подготовлено к встрече гостей. На сегодня, это один из отелей, который предлагает оптимальное сочетание качественного сервиса и удобного местоположения на карте города по адресу ул. Донская, д. 1 (станция метро «Октябрьская»). Убедиться в достойном уровне обслуживания и комфортабельности номеров можно в отзывах ранее отдыхавших гостей.

Номерной фонд формируют комфортабельные категории, в которых есть система кондиционирования, удобные кровати, мебель с отделкой из дерева и бесплатный беспроводной доступ Wi-Fi. Каждый номер включает в себя собственную ванную комнату.

На территории есть бар, где можно перекусить и попробовать вкусный кофе или чай, а также напитки на любой вкус и предпочтение. У гостей есть возможность заказать экспресс-завтрак.

Гостиница располагает двумя конференц-залами, различными по степени вместимости и оснащенными специальной оргтехникой, а также переговорной комнатой.

Рядом с гостиницей находятся такие достопримечательности столицы Третьяковская Галерея, Центральный Дом Художника и многие другие. Нескучный Сад в 1,7 км от места размещения. Расстояние до аэропорта - 39,3 км.

АкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическаяАкадемическая

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание: завтраки в отеле (кроме дня заезда), обеды - по программе тура
  • Транспортное обслуживание по программе тура
  • Экскурсии входные билеты по программе тура
  • Посещение Кремлевской елки
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Встреча (или проводы) в аэропорту или на вокзале: индивидуальный трансфер в отель: от ж/д вокзала - от 2 500 руб. /машина, из аэропорта - от 3 500 руб. /машина
  • Новогодний подарок - 900 руб
  • Подарок на елке в Кремле - 900 руб
  • Дополнительные экскурсии (бронирование дополнительных услуг производится только при покупке тура):посещение "Москвариума" - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 летпосещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел. посещение шоу в "Москвариуме" с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории местабилет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 2 850 руб. /чел., для детей - 1 700 руб. /дети 7-14 летвходной билет на посещение аттракционов в парке "Остров мечты" - 3 700 руб. /чел
  • Посещение «Москвариума» - уникального аквариума комплекса океанографии и морской биологии - 1 700 руб. /взр., 1 200 руб. /школьники до 12 лет
  • Посещение новогоднего представления братьев Запашных в знаменитом цирке на проспекте Вернадского (билеты) - 4 750 руб. /чел
  • Посещение шоу в «Москвариуме» с участием морских животных - от 2 800 руб. /в зависимости от категории места
  • Билет на посещение Панорамы 360 в башне Федерации - 2 850 руб. /чел., для детей - 1 700 руб. /дети 7-14 лет
  • Входной билет на посещение аттракционов в парке «Остров мечты» - 3 700 руб. /чел
  • Доплата за иностранных туристов
  • Проезд на общественном транспорте
  • Услуги камеры хранения на вокзале или в гостинице
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Москва
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты до Москвы и обратно в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Может ли измениться порядок экскурсий?

Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее. Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Б
19 фев 2025
Все было на высшем уровне. На вопросы отвечали быстро и решали любой вопрос
А
4 фев 2025
Организация отличная, все что было заявлено, выполнено в полном объеме и даже больше! Экскурсовод была чудесная женщина Лариса- рассказывала интересно и вовлеченно. Очень понравилась поездка, спасибо огромное
Т
14 янв 2025
Отдельное спасибо менеджеру Анне Топорковой за организацию и рекомендации нашего отдыха! Благодарим гида Галину Ивановну, которая все дни была с нами!

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