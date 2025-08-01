Путешествие на внедорожнике из Москвы в Петербург: только для вашей компании
С комфортом познакомиться с Северной столицей, посетить Петергоф, Кронштадт и ещё 2 города по пути
Начало: Москва, по адресу проживания путешественников, 9:0...
«Во второй половине дня поднимемся на смотровую Исаакиевского собора и посетим Эрмитаж»
1 авг в 08:00
2 сен в 08:00
150 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: 6 городов, ремёсла, "Биг Бен" и "Малый Эрмитаж"
Посидеть за партой Есенина, узнать секреты стеклодувов, изучить стык русской и татарской культур
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
«Мы прогуляемся по купеческому Егорьевску и осмотрим экспонаты в его «Малом Эрмитаже»»
27 сен в 07:15
2 ноя в 07:15
16 900 ₽ за человека
По пути императоров: из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород
Увидеть два кремля, побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже и погулять по паркам Петергофа
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
«Завершим маршрут в культурной столице России: посетим Эрмитаж, прогуляемся по фонтанным аллеям Петергофа и осмотрим парадные интерьеры Екатерининского дворца и знаменитой Янтарной комнаты»
11 авг в 10:30
56 626 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Эрмитаж»
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