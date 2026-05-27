Погулять по Коломенскому и Царицино и побывать в Храме Христа Спасителя
Приглашаем окунуться в атмосферу старинных улиц и императорских резиденций. Вы пройдёте по знаменитому Старому Арбату, где жили и творили поэты и художники. Осмотрите убранство главного православного храма Москвы.
А на следующий читать дальшеуменьшить
день побываете в музее-заповеднике «Царицино» с живописным парком с прудами и мостиками и в древней усадьбе русских князей и царей «Коломенское». У вас также будет достаточно свободного времени для самостоятельных прогулок по столице.
Описание тура
в музей-заповедник «Царицыно»
Организационные детали
Прибытие в гостиницу самостоятельное, размещение после 14:00. Встреча с гидом проходит по расписанию с табличкой «Московская неделя». Программа с точным временем экскурсий выдаётся при первой встрече. При раннем прибытии вещи можно оставить в камере хранения отеля (за доплату). В день выезда номер освобождается до 12:00, вещи можно сдать в камеру хранения. При опоздании на сбор группы пропущенные услуги не компенсируются. Компания может менять порядок экскурсий или заменять их равнозначными. Проезд на общественном транспорте и услуги камеры хранения не включены в стоимость. Все дополнительные услуги и экскурсии бронируются заранее.
Программа тура по дням
1 день
Арбат, Храм Христа Спасителя
Встречаемся и отправляемся на прогулку по историческому центру столицы. Пройдём по знаменитому Арбату — улице, где сохранились адреса, связанные с жизнью известных писателей, поэтов и художников. Вы увидите памятники, уличных музыкантов, сувенирные лавки и музеи.
Посетим Храм Христа Спасителя — главный православный храм Москвы. Вы познакомитесь с его художественным оформлением, узнаете историю строительства, разрушения и последующего восстановления. После 14:00 — свободное время.
Отправимся на экскурсию в музей-заповедник «Царицыно». Бывшая резиденция Екатерины II 18 века была создана архитекторами В. Баженовым и М. Казаковым. Прогуляемся по парку, любуясь каскадом прудов и фигурными мостиками. Увидим Большой и Малый дворцы и Оперный дом с выразительной архитектурой.
Затем посетим музей-усадьбу «Коломенское». Впервые она была упомянута в 1336 году в завещании Ивана Калиты. В 1605 году здесь останавливался Лжедмитрий I, через год лагерь в этих местах разбил предводитель крестьянского восстания И. Болотников, а в 1662 разворачивались события Медного бунта. С 14 века усадьба служила летней загородной резиденцией русских князей, царей, и императоров, которые приезжали сюда как в своё родовое гнездо.
В 14:00 — завершение программы на территории «Коломенского».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
12 025 ₽
1-местное проживание
14 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтрак
Транспортное и экскурсионное обслуживание
Услуги гида
Входные билеты в музей
Что не входит в цену
Проезд из вашего города до Москвы и обратно
Питание (кроме 1 завтрака)
Билеты на общественный транспорт
Услуги камеры хранения
Доплата за 1-местное размещение - 2925 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, гостиница «Заря», 10:00
Завершение: Москва (место окончания экскурсии), 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Показываем настоящую Россию — такую, какой её знают только местные. В нашей команде — профессиональные гиды, влюблённые в своё дело. Мы создаём маршруты по городам, которые хранят многовековую историю, и читать дальшеуменьшить
по местам, где природа по-настоящему захватывает дух, и о которых говорят: «здесь нужно побывать хотя бы раз в жизни».
Каждая программа — это погружение в атмосферу, а не просто смена локаций. Используем маршруты, которые не найти в туристических буклетах, и делимся историями, которые не прочитать в путеводителях. Увлечённость, знание дела и внимание к деталям делают наши поездки живыми и запоминающимися.
Наши гиды — знатоки регионов, в которых работают. Они умеют не только показать, но и почувствовать, с чем хочется уехать каждому гостю. Если вы хотите увидеть Россию глубже и искреннее — будем рады провести для вас это путешествие.
Тур входит в следующие категории Москвы
Похожие туры на «Выходные в Златоглавой: по знаковым местам»