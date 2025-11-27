Утром встретимся в Москве и отправимся в Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Это поселение с древними храмами, живописным прудом, ухоженными цветниками и обширными садами. На территории вы также увидите оранжереи, теплицы, огороды и кедровую рощу.

После обеда в монастырской трапезной совершим прогулку по Волге на рейсовом теплоходе. Живописный маршрут приведёт нас в Ярославль. Здесь мы увидим кремль, прогуляемся по набережной и побываем на лучших смотровых площадках города.

После размещения в гостинице примем участие в фестивале «Пир на Волге!». Нас ждёт насыщенная программа с участием ведущих рестораторов России. Будут открыты разнообразные гастрономические зоны, организованы кулинарные мастер-классы и дегустации. Атмосферу праздника дополнят развлекательные шоу, арт-пространства и концерты.