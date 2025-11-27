Автобусный тур с посещением фестиваля «Пир на Волге!», Ярославля, Тутаева и Рыбинска
Побывать на главном кулинарном событии лета, проплыть по Волге и погулять по купеческим городкам
Из Москвы отправимся в Ярославль, куда съедутся известные кулинарные блогеры, звёздные рестораторы и шефы, чтобы принять участие в фестивале «Пир на Волге!». Вас ждут дегустации, мастер-классы, сырный боулинг и даже читать дальше
школа юных пиццамейкеров.
А ещё вы посетите живописный Толгский женский монастырь, осмотрите Ярославский кремль и пройдётесь по городу. Проплывёте по Волге на теплоходе и посетите купеческий Тутаев, где создавал свои шедевры Б. М. Кустодиев. Побываете и в уютном Рыбинске, где, кажется, время замерло.
Осмотрите терем-замок Новой Хлебной Биржи и убедитесь, что местное водохранилище не зря прозвали Рыбинским морем.
Описание тура
Организационные детали
Внимание! Анонсированная программа фестиваля носит ознакомительный характер, участие в том или ином мероприятии не может быть гарантированным. Участники самостоятельно принимают участие в Фестивале в рамках отведённого свободного времени.
Программа тура по дням
1 день
Толгский женский монастырь, прогулка на теплоходе в Ярославль и фестиваль «Пир на Волге!»
Утром встретимся в Москве и отправимся в Свято-Введенский Толгский женский монастырь. Это поселение с древними храмами, живописным прудом, ухоженными цветниками и обширными садами. На территории вы также увидите оранжереи, теплицы, огороды и кедровую рощу.
После обеда в монастырской трапезной совершим прогулку по Волге на рейсовом теплоходе. Живописный маршрут приведёт нас в Ярославль. Здесь мы увидим кремль, прогуляемся по набережной и побываем на лучших смотровых площадках города.
После размещения в гостинице примем участие в фестивале «Пир на Волге!». Нас ждёт насыщенная программа с участием ведущих рестораторов России. Будут открыты разнообразные гастрономические зоны, организованы кулинарные мастер-классы и дегустации. Атмосферу праздника дополнят развлекательные шоу, арт-пространства и концерты.
2 день
Экскурсия по Тутаеву, переправа на пароме через Волгу и знакомство с Рыбинском и местным морем
После завтрака отправимся в старинный купеческий Тутаев. Сначала посетим Романовскую сторону и прогуляемся по Кустодиевскому бульвару — месту, где оживают пейзажи художника Бориса Кустодиева и ощущается атмосфера провинциальной России начала 20 века.
Затем переправимся через Волгу на пароме и окажемся на Борисоглебской стороне Тутаева. Здесь зайдём в Воскресенский собор — один из главных архитектурных символов города.
После обеда продолжим путь в Рыбинск. На обзорной экскурсии по городу нас ждёт знакомство с великолепием купеческих особняков и ощущение вольного духа, царящего у вод Рыбинского водохранилища, которое здесь называют морем. Мы посетим терем-замок Новой Хлебной Биржи — здание в стиле эклектики, в котором размещаются экспозиции Рыбинского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
Вечером вернёмся в Москву.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
1 завтрак и 2 обеда
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Входные билеты
Услуги гида-сопровождающего
Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками для хорошей слышимости экскурсовода
Что не входит в цену
Питание вне программы
Катание на фестивальном круизном кораблике вокруг стрелки Которосли и Волги (по желанию, оплата на месте самостоятельно)
1-местное размещение - стоимость тура составит 23 200 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Свиблово», выход № 3, 7:15
Завершение: Москва, станция метро «Свиблово», вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Елена — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 689 туристов
Наш проект основан в 1997 году — у нас огромный опыт в экскурсионном туризме. Мы тщательно выбираем маршруты и придерживаемся оптимального соотношения цены и качества, чтобы ваши путешествия были насыщенными, читать дальше
интересными и при этом доступными.
Наша миссия — дать возможность как можно большему числу людей посмотреть всё самое интересное в стране, познакомить с культурой, религией и историей разных регионов.
Мы уверены, что через познание других можно познать себя. Стремимся популяризировать экскурсионный, познавательный, интеллектуальный и активный туризм в нашем обществе.