А вы бывали на Севере? Приглашаем вас в путешествие по Кольскому полуострову и Хибинам! В пути вы полюбуетесь Монче-тундрой и прозрачными озёрами, побываете в Музее самоцветов и подниметесь на фуникулёре на вершину горы Айкуайвенчорр, чтобы полюбоваться окрестностями Кировска.
Описание фото-прогулкиХибиногорск (Кировск) — жемчужина Кольского Севера, окруженная горами Хибины — Древнейшие горы в России! Поездка в горы никого не оставит равнодушным, а уникальные пейзажи останутся с вами надолго! Экскурсия длительностью 8-10 часов. Дорога к Хибинам в одну сторону составляет 2-2,5 часа, по пути Вы познакомитесь с природой Кольского полуострова, увидите Монче-тундру, экостровскую Имандру, несчетное количество кристально-ледяных водоемов. В Кировске Вы посетите:
- Музей самоцветов (Музейно-выставочный центр "Апатит").
- Полярно-альпийский ботанический сад, в котором представлены все краснокнижные растения, расположенные на Кольском полуострове, и не только.
- Арт-парк "Таинственный лес" (зимой открытие с середины декабря, летом с июля), где возможностями вашего воображения не будет предела. Здесь находятся странные сооружения и постройки, оставленные нашими предками, которые до сих пор вызывают интерес и замешательство у многих людей. Поднявшись на фуникулере на вершину горы Айкуайвенчорр, вы сможете насладиться потрясающим видом на Кировск и Хибины. Высота 1047 метров подарит вам невероятные ощущения и эмоции. Насытившись впечатлениями, мы отправимся на обед (шведский стол) в комплекс "Тирвас". Зимой (конец декабря - март) непременно Вы побываете в Снежной деревне, прогуляетесь внутри гигантского крытого ледяного лабиринта и сделаете незабываемые фото с настоящими произведениями искусства — снежными скульптурами. Поездка в Хибины непременно станет незабываемым приключением для любителей природы и уникальных пейзажей. В течение всей нашей экскурсии вы сможете полностью насладиться этим удивительным местом. Важная информация: Входные билеты оплачиваются самостоятельно.
Согласно расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мончетундра
- Экостровская Имандра
- Хибины (Кировск)
- Апатиты
- Таинственный лес (летом и зимой)
- Вид на город с горы Айкуайвенчорр
- Ботанический сад
- Музей самоцветов
- Снежная деревня (конец декабря - март)
- Арт - парк (Таинственный лес)
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Фотосъемка на вашу технику
Что не входит в цену
- Входные билеты в «Таинственный лес» (300/600 рублей)
- Ботанический сад (350/700 рублей),
- Снежная деревня (600-1200 рублей),
- Обед в санатории «Тирвас» (шведский стол - 850 рублей),
- Туристический фуникулёр (160/320 рублей).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча на личном авто из любой точки Мурманска
Завершение: Трансфер в любую локацию Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Входные билеты оплачиваются самостоятельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Александр - отличный гид! Хороший рассказчик, уверенный водитель и просто приятный и позитивный человек. Информация, которую он сообщил нам по дороге в горы, интересная, очень разная, позволяющая людям, не знакомым с регионом, получить объемное представление о нем, побуждающая узнать ещё больше и приехать ещё) В Хибинах красиво, история их освоения интересна, дорога к ним живописна. Спасибо за этот день!
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А
У нас был гид Дмитрий! Замечательный человек! Интереснейшая экскурсия! Много занимательных историй, фактов и мест! Быстро, четко и с заботой!!! Посетили все обещанные точки и даже чуть больше) Отдельное спасибо за остановку около озера Имандра и сбор дикой черники)
Красивые горы, озера!
Рекомендуем!
Красивые горы, озера!
Рекомендуем!
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Н
Рада, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с Хибинами. Спасибо Александру за прекрасно организованное путешествие, за интересный, но не перегруженный рассказ, за возможность посетить много красивых мест и смотровых площадок, побывать в музеях и поднятся в горы!
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Т
Очень насыщенная программа! Гид Дмитрий показывает очень много красивых локаций, фотографии получаются просто прекрасными! и озера посмотрели, и горы, и я спели черники собрать)) а Ботанический сад- отдельное восхищение!
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А
Экскурсия в целом понравилась. Но не смогли подняться на гору, т. к. фуникулер не работал в этот день. Также не работал музей минералов.
Про фуникулер было написано в описании, не обратили
Про фуникулер было написано в описании, не обратили
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И
Очень интересная экскурсия. Гид Александр показал замечательные локации и интересно провёл все путешествие в Хибины и окрестности. Музей и таинственный лес дополнил прекрасные виды природы. Спасибо.
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Входит в следующие категории Мурманска
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