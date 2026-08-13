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Н Наталья Александр - отличный гид! Хороший рассказчик, уверенный водитель и просто приятный и позитивный человек. Информация, которую он сообщил нам по дороге в горы, интересная, очень разная, позволяющая людям, не знакомым с регионом, получить объемное представление о нем, побуждающая узнать ещё больше и приехать ещё) В Хибинах красиво, история их освоения интересна, дорога к ним живописна. Спасибо за этот день! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анастасия У нас был гид Дмитрий! Замечательный человек! Интереснейшая экскурсия! Много занимательных историй, фактов и мест! Быстро, четко и с заботой!!! Посетили все обещанные точки и даже чуть больше) Отдельное спасибо за остановку около озера Имандра и сбор дикой черники)

Красивые горы, озера!

Рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Н Наталья Рада, что выбрала именно эту экскурсию для знакомства с Хибинами. Спасибо Александру за прекрасно организованное путешествие, за интересный, но не перегруженный рассказ, за возможность посетить много красивых мест и смотровых площадок, побывать в музеях и поднятся в горы! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Трунова Очень насыщенная программа! Гид Дмитрий показывает очень много красивых локаций, фотографии получаются просто прекрасными! и озера посмотрели, и горы, и я спели черники собрать)) а Ботанический сад- отдельное восхищение! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Алла

Про фуникулер было написано в описании, не обратили читать дальше уменьшить внимание при заказе, а про музей нет.

Правда, покатались на лодке по горному озеру. Прогулка замечательная.

Хотелось бы на будущее, чтоб организатор экскурсии звонил накануне, как было заявлено в описании. А то нам пришлось самим звонить и просить, чтоб с нами связались.

Возможно, если б Анна связалась и обговорила еще раз детали экскурсии, обратила бы наше внимание на не работающий фуникулер в этот день, то мы бы перенесли экскурсию. Экскурсия в целом понравилась. Но не смогли подняться на гору, т. к. фуникулер не работал в этот день. Также не работал музей минералов.Про фуникулер было написано в описании, не обратили Вам был полезен этот отзыв? Да Нет