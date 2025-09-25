Л Лидия Все очень понравилось!!!!!!

П Пал Огромнейшее спасибо гиду Александру за интересную экскурсию по городу Мурманск! Все чётко, информативно, глубоко и одновременно легко для восприятия. И с огрлмной любовью к своему городу. Мурманск раскрылся для нас в своей полноте. Я очень рада, что мы взяли эту экскурсию. Ещё хочу добавить удобство: гид нас забрал на машине и отвёз обратно.

О Ольга Спасибо огромное за экскурсию! Гид Инна очень много и интересно рассказала о городе. Посетили все знаковые места. Была мечта побывать в крае моего детства. Она осуществилась!!! Как преобразился город! Эмоций очень много!

Л Любовь Отличная экскурсия. Теперь все знаю про Мурманск. Выбрала ее потому что встречают в аэропорту и экскурсия началась сразу после самолета. Рекомендую.

Н Надежда Спасибо организаторам, особенно нашему гиду, Инне. Не смотря на плохие погодные условия, экскурсия произвела великолепные впечатления. Замечательно что нас забрали от гостиницы и привезли обратно к ней. Мы увидели г. Мурманск с разных мест. Посмотрели все достопримечательности города. Своим ходом столько мест посетить не реально. Замечательно пообщались с Инной. Всем рекомендую. Ещё раз всем огромное спасибо. Экскурсия состоялась 20.08.2025.

А Анна Огромное спасибо за познавательную экскурсию и знакомство с городом. Инна прекрасный гид, влюблённый в город, что передалось и нам. За несколько часов мы познакомились со всеми достопримечательностями и увидели все знаковык локации

А Александра Одна из самых интересных экскурсий,которая когда-либо у меня была. Формат дружеской беседы,будто мы знакомы с Сергеем 100 лет,произвел впечатление. Красивейшие локации и фотографии. Спасибо большое

Н Наталья Экскурсия с Александром была очень интересна, познавательна и не скучная!!! Рекомендую.

Е Елизавета Спасибо большое гиду Инне за прекрасный и интересный маршрут и увлекательную экскурсию

Е Елена Отличная экскурсия! Увидели основные достопримечательности и даже немного больше