Приглашаем вас на экскурсию по Мурманску, где вы узнаете о коренных жителях, истории города и его достопримечательностях, включая старинную Колу и военные мемориалы. Посетите визитные карточки города. Время пролетит незаметно, но запомнится надолго!
- Вы можете вносить изменения в маршрут — увидите только то, что вам интересно.
- Экскурсия проходит на машине гида • Во время остановок будьте готовы к небольшим прогулкам.
- Вас заберут из любой точки в пределах города или аэропорта и после экскурсии отвезут в удобное для вас место.
Ежедневно с 9:00 до 17:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старинный город Кола
- Памятник «Ждущая»
- Памятник «Алёша» - Мемориальный комплекс Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны
- Храм Спаса на Водах
- Фрагмент подлодки «Курск»
- Башня «Маяк»
- Якорь Холла
- Морской вокзал
- Ледокол «Ленин»
- Кольский мост
- Мемориальный комплекс, посвящённый женщинам-зенитчицам
- Смотровая площадка в посёлке Абрам-Мыс с видом на Мурманск
- Стелла «Мурманск»
- Самое высокое здание за Полярным кругом
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
- Термос с горячим чаем
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лидия
25 сен 2025
Все очень понравилось!!!!!!
Е
Елена
21 сен 2025
М
Марина
16 сен 2025
П
Пал
9 сен 2025
Огромнейшее спасибо гиду Александру за интересную экскурсию по городу Мурманск! Все чётко, информативно, глубоко и одновременно легко для восприятия. И с огрлмной любовью к своему городу. Мурманск раскрылся для нас в своей полноте. Я очень рада, что мы взяли эту экскурсию. Ещё хочу добавить удобство: гид нас забрал на машине и отвёз обратно.
В
Виктор
9 сен 2025
О
Ольга
22 авг 2025
Спасибо огромное за экскурсию! Гид Инна очень много и интересно рассказала о городе. Посетили все знаковые места. Была мечта побывать в крае моего детства. Она осуществилась!!! Как преобразился город! Эмоций очень много!
Л
Любовь
21 авг 2025
Отличная экскурсия. Теперь все знаю про Мурманск. Выбрала ее потому что встречают в аэропорту и экскурсия началась сразу после самолета. Рекомендую.
Н
Надежда
21 авг 2025
Спасибо организаторам, особенно нашему гиду, Инне. Не смотря на плохие погодные условия, экскурсия произвела великолепные впечатления. Замечательно что нас забрали от гостиницы и привезли обратно к ней. Мы увидели г. Мурманск с разных мест. Посмотрели все достопримечательности города. Своим ходом столько мест посетить не реально. Замечательно пообщались с Инной. Всем рекомендую. Ещё раз всем огромное спасибо. Экскурсия состоялась 20.08.2025.
А
Анна
19 авг 2025
Огромное спасибо за познавательную экскурсию и знакомство с городом. Инна прекрасный гид, влюблённый в город, что передалось и нам. За несколько часов мы познакомились со всеми достопримечательностями и увидели все знаковык локации
А
Александра
16 авг 2025
Одна из самых интересных экскурсий,которая когда-либо у меня была. Формат дружеской беседы,будто мы знакомы с Сергеем 100 лет,произвел впечатление. Красивейшие локации и фотографии. Спасибо большое
Н
Наталья
13 авг 2025
Экскурсия с Александром была очень интересна, познавательна и не скучная!!! Рекомендую.
В
Виталий
13 авг 2025
Е
Елизавета
12 авг 2025
Спасибо большое гиду Инне за прекрасный и интересный маршрут и увлекательную экскурсию
Е
Елена
11 авг 2025
Отличная экскурсия! Увидели основные достопримечательности и даже немного больше
О
Ольга
11 авг 2025
