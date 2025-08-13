Мои заказы

Семеновское озеро – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Семеновское озеро» в Мурманске, цены от 4200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов
Пешая
На машине
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Мурманску на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
25 сен в 09:00
7900 ₽ за всё до 10 чел.
Мурманск: маленький город с великой историей
Пешая
3 часа
36 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: маленький город с великой историей
Начало: Ваша гостиница, по договорённости с гидом
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00.
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4200 ₽ за человека
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Пешая
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    13 августа 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Экскурсия с Александром была очень интересна, познавательна и не скучная!!! Рекомендую.
  • Е
    Елизавета
    12 августа 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Спасибо большое гиду Инне за прекрасный и интересный маршрут и увлекательную экскурсию
  • Е
    Елена
    11 августа 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Отличная экскурсия! Увидели основные достопримечательности и даже немного больше
  • С
    Светлана
    31 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Очень благодарны Александру за обзорную экскурсию по Мурманску. Показал все, что только можно показать. Хорошо знает историю родного края, эрудирован. С интересом и любовью к своей малой родине информировал нас.
  • К
    Константин
    30 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Спасибо гиду Инне. Экскурсия была очень интересная!
  • Т
    Татьяна
    27 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    От экскурсии получила невероятные эмоции. Инна просто супер Гид. Очень интересно все рассказала. Приятно когда человек рассказывает все так словно
    читать дальше

    проживает все истории. Время пролетело очень быстро. Всем кто хочет узнать о Мурманске много интересного с обзором то точно эту берите экскурсию. За один день получите море интересной информации. Всем рекомендую!

  • Е
    Екатерина
    19 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Увидели Мурманск, город Кола и залив с разных точек. Больше всего понравился вид с сопки Мишукова.
  • О
    Ольга
    18 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Только что вернулись с экскурсии, полны впечатлений, очень все понравилось!!!! Гид Инна- замечательный человек, профессионал своего дела. Всё комфортно было
    читать дальше

    организованно,грамотно и мегаинтересно подана информация👍 Мы посмотрели весь город с разных сторон, столько всего познавательного увидели (все достопримечательности города и даже больше), объехали Кольский залив с разных сторон, виды-потрясающие! Незабываемые эмоции 😍 Спасибо большое, всем советуем)

  • Н
    Никита
    13 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Прекрасная обзорная экскурсия, гид Александр все подробно и интересно рассказал и показал. Если вы, как и мы, приехали в Мурманск
    читать дальше

    впервые и хотите за короткое время поглядеть на все важные места в этом чудесном городе, то такая экскурсия как раз подойдёт. Впечатления супер, обязательно вернёмся в арктическую столицу снова и уже на более длительный период. P.S. отдельная благодарность Александру за рекомендации по местам с вкусной кухней и напитками.

  • А
    Анна
    4 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Спасибо гиду Инне за чудесную экскурсию! Все очень интересно рассказала и показала!
  • И
    Инна
    1 июля 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Отличная экскурсия! Информативно, размеренно, в то же время охватывает все значимые места и даже больше. Есть время на фото и вопросы. Спасибо гиду и организаторам за чудесный день!
  • В
    Вячеслав
    25 июня 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Замечательный гид Александр!!! Всё очень понравилось!!! Большое Вам спасибо.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Экскурсия подходит для людей, кто первый раз посещает Мурманск. Вид на город с западной стороны Кольского залива потрясающий! Позволяет увидеть
    читать дальше

    Мурманск полностью и даже заглянуть в портовые отсеки, которые недоступны к осмотру с восточной стороны залива.
    Посетили все достопримечательности Мурманска.
    Впечатления яркие, настроение отличное!
    Рекомендую…

  • Л
    Людмила
    22 июня 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    Экскурсия понравилась! Увидели и услышали много интересного о городе Кола,Мурманске. Посмотрели все значимые локации,повезло с погодой и с гидом! Спасибо Александру за прекрасно проведенную экскурсию!
  • Д
    Дарья
    15 июня 2025
    Мурманск: маленький город с великой историей
    экскурсия понравилась, было познавательно узнать историю города. Погода, конечно огорчила под конец экскурсии, но все равно город нам удалось увидеть с разных сторон. Гид был вежлив и интересно поведал нам о важных исторических моментах Мурманска и пригорода

