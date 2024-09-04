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гидом!!! Благодаря Алексею, за короткое экскурсионное время я увидела город со всех ракурсов и даже с противоположной стороны залива!!! (что не было заявлено в экскурсии). Все это сопровождалось наинтереснейшими рассказами начиная с истории и по настоящее время. Сделав остановку у набережной, я увидела великолепный фрегат Седов (вот где мощь и гордость) А еще на набережной, я попробовала Мурманские деликатесы из морепродуктов. В общем если коротко Показал, Рассказал, Покормил. Прошло два дня после поездки и я понимаю, что с удовольствием приеду в эти края! Какая природа! Это не передать, это надо видеть лично! Хотелось бы отметить отличное вождение автомобиля(сидела на переднем сидении, в период переездов во время экскурсии не истрачено ни одной нервной клетки), грамотную речь, обширный лексикон, глубокие знания о своем крае где живет Алексей.