Памятник печной трубе – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Памятник печной трубе» в Мурманске, цены от 6 500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Пешая
На машине
119 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно (время начала экскурсии обговаривается индивидуально).
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 8 000 за всё до 3 чел.
Мурманск - Столица Арктики
На машине
85 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск - Столица Арктики: экскурсия в самый большой город за Полярным кругом
Познакомьтесь с Мурманском - городом-героем и вратами в Арктику, в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно с 15.00
17 сен в 11:00
18 сен в 11:00
от 7 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Пешая
На машине
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
15 сен в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 сентября 2024
    Мурманск - Столица Арктики
    Видели все основные локации города Мурманска, гид Даниил все очень подробно и доходчиво рассказал. Мы остановились очень довольны
  • В
    Вероника
    2 сентября 2024
    Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
    У меня был один день в городе Мурманск, обязательная программа - это обзорная экскурсия. Экскурсовод Алексей. Как мне повезло с
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    гидом!!! Благодаря Алексею, за короткое экскурсионное время я увидела город со всех ракурсов и даже с противоположной стороны залива!!! (что не было заявлено в экскурсии). Все это сопровождалось наинтереснейшими рассказами начиная с истории и по настоящее время. Сделав остановку у набережной, я увидела великолепный фрегат Седов (вот где мощь и гордость) А еще на набережной, я попробовала Мурманские деликатесы из морепродуктов. В общем если коротко Показал, Рассказал, Покормил. Прошло два дня после поездки и я понимаю, что с удовольствием приеду в эти края! Какая природа! Это не передать, это надо видеть лично! Хотелось бы отметить отличное вождение автомобиля(сидела на переднем сидении, в период переездов во время экскурсии не истрачено ни одной нервной клетки), грамотную речь, обширный лексикон, глубокие знания о своем крае где живет Алексей.

  • В
    Виктория
    30 августа 2024
    Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
    Экскурсия очень понравилась, спасибо гиду Наталье 🧡
  • А
    Азамат
    4 октября 2023
    По местам воинской славы Советского Заполярья
    Всё отлично. Огромное спасибо гиду Алексею за экскурсию!
  • К
    Ксения
    17 августа 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    У нас была индивидуальная экскурсия с гидом Александром. Очень душевно и интересно провели время. Объехали весь Мурманск, останавливались во всех
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    значимых местах, разговаривали, слушали. Вместо заявленных 3 часов, Александр пробыл с нами все 5)) Спасибо за душевный вечер) за рекомендации вяленого ерша, местного пива - это отдельный праздник😍

  • Т
    Татьяна
    22 июля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
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    интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.

  • М
    Марина
    12 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    Отличная экскурсия. По основным памятным местам города по желанию экскурсантов проехали на машине или прошли пешком. Впервые в жизни увидела,
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    как разделывают и едят морского ежа! Транспорт, экскурсовод - всё отлично! Лучше могла быть только погода (было холодно и пасмурно). Спасибо экскурсоводу Александру! Согревал нас горячим кофе.

  • С
    Света
    11 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Мурманску «На севере жить»
    Отлично провела день, гид Алексей показал все достопримечательности города, ознакомил с историей и рассказал интересные факты. Группа была хорошая, чувствовали себя легко. Очень красивый вид на Кольский залив, были на морском вокзале, попробовала свежие морские деликатесы. Очень необычно! Советую
  • И
    Инна
    27 февраля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник печной трубе»

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  1. Мурманск. Обзорная экскурсия по последнему городу Империи
  2. Мурманск - Столица Арктики
  3. Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Набережная
  8. Памятник Ждущей
  9. Долина Славы
  10. Водопад на реке Лавна
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник печной трубе" можно забронировать 3 экскурсии от 6 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 207 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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