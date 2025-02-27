Индивидуальная
Мурманск - Столица Арктики
Познакомьтесь с Мурманском - городом-героем и вратами в Арктику, в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно с 15.00
16 мар в 11:00
17 мар в 11:00
от 7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3700 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДАРЬЯ27 февраля 2025Все было отлично! Оперативно поменяли даты экскурсии, так как утром наша экскурсия в Териберку отменилась, я написала и попросила перенести обзорную экскурсию, нашли место буквально за 15 минут, в итоге получилась индивидуальная экскурсию с интересным гидом, все понятно и увлекательно!
- ААлександр18 февраля 2025Всё было здоровоо
- ТТатьяна22 июля 2023Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
- ИИнна27 февраля 2023Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Стела Город Герой»
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