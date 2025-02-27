Стела Город Герой – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Стела Город Герой» в Мурманске, цены от 3700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Мурманск - Столица Арктики
На машине
3 часа
103 отзыва
Индивидуальная
Мурманск - Столица Арктики
Познакомьтесь с Мурманском - городом-героем и вратами в Арктику, в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Трансфер из любой точки Мурманска
Расписание: ежедневно с 15.00
16 мар в 11:00
17 мар в 11:00
от 7000 ₽ за человека
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Пешая
На машине
5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
14 мар в 09:00
7500 ₽ за всё до 3 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Пешая
На автобусе
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
Начало: По месту проживания гостя
Расписание: ежедневно
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    ДАРЬЯ
    27 февраля 2025
    Мурманск - Столица Арктики
    Все было отлично! Оперативно поменяли даты экскурсии, так как утром наша экскурсия в Териберку отменилась, я написала и попросила перенести обзорную экскурсию, нашли место буквально за 15 минут, в итоге получилась индивидуальная экскурсию с интересным гидом, все понятно и увлекательно!
  • А
    Александр
    18 февраля 2025
    Мурманск - Столица Арктики
    Всё было здоровоо
  • Т
    Татьяна
    22 июля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края,
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    интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.

  • И
    Инна
    27 февраля 2023
    Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
    Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Стела Город Герой»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мурманск - Столица Арктики
  2. Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
  3. Мурманск: Маленький Город с Великой Историей
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Набережная
  5. Памятник Ждущей
  6. Мыс Абрам
  7. Кольский мост
  8. Морской вокзал
  9. Площадь пяти углов
  10. Териберский маяк
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Стела Город Герой" можно забронировать 3 экскурсии от 3700 до 7500. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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