Д ДАРЬЯ

Все было отлично! Оперативно поменяли даты экскурсии, так как утром наша экскурсия в Териберку отменилась, я написала и попросила перенести обзорную экскурсию, нашли место буквально за 15 минут, в итоге получилась индивидуальная экскурсию с интересным гидом, все понятно и увлекательно!