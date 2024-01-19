Сегодня встанем пораньше и поедем в Териберку. По пути вы сможете понаблюдать, как лес постепенно сменяется тундрой. По приезде посетим «кладбище» рыболовецких судов — место, где из воды торчат остовы старых кораблей, появившиеся здесь, когда посёлок пришёл в упадок. Подробнее эту историю вы узнаете уже на месте.

Затем отправимся к причалу, откуда выйдем в море на поиски китов — здесь их встречается три вида — и, возможно, дельфинов. После морской прогулки пообедаем в одном из ресторанов и пройдёмся по песчаному пляжу, мы покажем вам основные местные достопримечательности. Заглянем на ферму северных оленей и хаски — вы сможете покормить и погладить животных.

Во второй половине дня снова поохотимся за северным сиянием и вернёмся в Мурманск.