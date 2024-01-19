Познакомиться с Териберкой, прокатиться по снежным полям и поучаствовать в арктической фотосессии
Мы будем ловить сияние на ночном небе, выйдем в Баренцево море в надежде увидеть китов, заглянем на ферму с северными оленями и хаски, где их можно будет погладить.
Погуляем по когда-то почти заброшенной, а сейчас знаменитой Териберке, увидим достопримечательности Мурманска, полюбуемся тундрой и попробуем арктическую кухню.
В заключительный день вы зарядитесь драйвом и насладитесь скоростью, катаясь на снегоходах, а на память о поездке у вас останется много красивых фотографий.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 900 ₽
Описание
Организационные детали
С собой обязательно нужно иметь удобную тёплую обувь и одежду. Для лучших снимков лучше подойдёт яркая одежда.
Могут пригодиться химические грелки (продаются в «Спортмастере» и различных маркетплейсах).
- В случае шторма и невозможности выйти в море посетим на снегоходах близлежащую тундру, водопад Батарейского озера и пляж Драконьих яиц.
- В случае закрытия дороги в Териберку из-за непогоды поедем в Хибины.
Программа тура по дням
Знакомство с Мурманском, выезд за северным сиянием
Встречаемся и отправляемся на обед в один из лучших ресторанов Мурманска. После разместимся в отеле и познакомимся с основными достопримечательностями самого большого города за полярным кругом.
Посетим площадь Пять Углов, где стоит самое высокое здание Арктики, доедем до «Алёши» — так называют местные жители памятник защитникам Заполярья. Побываем в порту и посмотрим на ледокол «Ленин» — первое в мире надводное судно с атомной силовой установкой, которое сейчас действует как музей.
Вечером выезжаем за город, чтобы попробовать застать красочное северное сияние.
Прогулка по Териберке, выход в море на поиск китов, посещение фермы северных оленей и хаски
Сегодня встанем пораньше и поедем в Териберку. По пути вы сможете понаблюдать, как лес постепенно сменяется тундрой. По приезде посетим «кладбище» рыболовецких судов — место, где из воды торчат остовы старых кораблей, появившиеся здесь, когда посёлок пришёл в упадок. Подробнее эту историю вы узнаете уже на месте.
Затем отправимся к причалу, откуда выйдем в море на поиски китов — здесь их встречается три вида — и, возможно, дельфинов. После морской прогулки пообедаем в одном из ресторанов и пройдёмся по песчаному пляжу, мы покажем вам основные местные достопримечательности. Заглянем на ферму северных оленей и хаски — вы сможете покормить и погладить животных.
Во второй половине дня снова поохотимся за северным сиянием и вернёмся в Мурманск.
Снегоходное сафари
Позавтракав, отправляемся кататься на снегоходах! Вы пройдёте инструктаж, облачитесь в необходимую экипировку и прокатитесь до Кильдинского погоста, любуясь северными пейзажами и заряжаясь яркими эмоциями.
После обеда — выезд в аэропорт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мурманск, аэропорт, утроЗавершение: Мурманск, аэропорт, вторая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.