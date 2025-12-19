Мои заказы

На Север за впечатлениями: северное сияние, Териберка, саамская деревня, хаски и олени

Прокатиться на оленьей упряжке, увидеть океан и Батарейский водопад, погрузиться в культуру саамов
Наше арктическое приключение начинается! За 3 дня мы успеем увидеть и сделать максимум: поохотимся за северным сиянием и сделаем эффектные кадры (индивидуальные для каждого участника), посетим кладбище кораблей и каменный
пляж в Териберке, познакомимся с бытом коренного народа Кольского и пообщаемся с милыми хаски и оленями.

Вы сможете принять участие в национальных забавах: метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе. А ещё прокатитесь на упряжке и, греясь у очага, послушаете удивительные легенды и истории.

Если дорога в Териберку будет закрыта, наша программа будет не менее насыщенной — мы отправимся в Кировск, полюбуемся Хибинами, заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит» и посетим Полярно-альпийский ботанический сад-институт или «Снежную деревню» с ледовыми фигурами.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованное время:
Прибытие до 18:00
Отбытие после 18:00 (с запасом времени 1-2 часа)

Программа тура по дням

1 день

Встреча и охота за северным сиянием

Рекомендуем прибыть в Мурманск до 18:00, чтобы успеть доехать до отеля и спокойно заселиться. Вечером нас ждёт приключение — выезд на фотоохоту за северным сиянием. Это природное явление невозможно гарантировать, но именно в отдалении от городских огней шансы увидеть его становятся значительно выше. Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам. Если вероятность появления сияния минимальна, поездка может быть перенесена на следующий день.

Сбор группы назначен у отеля «Меридиан», точное время гид сообщит накануне выезда. Фотоохота может занять несколько часов. Во время поездки узнаете о природе возникновения Северного сияния, поделится северными легендами.

Фотосъёмка во время наблюдения включена в стоимость. Гид делает несколько общих и индивидуальных снимков каждого участника, а если вспышка сияния будет длительной — можно сделать и дополнительные фотографии.

После вернёмся к отелю «Меридиан».

Встреча и охота за северным сиянием
2 день

Знакомство с Териберкой или экскурсия в Кировск

Отправимся в Териберку. Переезд займёт около 2,5 часов. По дороге через северную тундру сделаем остановки для фотографий. Гид расскажет о жизни и природе Кольского края.

Начнём знакомство с кладбища кораблей — остовы судов торчат прямо из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: водопад Батарейский и пляж «Драконьи яйца». Зимой, когда дорога к достопримечательностям закрыта, воспользуемся снегоходными санями.

По возвращении пообедаем с видом на океан. В меню: салат овощной, уха по-кольски или суп куриный с лапшой, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлебная корзина и морс из северных ягод. По независящим от компании причинам обед может быть отменен или забронирован в другом ресторане. Затем вы сможете погулять по песчаному пляжу, прокатиться на огромных качелях и сделать фото на фоне океана.

Вечером возвращаемся в Мурманск. Прибытие ориентировочно в 21:00, время может меняться в зависимости от погоды.

Если выезд в Териберку невозможен, программа проводится в Кировске.

Альтернативная программа — Кировск и Хибины

Выезд из Мурманска в 8:00. Дорога пройдёт через перевалы и озёра Хибин. Посетим музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и интерактивными экспозициями. Пообедаем в ресторане.

Далее программа зависит от сезона:
— Октябрь — декабрь: экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина.
— Январь — апрель: посещение «Снежной деревни».

При желании можно заехать в арт-парк «Таинственный лес» (при открытии, оплачивается отдельно).

Возвращаемся в Мурманск.

Знакомство с Териберкой или экскурсия в Кировск
3 день

Этнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олени

Сегодня поедем в этнопарк. Дорога займёт около 2,5 часов с короткими остановками по пути. Здесь нас ждёт знакомство с культурой и традициями коренных народов Крайнего Севера. У горящего очага услышим истории и легенды, узнаем о быте и обрядах саамов.

Примем участие в национальных забавах: метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе. Осмотрим уникальные артефакты и предметы культуры саамов.

Покормим северных оленей и дружелюбных хаски, сделаем фотографии и короткие видео. А ещё прокатимся в оленьей упряжке. После активной программы — комплексный обед из нескольких блюд.

Возвращаемся в Мурманск. Трансфер на вокзал или в аэропорт — самостоятельно или за доплату.

Этнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олени

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандарт (без проживания)42 500 ₽
Комфорт (проживание и завтраки)54 700 ₽
Комфорт+ (туры в ноябре-декабре)59 900 ₽
Комфорт+ (туры в январе-апреле)76 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
Ответы на вопросы

Что включено
  • 2 обеда
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Посещение Териберки, этнической деревни
  • 2 выезда за Северным сиянием (1 обязательный и 1 дополнительный, в случае неудачи в первый день)
  • Входные билеты
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Трансферы из/в аэропорт - 1800 ₽ в одну сторону
  • Трансферы с/на вокзал - 500 ₽ в одну сторону
  • Трансфер и встреча с табличкой - 3000 ₽ в одну сторону
  • Доплата за 1-местное размещение
  • Стоимость тура указана за тариф "Стандарт" без проживания. Тарифы "Комфорт" и "Комфорт+" по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23), 21:00
Завершение: Мурманск, холл отеля «Мередиан» (пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23), 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Иван
Иван — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 41 туриста
Меня зовут Иван Михайлович. Гид с опытом работы более 10 лет, организатор снегоходных, водных туристических программ по Кольскому полуострову от 1 до 7 дней. Наша команда — коренные жители Заполярья, которые отлично знают особенности своего края. Мы не просто организуем туры, мы отвечаем за вас и за вашу безопасность! Мы стараемся сделать ваш отдых комфортным и сотрудничаем с лучшими местами размещения.

Тур входит в следующие категории Мурманска

