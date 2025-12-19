Отправимся в Териберку. Переезд займёт около 2,5 часов. По дороге через северную тундру сделаем остановки для фотографий. Гид расскажет о жизни и природе Кольского края.

Начнём знакомство с кладбища кораблей — остовы судов торчат прямо из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: водопад Батарейский и пляж «Драконьи яйца». Зимой, когда дорога к достопримечательностям закрыта, воспользуемся снегоходными санями.

По возвращении пообедаем с видом на океан. В меню: салат овощной, уха по-кольски или суп куриный с лапшой, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлебная корзина и морс из северных ягод. По независящим от компании причинам обед может быть отменен или забронирован в другом ресторане. Затем вы сможете погулять по песчаному пляжу, прокатиться на огромных качелях и сделать фото на фоне океана.

Вечером возвращаемся в Мурманск. Прибытие ориентировочно в 21:00, время может меняться в зависимости от погоды.

Если выезд в Териберку невозможен, программа проводится в Кировске.

Альтернативная программа — Кировск и Хибины

Выезд из Мурманска в 8:00. Дорога пройдёт через перевалы и озёра Хибин. Посетим музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и интерактивными экспозициями. Пообедаем в ресторане.

Далее программа зависит от сезона:

— Октябрь — декабрь: экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина.

— Январь — апрель: посещение «Снежной деревни».

При желании можно заехать в арт-парк «Таинственный лес» (при открытии, оплачивается отдельно).

Возвращаемся в Мурманск.