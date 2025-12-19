Описание тура
Организационные детали
Рекомендованное время:
Прибытие до 18:00
Отбытие после 18:00 (с запасом времени 1-2 часа)
Программа тура по дням
Встреча и охота за северным сиянием
Рекомендуем прибыть в Мурманск до 18:00, чтобы успеть доехать до отеля и спокойно заселиться. Вечером нас ждёт приключение — выезд на фотоохоту за северным сиянием. Это природное явление невозможно гарантировать, но именно в отдалении от городских огней шансы увидеть его становятся значительно выше. Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам. Если вероятность появления сияния минимальна, поездка может быть перенесена на следующий день.
Сбор группы назначен у отеля «Меридиан», точное время гид сообщит накануне выезда. Фотоохота может занять несколько часов. Во время поездки узнаете о природе возникновения Северного сияния, поделится северными легендами.
Фотосъёмка во время наблюдения включена в стоимость. Гид делает несколько общих и индивидуальных снимков каждого участника, а если вспышка сияния будет длительной — можно сделать и дополнительные фотографии.
После вернёмся к отелю «Меридиан».
Знакомство с Териберкой или экскурсия в Кировск
Отправимся в Териберку. Переезд займёт около 2,5 часов. По дороге через северную тундру сделаем остановки для фотографий. Гид расскажет о жизни и природе Кольского края.
Начнём знакомство с кладбища кораблей — остовы судов торчат прямо из-под тёмных вод. Посетим природный парк «Териберка»: водопад Батарейский и пляж «Драконьи яйца». Зимой, когда дорога к достопримечательностям закрыта, воспользуемся снегоходными санями.
По возвращении пообедаем с видом на океан. В меню: салат овощной, уха по-кольски или суп куриный с лапшой, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, хлебная корзина и морс из северных ягод. По независящим от компании причинам обед может быть отменен или забронирован в другом ресторане. Затем вы сможете погулять по песчаному пляжу, прокатиться на огромных качелях и сделать фото на фоне океана.
Вечером возвращаемся в Мурманск. Прибытие ориентировочно в 21:00, время может меняться в зависимости от погоды.
Если выезд в Териберку невозможен, программа проводится в Кировске.
Альтернативная программа — Кировск и Хибины
Выезд из Мурманска в 8:00. Дорога пройдёт через перевалы и озёра Хибин. Посетим музейно-выставочный центр «Апатит» с коллекцией минералов и интерактивными экспозициями. Пообедаем в ресторане.
Далее программа зависит от сезона:
— Октябрь — декабрь: экскурсия в Полярно-альпийский ботанический сад-институт им. Н. А. Аврорина.
— Январь — апрель: посещение «Снежной деревни».
При желании можно заехать в арт-парк «Таинственный лес» (при открытии, оплачивается отдельно).
Возвращаемся в Мурманск.
Этнопарк: знакомство с бытом и культурой саамов, национальные забавы, хаски и олени
Сегодня поедем в этнопарк. Дорога займёт около 2,5 часов с короткими остановками по пути. Здесь нас ждёт знакомство с культурой и традициями коренных народов Крайнего Севера. У горящего очага услышим истории и легенды, узнаем о быте и обрядах саамов.
Примем участие в национальных забавах: метании аркана, стрельбе из лука и саамском футболе. Осмотрим уникальные артефакты и предметы культуры саамов.
Покормим северных оленей и дружелюбных хаски, сделаем фотографии и короткие видео. А ещё прокатимся в оленьей упряжке. После активной программы — комплексный обед из нескольких блюд.
Возвращаемся в Мурманск. Трансфер на вокзал или в аэропорт — самостоятельно или за доплату.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандарт (без проживания)
|42 500 ₽
|Комфорт (проживание и завтраки)
|54 700 ₽
|Комфорт+ (туры в ноябре-декабре)
|59 900 ₽
|Комфорт+ (туры в январе-апреле)
|76 400 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 2 обеда
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Посещение Териберки, этнической деревни
- 2 выезда за Северным сиянием (1 обязательный и 1 дополнительный, в случае неудачи в первый день)
- Входные билеты
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Трансферы из/в аэропорт - 1800 ₽ в одну сторону
- Трансферы с/на вокзал - 500 ₽ в одну сторону
- Трансфер и встреча с табличкой - 3000 ₽ в одну сторону
- Доплата за 1-местное размещение
- Стоимость тура указана за тариф "Стандарт" без проживания. Тарифы "Комфорт" и "Комфорт+" по запросу