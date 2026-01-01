На север за чудесами с гидом-фотографом: сияние, поиск китов и сафари на снегоходах
Познакомиться с Териберкой, прокатиться по снежным полям и поучаствовать в арктической фотосессии
Начало: Мурманск, аэропорт, утро
23 янв в 11:00
31 янв в 11:00
44 000 ₽ за человека
«Всё включено» на Кольском: охота за сиянием, снежное сафари, айс-флоатинг, арктическая кухня
Изучить Териберку, проехать по Хибинам на снегоходе, отдохнуть в спа и получить фото на память
Начало: Аэропорт Мурманска, 17:00
«Вы не ослышались — на Севере есть собственное сафари, на снегоходах по Хибинам»
111 900 ₽ за человека
Активный Кольский в мини-группе: сияние, айс-флоатинг, киты, снежные сафари и фото на память
Посетить Териберку и Саамскую деревню, освоить арктическую кухню, покататься на снегоходах и хаски
Начало: Аэропорт Мурманска, 10:40
«А затем ещё одно невероятное приключение — морское сафари в поисках китов»
23 янв в 10:40
28 янв в 10:40
154 800 ₽ за человека
