Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов

Вы увидите стелу «Мурманск — город-герой» и посетите Центральный сквер, где размещается памятник в честь главной северной рыбки — трески.Посмотрите на Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, а прямо

на берегу возвышаются Памятник коту Семену и мемориал «Печная труба» в честь мужества и стойкости жителей Мурманска в годы войны. Постоим у вечного огня Мемориала защитникам Заполярья «Алеша», посетим атомный ледокол «Ленин» и многое другое.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии

Наша увлекательная прогулка начнется с городской площади Пять углов. Здесь вы сможете увидеть стелу «Мурманск — город-герой» и посетить Центральный сквер, где установлен памятник в честь главной рыбы Севера — трески.

Программа экскурсии

Далее мы прогуляемся по проспекту Ленина и полюбуемся на Якорь ледокола «Ермак». Затем свернем к скверу «Покорителям Арктики», в центре которого находится мемориальный комплекс с гранитной стелой и полусферой в виде земного шара.

Побережье Семеновского озера

Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Семеновского озера. Здесь находится Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, а также памятник коту Семену и мемориал «Печная труба», посвященный мужеству жителей Мурманска в годы войны.

Река Тулома и мемориалы

От озера мы проследуем к реке Тулома, где остановимся у вечного огня Мемориала защитникам Заполярья, также известного как «Алеша». Вблизи расположено памятник Ждущей, установленный в 2012 году, который представляет собой бронзовую статую женщины высотой 3 метра и посвящен ожиданию жен моряков.

Атомный ледокол «Ленин»

В завершение экскурсии вас ждет атомный ледокол «Ленин», который находится на вечной стоянке возле Морского вокзала. Корабль был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956–1959 годах и на протяжении 30 лет обеспечивал навигацию на Северном морском пути. С 2009 года он пришвартован в Мурманске.

На его борту функционирует интерактивный музейный комплекс «Атом и Арктика», который познакомит посетителей с историей атомного ледокольного флота России, важными событиями развития Северного морского пути, а также географическими и биологическими особенностями Арктики.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.