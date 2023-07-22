Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов

Наша увлекательная прогулка начнется с городской площади Пять углов. Здесь вы сможете увидеть стелу «Мурманск — город-герой» и посетить Центральный сквер, где установлен памятник в честь главной рыбы Севера — трески.
Программа экскурсии
Далее мы прогуляемся по проспекту Ленина и полюбуемся на Якорь ледокола «Ермак». Затем свернем к скверу «Покорителям Арктики», в центре которого находится мемориальный комплекс с гранитной стелой и полусферой в виде земного шара.
Побережье Семеновского озера
Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Семеновского озера. Здесь находится Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, а также памятник коту Семену и мемориал «Печная труба», посвященный мужеству жителей Мурманска в годы войны.
Река Тулома и мемориалы
От озера мы проследуем к реке Тулома, где остановимся у вечного огня Мемориала защитникам Заполярья, также известного как «Алеша». Вблизи расположено памятник Ждущей, установленный в 2012 году, который представляет собой бронзовую статую женщины высотой 3 метра и посвящен ожиданию жен моряков.
Атомный ледокол «Ленин»
В завершение экскурсии вас ждет атомный ледокол «Ленин», который находится на вечной стоянке возле Морского вокзала. Корабль был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956–1959 годах и на протяжении 30 лет обеспечивал навигацию на Северном морском пути. С 2009 года он пришвартован в Мурманске.
На его борту функционирует интерактивный музейный комплекс «Атом и Арктика», который познакомит посетителей с историей атомного ледокольного флота России, важными событиями развития Северного морского пути, а также географическими и биологическими особенностями Арктики.
Важная информация
Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно, в любое время
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Площадь Пять углов
Стела «Мурманск - город-герой»
Центральный сквер
Памятник треске
Памятный знак ледоколу «Ермак»
Мемориальный комплекс морякам
Храм Спас-на-водах
Башня-маяк
Семеновское озеро
Памятник коту Семену
Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска
Побережье Туломы
Памятник Ждущей
Мемориал защитникам Заполярья
Фрагмент скелета синего кита
Ледокол «Ленин» и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Входные билеты в музей - 600 рублей с человека
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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4
–
3
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Т
Татьяна
Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края, интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.
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И
Инна
Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!
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В
Виктор
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В
Виктор
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