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Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов

Побережье Семеновского озера на индивидуальной экскурсии по Мурманску
Вы увидите стелу «Мурманск — город-герой» и посетите Центральный сквер, где размещается памятник в честь главной северной рыбки — трески.

Посмотрите на Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, а прямо
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на берегу возвышаются Памятник коту Семену и мемориал «Печная труба» в честь мужества и стойкости жителей Мурманска в годы войны.

Постоим у вечного огня Мемориала защитникам Заполярья «Алеша», посетим атомный ледокол «Ленин» и многое другое.

5
4 отзыва
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов
Экскурсия по Мурманску и ледокол «Ленин» на транспорте туристов

Описание экскурсии

Что вас ждет на экскурсии

Наша увлекательная прогулка начнется с городской площади Пять углов. Здесь вы сможете увидеть стелу «Мурманск — город-герой» и посетить Центральный сквер, где установлен памятник в честь главной рыбы Севера — трески.

Программа экскурсии

Далее мы прогуляемся по проспекту Ленина и полюбуемся на Якорь ледокола «Ермак». Затем свернем к скверу «Покорителям Арктики», в центре которого находится мемориальный комплекс с гранитной стелой и полусферой в виде земного шара.

Побережье Семеновского озера

Следующим пунктом нашей экскурсии станет побережье Семеновского озера. Здесь находится Мемориальный комплекс морякам, погибшим в мирное время, а также памятник коту Семену и мемориал «Печная труба», посвященный мужеству жителей Мурманска в годы войны.

Река Тулома и мемориалы

От озера мы проследуем к реке Тулома, где остановимся у вечного огня Мемориала защитникам Заполярья, также известного как «Алеша». Вблизи расположено памятник Ждущей, установленный в 2012 году, который представляет собой бронзовую статую женщины высотой 3 метра и посвящен ожиданию жен моряков.

Атомный ледокол «Ленин»

В завершение экскурсии вас ждет атомный ледокол «Ленин», который находится на вечной стоянке возле Морского вокзала. Корабль был построен на Адмиралтейском заводе в Ленинграде в 1956–1959 годах и на протяжении 30 лет обеспечивал навигацию на Северном морском пути. С 2009 года он пришвартован в Мурманске.

На его борту функционирует интерактивный музейный комплекс «Атом и Арктика», который познакомит посетителей с историей атомного ледокольного флота России, важными событиями развития Северного морского пути, а также географическими и биологическими особенностями Арктики.

Важная информация

Для бронирования экскурсии в период праздничных дат мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно, в любое время

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Пять углов
  • Стела «Мурманск - город-герой»
  • Центральный сквер
  • Памятник треске
  • Памятный знак ледоколу «Ермак»
  • Мемориальный комплекс морякам
  • Храм Спас-на-водах
  • Башня-маяк
  • Семеновское озеро
  • Памятник коту Семену
  • Памятник мужеству и стойкости жителей Мурманска
  • Побережье Туломы
  • Памятник Ждущей
  • Мемориал защитникам Заполярья
  • Фрагмент скелета синего кита
  • Ледокол «Ленин» и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
  • Входные билеты в музей - 600 рублей с человека
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в любое время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Т
Посмотрела на город с разных берегов залива. Красота изумительная. Познакомилась с основными памятниками. Замечательный гид Борис - горит историей края, интересно рассказывает. Однозначно- рекомендую. Из минусов - на ледокол не попасть от слова совсем. После 2-часового ожидания остаться без знакомства с ледоколом очень обидно. А от обзорной экскурсии- только самые положительные эмоции.
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И
Отличная экскурсия. Все подробно рассказали, показали. Ледокол, конечно впечатлил!
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В
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