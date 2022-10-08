Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом

Териберка

Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом
Териберка. Морская рыбалка с гарантированным уловом

Что вас ожидает 🤩

  • Тундра
  • Териберка
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Побывать на Баренцевом море и не попробовать настоящую морскую рыбалку это преступление!
Морская рыбалка отличается от речной своей интенсивностью, гарантированным уловом, возможностью поймать трофейный экземпляр (рыбу большого размера) и сочетанием рыбалки с прогулкой по морю.
Все эти факторы делают выход в море на рыбалку очень привлекательным для широкого круга туристов.
Мы заберем Вас или Вашу команду от места проживания в Мурманске и доставим в Териберку на комфортабельном внедорожнике. Дорога займет около 2 часов. Во время трансфера, гид расскажет Вам об истории освоения Кольского полуострова, возникновении Териберки и массу другой интересной информации. Вы своими глазами увидите самую настоящую тундру.
По приезду в Териберку, Вас познакомят с капитанам, который проведет небольшой инструктаж по технике безопасности, после чего мы погрузимся на судно и выйдем в море. Пока судно будет выходить из залива, мы приготовим снасти и покажем как правильно ими пользоваться для лова рыбы.
Капитан с помощью эхолота найдет крупный косяк рыбы и мы приступим к рыбалке.
Улов обязательно будет! Если Вам повезет, то Вы поймаете настоящий трофейный экземпляр! В текущем году наш гость вытащил треску весом 54 килограмма, настоящий монстр!!!
После возвращения с рыбалки, мы проведем обзорную экскурсию по Териберке и Вас будет возможность поужинать в местном ресторане.
Затем, мы попрощаемся с Териберкой и отправимся в обратный путь. Экскурсия закончится у места Вашего проживания в Мурманске или в любой другой точке Мурманска по Вашему желанию.
P.S. Возможность выхода в море сильно зависит от погодных условий. При бронировании, не делайте предварительную оплату не согласовав со мной. Спасибо за понимание.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Мурманск - Териберка - Мурманск.
  • Сопровождение гида
  • Морская рыбалка (4 часа)
  • Обзорная экскурсия по Териберке
Что не входит
  • Личные расходы (сувениры и пр.)
  • Ужин в ресторане (оплачивается самостоятельно)
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Мы обеспечим Вас теплыми бушлатами, но одеваться нужно по погоде.
  • Акватория Териберки является приграничной зоной, поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие паспорта гражданина РФ.
  • Обзорная экскурсия по Териберке может быть проведена до выхода в море.
  • Если Вы подвержены морской болезни, обязательно примите препарат против укачивания (например, Драмина)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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