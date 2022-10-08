Побывать на Баренцевом море и не попробовать настоящую морскую рыбалку это преступление!

Морская рыбалка отличается от речной своей интенсивностью, гарантированным уловом, возможностью поймать трофейный экземпляр (рыбу большого размера) и сочетанием рыбалки с прогулкой по морю.

Все эти факторы делают выход в море на рыбалку очень привлекательным для широкого круга туристов.

Мы заберем Вас или Вашу команду от места проживания в Мурманске и доставим в Териберку на комфортабельном внедорожнике. Дорога займет около 2 часов. Во время трансфера, гид расскажет Вам об истории освоения Кольского полуострова, возникновении Териберки и массу другой интересной информации. Вы своими глазами увидите самую настоящую тундру.

По приезду в Териберку, Вас познакомят с капитанам, который проведет небольшой инструктаж по технике безопасности, после чего мы погрузимся на судно и выйдем в море. Пока судно будет выходить из залива, мы приготовим снасти и покажем как правильно ими пользоваться для лова рыбы.

Капитан с помощью эхолота найдет крупный косяк рыбы и мы приступим к рыбалке.

Улов обязательно будет! Если Вам повезет, то Вы поймаете настоящий трофейный экземпляр! В текущем году наш гость вытащил треску весом 54 килограмма, настоящий монстр!!!

После возвращения с рыбалки, мы проведем обзорную экскурсию по Териберке и Вас будет возможность поужинать в местном ресторане.

Затем, мы попрощаемся с Териберкой и отправимся в обратный путь. Экскурсия закончится у места Вашего проживания в Мурманске или в любой другой точке Мурманска по Вашему желанию.

P.S. Возможность выхода в море сильно зависит от погодных условий. При бронировании, не делайте предварительную оплату не согласовав со мной. Спасибо за понимание.