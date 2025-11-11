Мои заказы

Сдержанная эстетика Заполярья: перезагрузка в экоотеле и знакомство с Кольским

Пожить за городом среди елей и осин, съездить в Кировск и Териберку, увидеть «Алёшу» и кота Семёна
Едем за Полярный круг — в край суровой природы и аскетичных ландшафтов.

Останемся наедине с Русским Севером, поселившись в деревянном отеле посреди леса: будем вдыхать ароматы елей и осин, прогуляемся к
Кильдинскому озеру, а с сентября по апрель даже застанем северное сияние.

Окунёмся в историю Кольского полуострова, поговорим о легендах и поверьях коренных жителей Арктики — саамов и поморов.

В Кировске изучим минералы, добытые в Хибинах и Ловозёрских тундрах, в Териберке осмотрим кладбище кораблей, скелет кита из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, посетим оленью ферму.

Напоследок увидим главные достопримечательности Мурманска — монумент «Алёша», памятник коту Семёну, ледокол «Ленин» и другие интересные локации.

Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Видимость северного сияния зависит от солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы северное сияние. Удача точно пригодится!

Проживание. В отеле Arctic Home. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если в этом отеле не будет мест, мы предложим альтернативу — купола или коттеджи в «Лапландской деревне».

Питание. Входят завтраки в отеле и обед в Кировске. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.

Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Кольский полуостров

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Это тихое и уютное место, окружённое лесом. Есть смотровая площадка на крыше одного из зданий, откуда открываются прекрасные виды на Кильдинское озеро и окрестности, а в сезон (с сентября по апрель) можно наблюдать за северным сиянием. Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию.

По желанию и за доплату в этот день: посещение бани на дровах с соляной комнатой и открытой купелью; поездка в парк активного отдыха «Северное сияние»; выезд на северное сияние. Также возможна организация айс-флоатинга, катания на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках — программы и стоимость под запрос.

2 день

Кировск

Посвятим этот день Кировску. Уже в дороге окунёмся в историю Кольского полуострова: вы узнаете, почему в Мончегорске не растут деревья, как расчищали горы в 1960-х годах, какие предприятия работают на территории области и что такое Ёкостровские погосты.

Посетим музей камня, занимающий колоритную башню с часами. После обеда можем подняться по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр, если она будет работать по графику и погоде. Будет достаточно времени, чтобы съездить на экскурсию по вкусу. К вечеру вернёмся в отель.

По желанию и за доплату в этот день: тур по Хибинам на снегоходе, джипе, квадроцикле или багги; поездка на экскурсионном Snowbus; посещение «Снежной деревни», Таинственного леса или Полярно-альпийского ботанического сада. Водители снегоходов, квадроциклов, багги должны иметь водительское удостоверение (подойдёт на управление автомобилем).

3 день

Териберка

Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.

По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Для обеда мы централизованно закажем столик в ресторане. Затем продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, скелет из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, сделаем фото на троне Посейдона, посетим оленью ферму. Вечером вернёмся в гостиницу.

По желанию и за доплату в этот день: поездка на снегоходе или квадроцикле; прогулка на корабле по Баренцеву морю (в сборной группе до 12 человек, посадка возможна по крутой лестнице и переходом через несколько кораблей); айс-флоатинг; фридайвинг; сап-прогулка по реке Териберка. Водители снегоходов, квадроциклов, багги должны иметь водительское удостоверение (подойдёт на управление автомобилем).

Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в парк зимних развлечений или на айсфлоатинг. Перекрытие дороги заранее предсказать невозможно.

4 день

Мурманск

Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.

На нашем пути встретятся монумент «Алёша», комплекс «Маяк», фрагмент рубки подлодки «Курск», памятник печной трубе, площадь Пять углов, самый большой термометр в России и кот Семён. При желании вы сможете посетить атомный ледокол «Ленин» (согласно графику работы музея, билеты приобретаются на сайте музея, в кассе на месте или за доплату мы предварительно бронируем). Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет49 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все завтраки, 1 обед
  • Трансферы от/до аэропорта
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом, возможен формат гид-водитель
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
  • Обеды (кроме одного) и ужины
  • Посещение бани, другие активности в отеле
  • Выезд на северное сияние - 7500 ₽
  • Вход в нацпарк «Териберка» - 440 ₽ (оплачивается онлайн, гид поможет при необходимости)
  • Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
  • Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
  • Айс-флоатинг в Териберке - 6000 ₽
  • Фридайвинг
  • Сап-прогулка по Териберке - 6000 ₽/чел
  • Поездка на экскурсионном Snowbus - от 1200 ₽
  • Снегоходный тур по Хибинам (с декабрь по апрель) - от 5000-7000 ₽
  • Джип-тур по Хибинам (с июня по октябрь) - от 5000-6500 ₽
  • Тур на квадроциклах по Хибинам (с июня по октябрь) - от 5000-7000 ₽
  • Багги-тур по Хибинам (с июля по сентябрь) - от 5500-7000 ₽
  • Билет в «Снежную деревню» - от 1000 ₽
  • Билет в Таинственный лес - от 600 ₽
  • Полярный ботанический сад - 500 ₽
  • Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (зависит от категории граждан), бронь входного билета заранее - доплата 400 ₽ за билет
  • Доплата за 1-местное размещение - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, можно выбирать любые рейсы и поезда, но рекомендуем прибытие в диапазоне 12:00-16:00. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, отправление после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Задать вопрос

