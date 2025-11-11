Останемся наедине с Русским Севером, поселившись в деревянном отеле посреди леса: будем вдыхать ароматы елей и осин, прогуляемся к
Описание тура
Организационные детали
Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.
Видимость северного сияния зависит от солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы северное сияние. Удача точно пригодится!
Проживание. В отеле Arctic Home. Стоимость тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату возможно 1-местное заселение. Если в этом отеле не будет мест, мы предложим альтернативу — купола или коттеджи в «Лапландской деревне».
Питание. Входят завтраки в отеле и обед в Кировске. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Легковой автомобиль, минивэн.
Возраст участников. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Программа тура по дням
Прибытие на Кольский полуостров
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. Это тихое и уютное место, окружённое лесом. Есть смотровая площадка на крыше одного из зданий, откуда открываются прекрасные виды на Кильдинское озеро и окрестности, а в сезон (с сентября по апрель) можно наблюдать за северным сиянием. Вечер будет свободен, чтобы вы могли его провести по своему желанию.
По желанию и за доплату в этот день: посещение бани на дровах с соляной комнатой и открытой купелью; поездка в парк активного отдыха «Северное сияние»; выезд на северное сияние. Также возможна организация айс-флоатинга, катания на снегоходах, квадроциклах, собачьих упряжках — программы и стоимость под запрос.
Кировск
Посвятим этот день Кировску. Уже в дороге окунёмся в историю Кольского полуострова: вы узнаете, почему в Мончегорске не растут деревья, как расчищали горы в 1960-х годах, какие предприятия работают на территории области и что такое Ёкостровские погосты.
Посетим музей камня, занимающий колоритную башню с часами. После обеда можем подняться по канатной дороге на гору Айкуайвенчорр, если она будет работать по графику и погоде. Будет достаточно времени, чтобы съездить на экскурсию по вкусу. К вечеру вернёмся в отель.
По желанию и за доплату в этот день: тур по Хибинам на снегоходе, джипе, квадроцикле или багги; поездка на экскурсионном Snowbus; посещение «Снежной деревни», Таинственного леса или Полярно-альпийского ботанического сада. Водители снегоходов, квадроциклов, багги должны иметь водительское удостоверение (подойдёт на управление автомобилем).
Териберка
Териберка — заповедная земля Арктики со своей историей, самобытной культурой, уникальной кухней и необычной природой. Дорога туда не будет скучной: вы послушаете о разновидностях растений, животных в тундре и лесотундре, жителях Кольского полуострова — саамах и поморах, их легендах и поверьях.
По прибытии осмотрим песчаный и каменный пляжи, кладбище кораблей, водопад. До некоторых локаций в снежный период доберёмся на санях (за доплату). Для обеда мы централизованно закажем столик в ресторане. Затем продолжим прогулку: увидим выброшенное на берег судно, скелет из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, сделаем фото на троне Посейдона, посетим оленью ферму. Вечером вернёмся в гостиницу.
По желанию и за доплату в этот день: поездка на снегоходе или квадроцикле; прогулка на корабле по Баренцеву морю (в сборной группе до 12 человек, посадка возможна по крутой лестнице и переходом через несколько кораблей); айс-флоатинг; фридайвинг; сап-прогулка по реке Териберка. Водители снегоходов, квадроциклов, багги должны иметь водительское удостоверение (подойдёт на управление автомобилем).
Обратите внимание: если дорога в Териберку будет закрыта из-за непогоды Мурманскавтодором, мы отправимся в парк зимних развлечений или на айсфлоатинг. Перекрытие дороги заранее предсказать невозможно.
Мурманск
Сегодня познакомимся со столицей региона. Мурманск — достаточно молодой город, но он может похвастаться большим количеством мемориалов и почётных званий.
На нашем пути встретятся монумент «Алёша», комплекс «Маяк», фрагмент рубки подлодки «Курск», памятник печной трубе, площадь Пять углов, самый большой термометр в России и кот Семён. При желании вы сможете посетить атомный ледокол «Ленин» (согласно графику работы музея, билеты приобретаются на сайте музея, в кассе на месте или за доплату мы предварительно бронируем). Будет свободное время для обеда, а затем мы доставим вас к аэропорту и попрощаемся.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все завтраки, 1 обед
- Трансферы от/до аэропорта
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом, возможен формат гид-водитель
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Мурманск и обратно в ваш город
- Обеды (кроме одного) и ужины
- Посещение бани, другие активности в отеле
- Выезд на северное сияние - 7500 ₽
- Вход в нацпарк «Териберка» - 440 ₽ (оплачивается онлайн, гид поможет при необходимости)
- Сани в снежный период в Териберке - 1500-2500 ₽
- Прогулка на корабле по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽
- Айс-флоатинг в Териберке - 6000 ₽
- Фридайвинг
- Сап-прогулка по Териберке - 6000 ₽/чел
- Поездка на экскурсионном Snowbus - от 1200 ₽
- Снегоходный тур по Хибинам (с декабрь по апрель) - от 5000-7000 ₽
- Джип-тур по Хибинам (с июня по октябрь) - от 5000-6500 ₽
- Тур на квадроциклах по Хибинам (с июня по октябрь) - от 5000-7000 ₽
- Багги-тур по Хибинам (с июля по сентябрь) - от 5500-7000 ₽
- Билет в «Снежную деревню» - от 1000 ₽
- Билет в Таинственный лес - от 600 ₽
- Полярный ботанический сад - 500 ₽
- Билет на ледокол «Ленин» - 100-600 ₽ (зависит от категории граждан), бронь входного билета заранее - доплата 400 ₽ за билет
- Доплата за 1-местное размещение - стоимость по запросу