Едем за Полярный круг — в край суровой природы и аскетичных ландшафтов.Останемся наедине с Русским Севером, поселившись в деревянном отеле посреди леса: будем вдыхать ароматы елей и осин, прогуляемся к

Кильдинскому озеру, а с сентября по апрель даже застанем северное сияние. Окунёмся в историю Кольского полуострова, поговорим о легендах и поверьях коренных жителей Арктики — саамов и поморов. В Кировске изучим минералы, добытые в Хибинах и Ловозёрских тундрах, в Териберке осмотрим кладбище кораблей, скелет кита из фильма «Левиафан», покатаемся на качелях, посетим оленью ферму. Напоследок увидим главные достопримечательности Мурманска — монумент «Алёша», памятник коту Семёну, ледокол «Ленин» и другие интересные локации.

Описание тура

Организационные детали

Тур состоится от 2 участников. Очерёдность экскурсий может быть изменена. Оставляем за собой право менять маршрут в зависимости от погодных условий.

Видимость северного сияния зависит от солнечной активности и облачности неба. Поэтому мы не можем заранее ответить на вопрос, увидите ли вы северное сияние. Удача точно пригодится!