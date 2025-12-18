После завтрака отправимся в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. В составе сборной группы вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. Если погода позволит, с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.

Пообедаем в этнодеревне, после чего отправимся в Кировск.

Затем нас ждёт «Снежная деревня», где вы увидите фантастические объекты из снега и льда. По желанию группы и технической возможности, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Айкуайвенчорр где располагается самый высокогорный курорт на северо-западе России. Полюбуемся головокружительными видами на заснеженные горные массивы и спустимся вниз. Оплата канатной дороги — самостоятельно в кассах на месте.

Вернёмся в Мурманск поздно вечером. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.