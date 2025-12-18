Мои заказы

Новогоднее приключение в Арктике (мини-группа)

Побывать на краю света, увидеть северное сияние и насладиться арктической кухней
Отправляемся прочь от суеты, очередей в магазинах и голубых огоньков.

Встречаем первые деньки нового года в Мурманске! Познакомимся с бытом саамов — коренного населения севера, с ветерком прокатимся на санях в
читать дальше

оленьей упряжке и попробуем морские деликатесы.

Вы пообнимаетесь с хаски, увидите места съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, пройдётесь по побережью Баренцева моря и отдохнёте от шума и цивилизации в Териберке. Зимняя сказка ждёт!

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность проведения экскурсий может быть изменена. На заезд 31 декабря очёредность экскурсий будет следующая: 1 день — прилёт, 2 день — обзорная экскурсия по Мурманску, 3 день — этнодеревня и снежная деревня, 4 день — Териберка.

Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

Проживание. В отелях «Смарт Бизнес»/ «Навигатор», 2-местные номера с удобствами. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату, при наличии мест на момент запроса, возможно размещение в отелях: «Хвоя, «Румс энд Брекфаст», «Азимут», «Меридиан», «69 Параллель», «Экспедиция», «Норд Стар», других отелях по согласованию.

1-местное за доплату, подселения нет

Питание.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и погоня за северным сиянием

Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска и едем в отель. По запросу мы закажем для вас столик в ресторане Мурманска на обед и ужин: даты пиковые, предложим вам варианты на момент запроса. Если прибываете рано, за доплату организуем вам айсфлоатинг или снегоходный тур.

Вечером, за доплату, при благоприятной погоде отправимся на 3-5 часов в погоню за северным сиянием! Можем перенести поездку на другие дни по погодным условиям. Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

2 день

Огни Имандры «и» Снежная деревня

После завтрака отправимся в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. В составе сборной группы вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. Если погода позволит, с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.

Пообедаем в этнодеревне, после чего отправимся в Кировск.

Затем нас ждёт «Снежная деревня», где вы увидите фантастические объекты из снега и льда. По желанию группы и технической возможности, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Айкуайвенчорр где располагается самый высокогорный курорт на северо-западе России. Полюбуемся головокружительными видами на заснеженные горные массивы и спустимся вниз. Оплата канатной дороги — самостоятельно в кассах на месте.

Вернёмся в Мурманск поздно вечером. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.

3 день

Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж

Сегодня едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.

В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До каменного пляжа и водопада доберёмся на санях (за доплату).

На обед мы заглянем в один из ресторанов Териберки (заказ по меню самостоятельный). Здесь мы сможем попробовать Арктику на вкус!

Если дорогу на Териберку заметёт снегом, и её перекроет МурманскАвтодор, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. Предсказать перекрытие заранее невозможно. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.

4 день

Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»

Завтракаем и выселяемся из отеля. Отправляемся гулять по Мурманску — столице Арктики. Вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.

Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.

Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Осмотрим ледокол с внешней стороны.

После экскурсии пообедаем и поедем на ж/д вокзал или в аэропорт. Улетаем домой вечерними рейсами после 18:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 1 обед
  • Трансферы по программе: встретим любой рейс или поезд с прилётом от 8 до 20 часов, обратно - после 18:00
  • Услуги гида-водителя (2-4 дни)
  • Работа координатора тура
  • Входные билеты в Снежную деревню
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 10 000-12 000 ₽, зависит от отеля
  • Билет на канатную дорогу в Кировске
  • Выезд на северное сияние - 8000 ₽/чел с фотографиями
  • Сани в Териберке - 2000-2500 ₽/чел
  • Плата за посещение нац. парка Териберка - 440 ₽/чел - оплата онлайн на месте, при необходимости, гид окажет техническую помощь
  • Айсфлоатинг, снегоходный тур в первый день - стоимость по запросу
  • Трансферы вне программы
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска. Советуем выбирать дневные рейсы - заселение в отель с 14:00-15:00
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, отправление после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1137 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

