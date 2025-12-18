Встречаем первые деньки нового года в Мурманске! Познакомимся с бытом саамов — коренного населения севера, с ветерком прокатимся на санях в
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность проведения экскурсий может быть изменена. На заезд 31 декабря очёредность экскурсий будет следующая: 1 день — прилёт, 2 день — обзорная экскурсия по Мурманску, 3 день — этнодеревня и снежная деревня, 4 день — Териберка.
Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.
Проживание. В отелях «Смарт Бизнес»/ «Навигатор», 2-местные номера с удобствами. Цена тура указана за 1 человека при 2-местном размещении. За доплату, при наличии мест на момент запроса, возможно размещение в отелях: «Хвоя, «Румс энд Брекфаст», «Азимут», «Меридиан», «69 Параллель», «Экспедиция», «Норд Стар», других отелях по согласованию.
1-местное за доплату, подселения нет
Питание.
Программа тура по дням
Прибытие и погоня за северным сиянием
Встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Мурманска и едем в отель. По запросу мы закажем для вас столик в ресторане Мурманска на обед и ужин: даты пиковые, предложим вам варианты на момент запроса. Если прибываете рано, за доплату организуем вам айсфлоатинг или снегоходный тур.
Вечером, за доплату, при благоприятной погоде отправимся на 3-5 часов в погоню за северным сиянием! Можем перенести поездку на другие дни по погодным условиям. Мы не можем обещать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.
Огни Имандры «и» Снежная деревня
После завтрака отправимся в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. В составе сборной группы вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. Если погода позволит, с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.
Пообедаем в этнодеревне, после чего отправимся в Кировск.
Затем нас ждёт «Снежная деревня», где вы увидите фантастические объекты из снега и льда. По желанию группы и технической возможности, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Айкуайвенчорр где располагается самый высокогорный курорт на северо-западе России. Полюбуемся головокружительными видами на заснеженные горные массивы и спустимся вниз. Оплата канатной дороги — самостоятельно в кассах на месте.
Вернёмся в Мурманск поздно вечером. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.
Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
Сегодня едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.
В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До каменного пляжа и водопада доберёмся на санях (за доплату).
На обед мы заглянем в один из ресторанов Териберки (заказ по меню самостоятельный). Здесь мы сможем попробовать Арктику на вкус!
Если дорогу на Териберку заметёт снегом, и её перекроет МурманскАвтодор, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. Предсказать перекрытие заранее невозможно. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.
Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»
Завтракаем и выселяемся из отеля. Отправляемся гулять по Мурманску — столице Арктики. Вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.
Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.
Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Осмотрим ледокол с внешней стороны.
После экскурсии пообедаем и поедем на ж/д вокзал или в аэропорт. Улетаем домой вечерними рейсами после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|59 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 1 обед
- Трансферы по программе: встретим любой рейс или поезд с прилётом от 8 до 20 часов, обратно - после 18:00
- Услуги гида-водителя (2-4 дни)
- Работа координатора тура
- Входные билеты в Снежную деревню
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - от 10 000-12 000 ₽, зависит от отеля
- Билет на канатную дорогу в Кировске
- Выезд на северное сияние - 8000 ₽/чел с фотографиями
- Сани в Териберке - 2000-2500 ₽/чел
- Плата за посещение нац. парка Териберка - 440 ₽/чел - оплата онлайн на месте, при необходимости, гид окажет техническую помощь
- Айсфлоатинг, снегоходный тур в первый день - стоимость по запросу
- Трансферы вне программы
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу