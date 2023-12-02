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мы обошли пешком с нашим прекрасным гидом Ильей. В гостинице тепло и уютно. Питание просто выше всех похвал, кормят супер вкусно. Конкретно этот тур предназначен для людей любящих пешие походы по природе (готовьтесь к пешим походам по тундре, достопримечательностям 16 км, 12 км, 6 км.). За 4 дня пребывания в Териберке мы трижды поймали северное сияние, ну здесь конечно же просто нечего комментировать, это надо видеть!!! . Также всем советую взять дополнительную экскурсию "Морская прогулка" - это вы точно никогда не забудете!! На этой прогулке мы не увидели китов.. но мы вышли в открытый северно-ледовитый океан… … таких волн, такой амплитуды волнения я никогда не ощущал и не видел, адреналин за 1 сотую секунды заполнил весь организм)))) Это было просто за гранью понимания… (но капитан спокойно сидел и сказал, что океан нынче тихий, страшно подумать когда он не спокойный,), естественно все было безопасно на этой экскурсии, но эмоции, которые вы испытаете, когда будете выходить из бухты в открытый суровый океан -на всю жизнь, и больше вы их нигде не получите))) Почему люди живут на Севере? Ответ я нашел в заброшенной школе Териберке, где в виде граффити нанесено стихотворение, этот стих просто максимально открывает суть жизни на Севере. Автору стиха просто БОЛЬШОЕ спасибо!!! Так трогательно никто еще не писал про Север!