В Териберку осенью

Приглашаем вас совершить незабываемое путешествие на край света! Териберка — это место, в которое хочется возвращаться, гулять по прибрежным скалам, слушая шум прибоя, наблюдать северное сияние и думая о вечном. А ещё — есть крабов, красную рыбу, морских ежей и наслаждаться бесконечной красотой и спокойствием. Наша команда покажет вам настоящую Арктику, без толп туристов и банальных достопримечательностей.
5
3 отзыва
В Териберку осенью
В Териберку осенью
В Териберку осенью
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Что вас ожидает:

Морская прогулка
Морская прогулка
При желании, если позволит погода, совершим выход в море к Териберскому маяку и водопаду
Северное сияние
Северное сияние
У нас будет четыре вечера, чтобы «поймать» и увидеть это уникальное природное явление
Легендарная Териберка
Легендарная Териберка
Пешком дойдем до самых интересных и удивительных мест Териберки
Северный Ледовитый океан
Северный Ледовитый океан
Прочувствуем всю мощь и силу зимнего моря
Мурманск
Мурманск
Познакомимся с самым большим городом за Полярным кругом
Увлекательные пешие маршруты
Увлекательные пешие маршруты
Прогуляемся по арктической тундре и полюбуемся пейзажами

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Териберка

Встреча в 17:30–18:00 в Мурманске на площади Пять Углов.

Трансфер на микроавтобусе до Териберки.

По приезду — расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору.

При хороших прогнозах — первая ночная «охота» за полярным сиянием.

Мурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - ТериберкаМурманск - Териберка
2 день

Водопад и батарея береговой обороны (пушки)

Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.

Возвращение в гостиницу к 16:00–17:00.

Ужин около 18:00.

В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)Водопад и батарея береговой обороны (пушки)
3 день

Старая Териберка

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

Выход на маршрут в 10:00.

Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.

На этом маршруте группа проходит «старую» Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.

Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).

С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.

Старая ТериберкаСтарая ТериберкаСтарая ТериберкаСтарая Териберка
4 день

Морская прогулка, баня и местные морепродукты

Подъём в 08:00.

Завтрак в 09:00.

В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.

Для желающих, при наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.

Вечером, после обычного ужина, устраиваем званый ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).

Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).

Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.

Расстояние: до 5 км пешком за день.

Если у кого-то остались силы и желание, то снова «охотимся» на сияние.

Морская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродуктыМорская прогулка, баня и местные морепродукты
5 день

Териберка - Абрам-Мыс - Мурманск

Подъём в 07:00.

Завтра в 08:00.

Отъезд в Мурманск в 09:00.

По приезду в город — посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья «Алёша», первый в мире атомный ледокол «Ленин» (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко «Абрам-Мыс», откуда открывается великолепный вид на Мурманск.

Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00–19:00.

Териберка - Абрам-Мыс - МурманскТериберка - Абрам-Мыс - Мурманск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице с двухместными номерами (удобства в номере, раздельные кровати) в посёлке Териберка.

Доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Норд Пилигрим»

4 ночи

Тур предполагает размещение в двухместных номерах в гостинице в Териберке в номерах «Стандарт» с душем и туалетом. В номерах есть фен и полотенца.

Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»Гостиница «Норд Пилигрим»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице в Териберке (2-местные номера с душем и туалетом в каждом, раздельные кровати)
  • Питание (ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины в остальные дни тура)
  • Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
  • Консультации по подбору одежды и снаряжения
  • Работа гидов
  • Термосы групповые
  • Групповая аптечка (расширенная)
  • Оплата и получение разрешений на посещение природного парка «Териберка»
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д до г. Мурманска и обратно
  • Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда
  • Страховка
  • Посещение бани в Териберке - примерно 2000 рублей
  • Морская прогулка на катере в Териберке - примерно 3500 рублей
  • Катание на снегоходах в Териберке - примерно 1500 рублей
  • Покупка и приготовление морских деликатесов - примерно 2000 рублей
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда:

  • головной убор, закрывающий уши;
  • шарф-труба флисовый;
  • термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 2 комплекта);
  • флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
  • зимняя куртка (пуховая типа «Аляска», обязательно с капюшоном и прикрывающая попу), сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
  • зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
  • зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 2 пары);
  • верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани);
  • трусы (2-4 шт);
  • носки повседневные (5-6 пар);
  • носки утеплённые (можно флисовые) (2 пары);
  • зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем);
  • комплект городской зимней одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).

Снаряжение:

  • налобный фонарь;
  • рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов;
  • термос;
  • банные принадлежности, если вы собрались париться в бане или купаться в море (тапки, плавки, полотенце).

Документы:

  • паспорт (обязательно);
  • страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть особенности тура?

Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -15°С и сильные ветра).

Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.

Какие есть ограничения в туре?

Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.

Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха

Как удобнее добраться до места старта?

В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле. Наш тур начинается в Мурманске, на площади Пять Углов, откуда мы увозим участников в Териберку на микроавтобусе.

Чтобы не опоздать к началу тура, участникам нужно прибыть в Мурманск не позднее чем за час до времени встречи. Похожее правило работает и для покупки обратных билетов из Мурманска: следует брать билеты не ранее, чем на через 2 часа после окончания тура.

Что будет, если дорогу в Териберку заметёт?

Случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать и выехать из посёлка не представляется возможным.

Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги — это февраль, март и апрель. Зачастую, дорогу расчищают за 6–12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3–7 дней. Это крайне мало вероятное развитие событий, однако, мы настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки.

Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке ввиду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно.

Если туристическая группа не может попасть в Териберку из Мурманска, то мы предлагаем альтернативную программу в Мурманске, ожидая открытия дороги в Териберку. А если дорога не открывается дольше, чем сутки с момента начала тура, то обсуждаем с участниками возврат денег, заплаченных за участие в туре, за вычетом фактически понесенных расходов на организацию.

Каковы шансы увидеть полярное сияние в Териберке?

Мифы про то, что сияние можно увидеть только в январе или только, когда стоит морозная погода — сразу отбросим в сторону.

Важно понимать природу сияния — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.

О чём нам это говорит? Всё просто: должно быть темно (прям совсем темно, т. е. ночь), не должно быть облаков, иначе никаких «верхних слоёв» мы просто не увидим и, конечно, должно потрудиться солнце.

Если все перечисленные факторы складываются, то сияние можно наблюдать на широте Териберки с середины сентября по начало апреля.

Существуют программы для смартфонов, в которых, на основании данных о солнце, формируются краткосрочные и долгосрочные прогнозы вероятности появления сияния, но важно понимать, что это лишь прогнозы.

Гарантии, что вы увидите северное сияние в свою поездку, никто дать не может.

Как обеспечивается безопасность в туре?
  • Опытные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи.
  • Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
  • Все группы регистрируются в МЧС.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
2 дек 2023
Тур огонь. Илья профессионал своего дела. Организовано все на высшем уровне: гостиница, питание, трекинг. За 5 дней тура, произошла полная перезагрузка. Теперь хочу побывать в Териберке летом. Спасибо большое!
В
12 ноя 2023
Это был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к Северу и Териберке, я понял, Север завораживает и затягивает. Очень здорово выстроен тур, всю Териберку
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мы обошли пешком с нашим прекрасным гидом Ильей. В гостинице тепло и уютно. Питание просто выше всех похвал, кормят супер вкусно. Конкретно этот тур предназначен для людей любящих пешие походы по природе (готовьтесь к пешим походам по тундре, достопримечательностям 16 км, 12 км, 6 км.). За 4 дня пребывания в Териберке мы трижды поймали северное сияние, ну здесь конечно же просто нечего комментировать, это надо видеть!!! . Также всем советую взять дополнительную экскурсию "Морская прогулка" - это вы точно никогда не забудете!! На этой прогулке мы не увидели китов.. но мы вышли в открытый северно-ледовитый океан… … таких волн, такой амплитуды волнения я никогда не ощущал и не видел, адреналин за 1 сотую секунды заполнил весь организм)))) Это было просто за гранью понимания… (но капитан спокойно сидел и сказал, что океан нынче тихий, страшно подумать когда он не спокойный,), естественно все было безопасно на этой экскурсии, но эмоции, которые вы испытаете, когда будете выходить из бухты в открытый суровый океан -на всю жизнь, и больше вы их нигде не получите))) Почему люди живут на Севере? Ответ я нашел в заброшенной школе Териберке, где в виде граффити нанесено стихотворение, этот стих просто максимально открывает суть жизни на Севере. Автору стиха просто БОЛЬШОЕ спасибо!!! Так трогательно никто еще не писал про Север!

Это был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к СеверуЭто был один из лучших туров по России! Я долго думал, какое слово применимо к Северу
О
9 ноя 2023
Тур прошёл отлично, программа интересная активности тоже. Хорошее питание, порции большие, вкусные, большой выбор.
Из плюсов: активные пешие выходы, грамотный гид, отличное питание, хороший напор воды в номере, есть комната для
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сушки одежды
Из минусов: отсутствует уборка номера полностью, нехватка мебели в номере: нет тумбочки, светильника, телевизора, кровать без подголовника (подушка вываливается), очень жёсткие полотенца: одно большое, одно очень маленькое, не пополняются запасы туалетной бумаги, геля, шампуня, окна грязные, номера требуют ремонта, гололедные дорожки у входа не посыпаются, посуда в столовой моется как попало.
Гид ведёт очень интересные экскурсии, но зачастую только для тех участников, которые идут в начале группы, середина его уже не слышит: неплохо бы обзавестись аудиогидом. Самый большой минус: в программе заявлено: ежедневный мониторинг сияния и охота не него, но, к сожалению, участники мониторили и искали его самостоятельно, гид каждый вечер собирался и уезжал фотографировать его отдельно от группы. Экскурсии последнего дня скомканы, просто провели по местам и закончили программу к часу дня.
В целом, тур прошёл на отлично, но есть над чем поработать

Тур прошёл отлично, программа интересная активности тоже. Хорошее питание, порции большие, вкусные, большой выбор.Тур прошёл отлично, программа интересная активности тоже. Хорошее питание, порции большие, вкусные, большой выбор.Тур прошёл отлично, программа интересная активности тоже. Хорошее питание, порции большие, вкусные, большой выбор.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с проживанием
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и работой гидов туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам в регионе для улучшения качества тура в целом и работы гидов. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!

Тур входит в следующие категории Мурманска

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