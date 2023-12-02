Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Мурманск - Териберка
Встреча в 17:30–18:00 в Мурманске на площади Пять Углов.
Трансфер на микроавтобусе до Териберки.
По приезду — расселение, брифинг (общее собрание в столовой и знакомство), лёгкий ужин и прогулка на соседнюю гору.
При хороших прогнозах — первая ночная «охота» за полярным сиянием.
Водопад и батарея береговой обороны (пушки)
Подъём в 08:00, завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня в программе пеший радиальный выход на северо-запад по побережью к териберскому водопаду и позициям артиллерийской береговой батареи времён Великой Отечественной войны.
Возвращение в гостиницу к 16:00–17:00.
Ужин около 18:00.
В тёмное время суток будем охотиться за Полярным сиянием.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
Старая Териберка
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
Выход на маршрут в 10:00.
Сегодня группу ждёт пеший радиальный выход на юго-восток по побережью, посещение губ Орловка и Завалишина, живописная дорога к Териберскому полуострову.
На этом маршруте группа проходит «старую» Териберку и её основные достопримечательности: кладбище кораблей, заброшенные больницу и школу, выброшенное штормом рыболовецкое судно и песчаные пляжи.
Расстояние: от 10 до 20 км пешком за день (на усмотрение гида и по согласования с участниками тура).
С 20:00 мониторим прогнозы по сиянию, готовые выбежать на улицу и наслаждаться небесным светопредставлением.
Морская прогулка, баня и местные морепродукты
Подъём в 08:00.
Завтрак в 09:00.
В этот день мы дохаживаем и досматриваем то немногое, что смогло утаиться от нашего любопытного взора.
Для желающих, при наличии возможности, организуем выход в море на рыболовецком судне.
Вечером, после обычного ужина, устраиваем званый ужин с морскими деликатесами (не входят в стоимость тура).
Опять же, при наличии возможности, посещаем баню (не входит в стоимость тура).
Ночью мы снова будем охотиться на Полярное сияние.
Расстояние: до 5 км пешком за день.
Если у кого-то остались силы и желание, то снова «охотимся» на сияние.
Териберка - Абрам-Мыс - Мурманск
Подъём в 07:00.
Завтра в 08:00.
Отъезд в Мурманск в 09:00.
По приезду в город — посещение основных достопримечательностей: мемориал защитников Заполярья «Алёша», первый в мире атомный ледокол «Ленин» (только снаружи, без захода внутрь) и поездка на другую сторону Кольского залива в местечко «Абрам-Мыс», откуда открывается великолепный вид на Мурманск.
Возвращаемся на площадь Пять Углов к 18:00–19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице с двухместными номерами (удобства в номере, раздельные кровати) в посёлке Териберка.
Доплата за одноместное размещение – 10 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Норд Пилигрим»
Тур предполагает размещение в двухместных номерах в гостинице в Териберке в номерах «Стандарт» с душем и туалетом. В номерах есть фен и полотенца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице в Териберке (2-местные номера с душем и туалетом в каждом, раздельные кровати)
- Питание (ужин в первый день тура, завтрак в последний день тура, а также завтраки, перекусы и ужины в остальные дни тура)
- Трансфер на микроавтобусе из Мурманска в Териберку и обратно + трансфер к мемориалу "Алёша", ледоколу "Ленин" и в посёлок "Абрам-мыс"
- Консультации по подбору одежды и снаряжения
- Работа гидов
- Термосы групповые
- Групповая аптечка (расширенная)
- Оплата и получение разрешений на посещение природного парка «Териберка»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д до г. Мурманска и обратно
- Размещение в Мурманске в день приезда и в день отъезда
- Страховка
- Посещение бани в Териберке - примерно 2000 рублей
- Морская прогулка на катере в Териберке - примерно 3500 рублей
- Катание на снегоходах в Териберке - примерно 1500 рублей
- Покупка и приготовление морских деликатесов - примерно 2000 рублей
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда:
- головной убор, закрывающий уши;
- шарф-труба флисовый;
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом - 2 комплекта);
- флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
- зимняя куртка (пуховая типа «Аляска», обязательно с капюшоном и прикрывающая попу), сгодится горнолыжная или сноубордическая одежда, соответствующая этим описаниям;
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам);
- зимние перчатки или варежки (можно толстые флисовые - 2 пары);
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани);
- трусы (2-4 шт);
- носки повседневные (5-6 пар);
- носки утеплённые (можно флисовые) (2 пары);
- зимняя обувь (лучше - трекинговые ботинки с высоким берцем);
- комплект городской зимней одежды, включая обувь (для ношения в гостинице и самолёте).
Снаряжение:
- налобный фонарь;
- рюкзак 30-35 литров для радиальных выходов;
- термос;
- банные принадлежности, если вы собрались париться в бане или купаться в море (тапки, плавки, полотенце).
Документы:
- паспорт (обязательно);
- страховка жизни и здоровья путешественника (рекомендуется).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности тура?
Специальная подготовка не требуется, но стоит помнить, что программа тура предусматривает длительные пешие переходы в сложных погодных и климатических условиях (низкие температуры от 0°С до -15°С и сильные ветра).
Вам стоит уделить особое внимание сбору снаряжения и серьёзно отнестись к нашим рекомендациям касательно этого вопроса.
Какие есть ограничения в туре?
Мы не рекомендуем брать в этот тур детей младше 12 лет. Подростки в возрасте от 12 до 18 лет могут принять участие только в сопровождении родителей или законных опекунов.
Распитие алкогольных напитков в наших турах и употребление наркотиков - не приветствуется. Это одновременно и мера безопасности, и мера культурного отдыха
Как удобнее добраться до места старта?
В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться так же поездом или на автомобиле. Наш тур начинается в Мурманске, на площади Пять Углов, откуда мы увозим участников в Териберку на микроавтобусе.
Чтобы не опоздать к началу тура, участникам нужно прибыть в Мурманск не позднее чем за час до времени встречи. Похожее правило работает и для покупки обратных билетов из Мурманска: следует брать билеты не ранее, чем на через 2 часа после окончания тура.
Что будет, если дорогу в Териберку заметёт?
Случается, что дорогу в Териберку переметает снегом, в результате чего въехать и выехать из посёлка не представляется возможным.
Обычно самые сложные месяцы в плане перекрытия дороги — это февраль, март и апрель. Зачастую, дорогу расчищают за 6–12 часов, но бывало такое, что Териберка была отрезана от большой земли на 3–7 дней. Это крайне мало вероятное развитие событий, однако, мы настоятельно рекомендуем не покупать обратные билеты до вашего фактического возвращения в Мурманск из Териберки.
Если тургруппа оказывается заблокированной в Териберке ввиду закрытия дороги более, чем на сутки и вынуждена ночевать в посёлке, то проживание в последующие ночи и питание оплачивается участниками самостоятельно.
Если туристическая группа не может попасть в Териберку из Мурманска, то мы предлагаем альтернативную программу в Мурманске, ожидая открытия дороги в Териберку. А если дорога не открывается дольше, чем сутки с момента начала тура, то обсуждаем с участниками возврат денег, заплаченных за участие в туре, за вычетом фактически понесенных расходов на организацию.
Каковы шансы увидеть полярное сияние в Териберке?
Мифы про то, что сияние можно увидеть только в январе или только, когда стоит морозная погода — сразу отбросим в сторону.
Важно понимать природу сияния — это свечение верхних слоёв атмосферы, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы Земли с заряженными частицами солнечного ветра.
О чём нам это говорит? Всё просто: должно быть темно (прям совсем темно, т. е. ночь), не должно быть облаков, иначе никаких «верхних слоёв» мы просто не увидим и, конечно, должно потрудиться солнце.
Если все перечисленные факторы складываются, то сияние можно наблюдать на широте Териберки с середины сентября по начало апреля.
Существуют программы для смартфонов, в которых, на основании данных о солнце, формируются краткосрочные и долгосрочные прогнозы вероятности появления сияния, но важно понимать, что это лишь прогнозы.
Гарантии, что вы увидите северное сияние в свою поездку, никто дать не может.
Как обеспечивается безопасность в туре?
- Опытные гиды-инструкторы, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи.
- Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
- Все группы регистрируются в МЧС.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Из плюсов: активные пешие выходы, грамотный гид, отличное питание, хороший напор воды в номере, есть комната для
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с проживанием