Описание тура
Организационные детали
Морские приключения с поиском китов не включены в программу. Однако мы всегда стремимся предоставить незабываемые впечатления.
Поэтому, если во время вашего пребывания в Териберке появятся киты, мы готовы организовать морскую прогулку на корабле за доплату.
Проживание. В 2-местных номерах «Стандарт». Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включено полноценное 3-разовое питание с обеда 1-го дня по обед 3-го дня. Запланирован гастроужин с дегустацией лучших деликатесов Баренцева моря. Дополнительно оплачивается только прощальный ужин в ресторане в Мурманске.
Дети. Возраст по договорённости.
Программа тура по дням
Териберка, северное сияние и гастроужин
Встретимся в Мурманске и отправимся в Териберку. По пути будем останавливаться в живописных местах. По дороге вы узнаете истории о местных жителях и суровом крае.
Заселившись в гостиницу, пойдём гулять по посёлку, расположенному на побережье Баренцева моря. Найдём знаменитые корабли, восхитимся снежными и водными просторами и погрузимся в арктическую атмосферу. Вечером соберёмся на гастроужин в ресторане и попробуем морские деликатесы: крабов, гребешков, морских ежей.
Каждый день, при благоприятном прогнозе, мы сможем наблюдать северное сияние.
Окрестности Териберки, Ловозеро, саамский музей и снегоходы
Продолжим гулять по Териберке и её окрестностям. Дойдём до пляжа с круглыми камнями, метеостанции, Батарейского водопада и полюбуемся океаном. Согревшись чаем и горячим обедом, будем держать путь в сторону Ловозера и саамского музея под открытым небом. Далее пересядем на снегоходы и отправимся в увлекательное снежное путешествие через арктический лес к нетуристической локации — перед нами откроется потрясающая панорама на Мурманск.
После ужина вновь попытаем удачу на охоте за северным сиянием.
Саамская деревня, олени и ледокол «Ленин»
Сегодня больше погрузимся в местную культуру — заедем в саамскую деревню. Рассмотрим национальные сооружения: чумы и куваксы. Пообщаемся и покормим оленей. После чего посетим ледокол «Ленин». Завершим путешествие прощальным ужином в ресторане Мурманска. Проводим вас в аэропорт.
Обращаем внимание, морская прогулка с поиском китов не включена в программу, но возможна её организация, если киты появятся в заливе. В таком случае, если вы захотите незабываемых впечатлений, основная программа будет скорректирована.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|84 800 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута (включая от и до аэропорта)
- Проживание
- 3-разовое питание, включая авторский гастроужин с дегустацией морепродуктов
- Работа гидов
- Экспедиция на снегоходах
- Экскурсии по окрестностям (Териберка и саамская деревня)
- Посещение ледокола в Мурманске
- Ежедневная охота на северное сияние
- Аптечка первой помощи
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Дополнительное питание вне программы тура
- Одноместное проживание - доплата 7 000 рублей
- Одноместный снегоход - по возможности
- Морские приключения в случае появления китов
- Прощальный ужин в ресторане в Мурманске перед вылетом