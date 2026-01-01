-
Море, горы и быт местных: всё главное на Кольском только для вашей компании
Изучить Мурманск и Териберку, отдохнуть в Хибинах, погрузиться в жизнь горняков и народов Севера
Начало: Ваше место проживания в Мурманске, точное время - ...
Завтра в 08:00
14 янв в 08:00
63 000 ₽
70 000 ₽ за всё до 5 чел.
От океана до белоснежных гор: тур-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
Поохотиться за северным сиянием, побывать на кладбище кораблей и погулять по берегу Баренцева моря
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
83 000 ₽ за человека
Прочувствуй Арктику: отдых на Русском Севере с ночью в панорамном доме и катанием по Хибинам
Проехать на квадроциклах или снегоходах, погладить оленей и хаски и вдохнуть бриз на пляже Териберки
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Мурманска, вы можете прибы...
16 янв в 08:00
18 янв в 08:00
69 900 ₽ за человека
