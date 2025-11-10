Мои заказы

Историко-художественный музей – экскурсии в Муроме

Найдено 11 экскурсий в категории «Историко-художественный музей» в Муроме, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Муром за 2 часа
Пешая
2 часа
79 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
Групповая экскурсия по Мурому
Идеальный маршрут для первого знакомства с Муромом. Узнайте о главных героях города, его истории и уникальных местах всего за 2 часа
Начало: В районе водонапорной башни
Расписание: в субботу в 12:00, в воскресенье в 11:00
13 дек в 12:00
14 дек в 11:00
1500 ₽ за человека
Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
Пешая
1.5 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Спасо-Преображенский монастырь и всё главное в Муроме
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его старейший монастырь. Вас ждут тайны храмов, монастырский сад и вкус местного калача
Начало: У Спасо-Преображенского монастыря
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
О Муроме с любовью
Пешая
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Увлекательное путешествие по Мурому
Познакомьтесь с Муромом через его историю и архитектуру. Уникальные памятники и природа ждут вас на берегу Оки
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Пешая
2 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
Исследуйте древний Муром в компании легенд и историй. Экскурсия откроет город глазами его знаменитого героя - Ильи Муромца
Начало: На Площади Крестьянина
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
211 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром: Путешествие по историческим местам
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5734 ₽ за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Муром
Пешая
3 часа
84 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:00
12 дек в 09:00
8700 ₽ за всё до 7 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
Пешая
3 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Муром-град: путешествие по историческим достопримечательностям
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, посетив его знаменитые монастыри, храмы и исторические места
Начало: На ул. Московская, 18
14 дек в 07:30
15 дек в 07:30
от 7334 ₽ за всё до 12 чел.
По стопам былинного героя (на вашем авто)
3 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
По стопам былинного героя
Погрузитесь в мир былин и легенд, следуя по местам, связанным с Ильей Муромцем. Откройте для себя историю и культурное наследие Мурома
Начало: На улице Лакина
Сегодня в 13:00
Завтра в 11:00
8840 ₽ за всё до 6 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Пешая
1 час
18 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
4000 ₽ за всё до 15 чел.
Муром впервые
Пешая
2 часа
233 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Муром впервые: православие и купечество
Познакомьтесь с Муромом: древние монастыри, купеческие дома и история города. Узнайте о местных святых и культурном наследии. Погружение в прошлое и настоящее
Начало: У Водонапорной башни
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 6 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
128 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по древнему Мурому
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
13 дек в 08:00
14 дек в 08:00
7000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фарида
    10 ноября 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    4 ноября 2025 г. с большим интересом побывали на экскурсии В Муроме с Алексеем, не заметили как прошли 16 км, знакомясь с достопримечательности древнего города, сопровождаемые информативными рассказами Алексея. Интеллигентный, знающий, спокойный экскурсовод, рекомендуем.
  • Д
    Дмитрий
    10 августа 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Гид старается и видно, что работает от души. Гид город знает, хорошо ориентируется. Не хватает знаний по истории, поэтому не
    читать дальше

    все затронутые темы раскрыты полностью. Хотя, возможно это мои придирки. На вопросы по теме повествования не всегда можно получить развернутый ответ. Информация, полученная от гида полезная, некоторые факты были нам ранее не известны. Нет единой логики в экскурсии. Сам материал интересен, маршрут комбинированный авто + пеший ход 😊. Для знакомства с городом за день рекомендую. Если комбо 🚶‍♂️‍➡️+ 🚙, то думаю надо часа 4.

  • К
    Кушнер
    26 июля 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Ни на секунду не пожалели о своем выборе! Большое спасибо,Алексей!
  • Ю
    Юлия
    2 февраля 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Посетили Муром в компании с Алексеем. Отлична вышла прогулка по городу с интересными историями о знаменитых жителях города, древних приданиях, посещением монастырей. Алексей очень начитанный и интересный гид. Слушали три часа с большим удовольствием. Рекомендуем однозначно!
  • Д
    Дмитрий
    9 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Выбор экскурсии Алексея - несомненная удача. Поскольку мы были на автомобилях, Алексей построил маршрут таким образом, что мы смогли увидеть
    читать дальше

    максимум интересного в Муроме.
    Нужно учитывать, что Алексей провел для нас также экскурсию в соседней Выксе, где мы смогли познакомиться с этим замечательным городком после экскурсии на металлургический завод. Если есть такая возможность, рекомендуется совместить посещение Мурома с поездкой в Выксу

  • Ю
    Юлия
    7 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Душевная экскурсия, материал в полной мере был рассказан. Очень хорошая речь у экскурсовода
  • Н
    Наталья
    4 января 2025
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    От города остались под впечатлением. Наш гид Алексей с любовью рассказал о своем городе, и вот итог- влюбились ща один
    читать дальше

    день. Рассказ был от души, со всеми историями, наблюдениями и секретиками! Хочется вернуться в Муром снова и окунуться в Ту атмосферу и историю.

  • Н
    Наталья
    31 декабря 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Корректный, легкий в общении и любящий, знающий свой город экскурсовод. Было интересно и познавательно.
  • А
    Анна
    4 декабря 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Отличная прогулка по Мурому с Алексеем, все основные достопримечательности увидели, все истории с интересом послушали, никаких раздражающих оценок, все очень
    читать дальше

    нейтрально и по делу. Могу только порекомендовать часть прогулки посвятить Московской улице за счет сокращения некоторых рассказов, связанных с мифологией и церковной историей, но это мое личное мнение, которое может не совпадать с основной массой туристов. В любом случае, большое спасибо, получили удовольствие от прогулки

  • С
    Сергей
    29 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Договорились с Алексеем об индивидуальной экскурсии. Он очень доброжелательный человек, готовый подстраиваться под желания клиента. Начиная от темпа экскурсии (она
    читать дальше

    пешеходная), до внесения изменений в маршрут. Рассказ спокойный, не перегруженный датами, ненужными цифрами. После экскурсии осталось впечатление, что приятно погуляли с хорошим знакомым, да ещё и город посмотрели. Спасибо Алексею за прекрасную прогулку.

  • С
    Светлана
    21 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Очень приятный и витальный гид Алексей с необыкновенными голубыми глазами! Огромное спасибо за столь насыщенную, наполненные интересной информацией экскурсию! 2.5 часа на одном дыхании! Легко очень слушалось и воспринималось! Я влюбилась в Муром! Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    2 сентября 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Все было очень здорово! Всем рекомендую
  • Ю
    Юлия
    24 августа 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Тщательно продуманная экскурсия, опытный экскурсовод, интересный рассказ. В течении нескольких часов удалось посетить большое количество местных достопримечательностей - древних и современных, святые места, источники. Экскурсовод учёл наши интересы, получилось очень душевное неспешное путешествие
  • О
    Ольга
    18 августа 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Экскурсовод знает и любит свой город. Рассказывает увлечённо. Внимателен к туристам. Спасибо!
  • М
    Мария
    3 августа 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Спасибо Алексею за очень хорошую экскурсию! Интересно, информативно и просто все понравилось!
  • С
    Снежана
    17 июля 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    16 июля 2024 г. Алексей провел нам замечательную пешеходную экскурсию по Мурому. Он интересный и знающий историю города рассказчик. С
    читать дальше

    ним было очень комфортно, не утомительно и не скучно. Было ощущение, что мы гуляем с нашим приятелем, который решил рассказать нам про Муром. Чувствуется, что Алексей любит то, что он делает. При этом очень внимателен к людям и деликатен. Мы очень признательны Алексею за интересное знакомство с Муромский землей.

  • Р
    Роман
    13 июля 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Алексей - профессионал своего дела. Очень хорошее владение материалом и стиль подачи информации, видно, что человек живет своим делом.
  • Т
    Татьяна
    21 июня 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Все понятно, доступно, по делу.
  • Н
    Настя
    21 февраля 2024
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Огромное спасибо Алексею за шикарную экскурсию. Так получилось, что мы ехали в Муром из Выксы, и сразу было видно, что
    читать дальше

    Алексей прекрасно знает всю Нижегородскую область - рассказал про Выксу, про историю металлургии, очень интересно. Знал ответ на любой вопрос, с подробностями! Мы были с детьми и было удобно, что экскурсия подстраивалась под наши возможности, возраст детей и интересы, никто не скучал;))
    Огромное спасибо!

  • Л
    Людмила
    24 ноября 2023
    Муром-град. Обзорная экскурсия
    Экскурсией и гидом довольны. Красивый городок. Приятный экскурсовод. Насыщенный маршрут. Много интересных историй и фактов узнали от гида. Спасибо Алексею!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Историко-художественный музей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Муром за 2 часа
  2. Спасо-Преображенский монастырь и всё важное о Муроме
  3. О Муроме с любовью
  4. В гости к Илье Муромцу - экскурсия для детей и взрослых
  5. Знакомьтесь, Муром
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  3. Самое главное
  4. Свято-Троицкий женский монастырь
  5. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Окский парк
  8. Памятник Петру и Февронии
  9. Село Карачарово
  10. Площадь 1100-летия Мурома
Сколько стоит экскурсия по Мурому в декабре 2025
Сейчас в Муроме в категории "Историко-художественный музей" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1500 до 8840. Туристы уже оставили гидам 992 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
