Площадь 1100-летия Мурома – экскурсии в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Площадь 1100-летия Мурома» в Муроме, цены от 2000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Муром купеческий и современный
Пешая
1.5 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
4401 ₽ за всё до 10 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Пешая
1.5 часа
-
20%
27 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : на площади 1100-летия Мурома, у фонтана (дополни...
Сегодня в 12:00
25 сен в 12:00
2000 ₽2500 ₽ за человека
Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
Пешая
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Муромскому Арбату
Прогулка по исторической Московской улице в Муроме откроет вам тайны купеческой жизни и подарит незабываемые виды Окского парка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    6 августа 2025
    Муром купеческий и современный
    так получилось, что в день нашего приезда проходили велогонки, о которых мы не знали. центр города перекрыли. пришлось идти(бежать) до
    читать дальше

    экскурсовода. по итогу- мы опоздали на экскурсию. мне кажется, что экскурсовод должен был нас предупредить об этом. это знак уважения и заботы о туристах. сокращение времени экскурсии минут на 20 не помешало экскурсоводу взять полную стоимость. что было хорошо- приятное общение, интересный маршрут. что не хватило- структурированного рассказа об истории города. показалось, что фрагментарно, много про промыслы, мало по истории, хотя в начале экскурсии мы предупредили, что наш ребенок интересуется историей. некоторые моменты звучали как по написанному.

  • М
    Марина
    1 августа 2025
    Муром купеческий и современный
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Спокойно, доброжелательно, с большой любовью к своему городу. Большое спасибо за прекрасный день!
  • В
    Варвара
    30 июля 2025
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия дала возможность посмотреть на Муром не со стороны монастырей и церквей, а как на купеческий город со своей историей. Маршрут по центру города, но даже в жару было комфортно. Спасибо Елене за доброжелательность, внимание и приятную экскурсию!
  • В
    Владимир
    6 июля 2025
    Муром купеческий и современный
    Экскурсовод Елена, профессионал своего дела. Интересный материал. Интересный маршрут. Рекомендуем.
  • А
    Алла
    9 июня 2025
    Муром купеческий и современный
    Спасибо большое Елене. Был интересный рассказ о Муроме. День был жаркий, Елена заботилась о нас и прогулка была достаточно комфортной.
    читать дальше

    Много интересной информации о Муроме не только о прошлом времени, но и о современном городе и о перспективах развития. Заинтересованы вернуться в город))) Рекомендую!

  • Н
    Наталья
    17 мая 2025
    Муром купеческий и современный
    Для первого посещения города маршрут хороший. Прошлись по старинным улочкам.
    Хорошая речь, взаимосвязанный показ объектов, внимательное отношение к туристу - спасибо.

    Я Выбрала именно эту экскурсию из-за «купцов» (моя специализация), но именно подробностей про каждого из купцов мне немного не хватило.
  • О
    Ольга
    26 апреля 2025
    Муром купеческий и современный
    Замечательная экскурсия! Оптимальная по времени, наполнению и маршруту. Елена очень приятный, располагающий к себе человек. Чувствуется любовь к своему городу.
    читать дальше

    Когда после экскурсии твой интерес к городу только возрастает, хочется про него читать, узнавать, и уже представлять, когда снова приедешь-для меня это абсолютный знак качества! С Еленой было именно так! Большое ей спасибо за это)) С нами было двое детей, и Елена включала их в экскурсию. Ненавязчиво, без напряга, им все очень понравилось.

  • Я
    Яна
    8 апреля 2025
    Муром купеческий и современный
    Елена прекрасный экскурсовод, очень емко, доступно, интересно и с большой любовью к своей земле и своему делу. Но горд Муром в плачевном состоянии, при этом обладает огромным потенциалом и представляет интерес для туристов.
  • Е
    Елена
    23 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
  • О
    Ольга
    17 ноября 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
    читать дальше

    Прекрасно создавала сказочную атмосферу для ребёнка и задавала вопросы по возрасту. Поэтому каждому было увлекательно на протяжении всей экскурсии.
    Маршрут проходил по улицам города, поэтому с коляской проблем не возникало. Мы благодарны Елене за много интересного. Хорошо, что на экскурсию мы пошли в первый наш день посещения Мурома. Наметили себе дополнительные адреса для визита и сувениров для покупок друзьям. Советуем обращаться к Елене

  • А
    Андрей
    12 ноября 2024
    Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
    Огромнейшее спасибо Елене Борисовне за интереснейшую экскурсию по родному городу. С удовольствием приедем ещё раз.
  • О
    Ольга
    9 сентября 2024
    Муром купеческий и современный
    Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
  • И
    Ирина
    18 августа 2024
    Муром купеческий и современный
    Елена прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и приятный человек.

    Мы познавательно и легко провели 1,5 часа, неспешно прогулявшись по окрестностям, узнали много нового и сделали красивые фотографии.

    Идеальная цена и качество! Рекомендую Елену.
  • Н
    Наталья
    8 августа 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия прошла на отлично.
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и
    читать дальше

    на доступном языке. С большой любовью к своему городу. Спасибо Елене за терпение, проявленное к нашим многочисленным остановкам! В целом, очень душевная и познавательная экскурсия!

  • К
    Крылов
    29 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
    Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
  • В
    Вячеслав
    29 июля 2024
    Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату
    Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
  • Э
    Эльмира
    25 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями.
    Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции.
    Елена, поклон от нас с дочкой!
  • Т
    Татьяна
    24 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Экскурсия понравилась, прошла на одном дыхании, понравилась и взрослым и детям. Спасибо большое.
  • Е
    Екатерина
    23 июля 2024
    Муром купеческий и современный
    Хорошая обзорная экскурсия по Мурому. Елена интересно рассказывала, угодила и взрослым и детям. Маршрут несложный. Познакомились с городом и его историей. Большое спасибо гиду!

Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Площадь 1100-летия Мурома», 117 ⭐ отзывов, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь