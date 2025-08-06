Л Лилия Муром купеческий и современный читать дальше экскурсовода. по итогу- мы опоздали на экскурсию. мне кажется, что экскурсовод должен был нас предупредить об этом. это знак уважения и заботы о туристах. сокращение времени экскурсии минут на 20 не помешало экскурсоводу взять полную стоимость. что было хорошо- приятное общение, интересный маршрут. что не хватило- структурированного рассказа об истории города. показалось, что фрагментарно, много про промыслы, мало по истории, хотя в начале экскурсии мы предупредили, что наш ребенок интересуется историей. некоторые моменты звучали как по написанному. так получилось, что в день нашего приезда проходили велогонки, о которых мы не знали. центр города перекрыли. пришлось идти(бежать) до

М Марина Муром купеческий и современный Очень понравилась экскурсия с Еленой. Спокойно, доброжелательно, с большой любовью к своему городу. Большое спасибо за прекрасный день!

В Варвара Муром купеческий и современный Экскурсия дала возможность посмотреть на Муром не со стороны монастырей и церквей, а как на купеческий город со своей историей. Маршрут по центру города, но даже в жару было комфортно. Спасибо Елене за доброжелательность, внимание и приятную экскурсию!

В Владимир Муром купеческий и современный Экскурсовод Елена, профессионал своего дела. Интересный материал. Интересный маршрут. Рекомендуем.

А Алла Муром купеческий и современный читать дальше Много интересной информации о Муроме не только о прошлом времени, но и о современном городе и о перспективах развития. Заинтересованы вернуться в город))) Рекомендую! Спасибо большое Елене. Был интересный рассказ о Муроме. День был жаркий, Елена заботилась о нас и прогулка была достаточно комфортной.

Н Наталья Муром купеческий и современный Для первого посещения города маршрут хороший. Прошлись по старинным улочкам.

Хорошая речь, взаимосвязанный показ объектов, внимательное отношение к туристу - спасибо.



Я Выбрала именно эту экскурсию из-за «купцов» (моя специализация), но именно подробностей про каждого из купцов мне немного не хватило.

О Ольга Муром купеческий и современный читать дальше Когда после экскурсии твой интерес к городу только возрастает, хочется про него читать, узнавать, и уже представлять, когда снова приедешь-для меня это абсолютный знак качества! С Еленой было именно так! Большое ей спасибо за это)) С нами было двое детей, и Елена включала их в экскурсию. Ненавязчиво, без напряга, им все очень понравилось. Замечательная экскурсия! Оптимальная по времени, наполнению и маршруту. Елена очень приятный, располагающий к себе человек. Чувствуется любовь к своему городу.

Я Яна Муром купеческий и современный Елена прекрасный экскурсовод, очень емко, доступно, интересно и с большой любовью к своей земле и своему делу. Но горд Муром в плачевном состоянии, при этом обладает огромным потенциалом и представляет интерес для туристов.

Е Елена Муром купеческий и современный Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.

О Ольга Муром купеческий и современный читать дальше Прекрасно создавала сказочную атмосферу для ребёнка и задавала вопросы по возрасту. Поэтому каждому было увлекательно на протяжении всей экскурсии.

Маршрут проходил по улицам города, поэтому с коляской проблем не возникало. Мы благодарны Елене за много интересного. Хорошо, что на экскурсию мы пошли в первый наш день посещения Мурома. Наметили себе дополнительные адреса для визита и сувениров для покупок друзьям. Советуем обращаться к Елене Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.

А Андрей Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату Огромнейшее спасибо Елене Борисовне за интереснейшую экскурсию по родному городу. С удовольствием приедем ещё раз.

О Ольга Муром купеческий и современный Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.

И Ирина Муром купеческий и современный Елена прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и приятный человек.



Мы познавательно и легко провели 1,5 часа, неспешно прогулявшись по окрестностям, узнали много нового и сделали красивые фотографии.



Идеальная цена и качество! Рекомендую Елену.

Н Наталья Муром купеческий и современный Экскурсия прошла на отлично.

Е Елена Муром купеческий и современный читать дальше на доступном языке. С большой любовью к своему городу. Спасибо Елене за терпение, проявленное к нашим многочисленным остановкам! В целом, очень душевная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и

К Крылов Пешеходная экскурсия по Муромскому Арбату Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.

Э Эльмира Муром купеческий и современный Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями.

Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции.

Елена, поклон от нас с дочкой!

Т Татьяна Муром купеческий и современный Экскурсия понравилась, прошла на одном дыхании, понравилась и взрослым и детям. Спасибо большое.