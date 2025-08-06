Индивидуальная
до 10 чел.
Муром купеческий и современный: путешествие сквозь века
Погрузитесь в уникальную атмосферу Мурома, где каждый уголок хранит свои тайны и истории знаменитых людей
Начало: На площади 1100-летия Мурома
29 сен в 08:00
30 сен в 08:00
4401 ₽ за всё до 10 чел.
-
20%
Мини-группа
до 10 чел.
Муром: путешествие вглубь веков
Узнать о богатом прошлом города на групповой пешеходной экскурсии
Начало: : на площади 1100-летия Мурома, у фонтана (дополни...
Сегодня в 12:00
25 сен в 12:00
2000 ₽
2500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Муромскому Арбату
Прогулка по исторической Московской улице в Муроме откроет вам тайны купеческой жизни и подарит незабываемые виды Окского парка
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия6 августа 2025так получилось, что в день нашего приезда проходили велогонки, о которых мы не знали. центр города перекрыли. пришлось идти(бежать) до
- ММарина1 августа 2025Очень понравилась экскурсия с Еленой. Спокойно, доброжелательно, с большой любовью к своему городу. Большое спасибо за прекрасный день!
- ВВарвара30 июля 2025Экскурсия дала возможность посмотреть на Муром не со стороны монастырей и церквей, а как на купеческий город со своей историей. Маршрут по центру города, но даже в жару было комфортно. Спасибо Елене за доброжелательность, внимание и приятную экскурсию!
- ВВладимир6 июля 2025Экскурсовод Елена, профессионал своего дела. Интересный материал. Интересный маршрут. Рекомендуем.
- ААлла9 июня 2025Спасибо большое Елене. Был интересный рассказ о Муроме. День был жаркий, Елена заботилась о нас и прогулка была достаточно комфортной.
- ННаталья17 мая 2025Для первого посещения города маршрут хороший. Прошлись по старинным улочкам.
Хорошая речь, взаимосвязанный показ объектов, внимательное отношение к туристу - спасибо.
Я Выбрала именно эту экскурсию из-за «купцов» (моя специализация), но именно подробностей про каждого из купцов мне немного не хватило.
- ООльга26 апреля 2025Замечательная экскурсия! Оптимальная по времени, наполнению и маршруту. Елена очень приятный, располагающий к себе человек. Чувствуется любовь к своему городу.
- ЯЯна8 апреля 2025Елена прекрасный экскурсовод, очень емко, доступно, интересно и с большой любовью к своей земле и своему делу. Но горд Муром в плачевном состоянии, при этом обладает огромным потенциалом и представляет интерес для туристов.
- ЕЕлена23 ноября 2024Прекрасный экскурсовод Елена, дает интересный и познавательный материал. Экскурсия проходит на одном дыхании, учесть, что нам совсем не повезло с погодой, дети и взрослые слушали с интересом.
- ООльга17 ноября 2024Экскурсия состоялась! Мы все собрались в назначенном месте вовремя, прогулялись легко и интересно. Елена рассказывала замечая наш интерес к темам.
- ААндрей12 ноября 2024Огромнейшее спасибо Елене Борисовне за интереснейшую экскурсию по родному городу. С удовольствием приедем ещё раз.
- ООльга9 сентября 2024Приятная экскурсия! Не напряжно. Рекомендую.
- ИИрина18 августа 2024Елена прекрасный экскурсовод, интересный рассказчик и приятный человек.
Мы познавательно и легко провели 1,5 часа, неспешно прогулявшись по окрестностям, узнали много нового и сделали красивые фотографии.
Идеальная цена и качество! Рекомендую Елену.
- ННаталья8 августа 2024Экскурсия прошла на отлично.
- ЕЕлена29 июля 2024Огромное спасибо Елене за экскурсию! Были большой компанией с друзьями из Америки. Им тоже очень понравилось. Материал излагается подробно и
- ККрылов29 июля 2024Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
- ВВячеслав29 июля 2024Хорошо подготовленный рассказ о быте жителей Мурома в 18-19 веке, пронизано историзмом и любовью к городу. Внимательное отношение к клиентам, полный и исчерпывающие ответы на вопросы от гида создавали атмосферу диалога. Спасибо.
- ЭЭльмира25 июля 2024Экскурсия с Еленой оставила самые приятные впечатления и обогатила знаниями.
Экскурсия прошла в формате беседы с хорошей знакомой. Отмечу, что у Елены замечательная энергетика-через 15 минут появилось ощущение, что знакомы давно и общение вызывает положительные эмоции.
Елена, поклон от нас с дочкой!
- ТТатьяна24 июля 2024Экскурсия понравилась, прошла на одном дыхании, понравилась и взрослым и детям. Спасибо большое.
- ЕЕкатерина23 июля 2024Хорошая обзорная экскурсия по Мурому. Елена интересно рассказывала, угодила и взрослым и детям. Маршрут несложный. Познакомились с городом и его историей. Большое спасибо гиду!
