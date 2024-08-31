За один день вы увидите главные достопримечательности городов Золотого Кольца.
Мы побываем в Боголюбово, где полюбуемся архитектурой Рождественского монастыря, осмотрим белокаменный дворец Андрея Боголюбского и изящную церковь Покрова-на-Нерли.
А после отправимся во Владимир, к торжественным Золотым воротам и местным архитектурным достояниям — Успенскому и Дмитриевскому соборам.
Мы побываем в Боголюбово, где полюбуемся архитектурой Рождественского монастыря, осмотрим белокаменный дворец Андрея Боголюбского и изящную церковь Покрова-на-Нерли.
А после отправимся во Владимир, к торжественным Золотым воротам и местным архитектурным достояниям — Успенскому и Дмитриевскому соборам.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00
Описание экскурсии
Боголюбово — княжеская обитель Вас ждет осмотр ансамбля Рождественского монастыря — памятников архитектуры XII века — белокаменного дворца князя Андрея Боголюбского, собора Рождества Богородицы, которые внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная прогулка (1,5 км) и осмотр церкви Покрова-на-Нерли, особенностью которой является то, что она стоит посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму. Весной эта церковь со всех сторон бывает окружена водой, и добраться до нее можно только на лодке. Это белокаменная церковь 1165 года — одно из самых лирических творений древнерусских зодчих. Владимир — город-памятник Золотого кольца Начнем нашу экскурсию с осмотра Золотых Ворот — главных, самых нарядных и торжественных ворот столицы Северо-Восточной Руси. Сейчас от Золотых Ворот остались только две белокаменные стены. Но история жива! Помимо оборонительной цели Золотые Ворота имели также назначение триумфальной арки. Под сводами ворот проходили княжеские дружины, уходившие и возвращавшиеся из походов. Здесь встречали иностранных послов и именитых гостей, здесь отмечали торжественный въезд на великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского. Далее нас ждет Дмитриевский собор — он хоть и невелик размерами, поражает своим величием и монументальностью. Отличительная особенность и ценность собора — богатейшая белокаменная резьба. Его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Наконец, мы осмотрим Успенский собор — всемирно известный памятник архитектуры главного действующего храма Владимиро-Суздальской епархии. Удивительна история Успенского собора. В 1238 году, во время татарского нашествия татары, захватив город, подожгли собор, в котором укрылись многие горожане, в том числе княжеская семья. Собор пострадал от пожара, но не разрушился, и спас таким образом людей. Огромную ценность представляют сохранившиеся в соборе фрески Андрея Рублева — гениального русского иконописца XV века. Важная информация:
- В программе экскурсии указан ориентировочный тайминг. Порядок осмотра объектов может быть изменён без сокращения общего объема экскурсионной программы.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
- Обед в данной экскурсии не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды, печенье, фрукты. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|4 900 ₽
|Льготный (Пенсионеры, дети до 7 лет)
|4 700 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рождественский монастырь
- Церковь Покрова-на-Нерли
- Золотые Ворота
- Дмитриевский собора
- Успенский собор
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Сопровождение гида
- Входные билеты.
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Завершение: Пл. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Смотрите свободные даты
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Если вы решили оплатить экскурсию на месте, то сделать это необходимо в офисе компании не позднее 17:00 дня накануне экскурсии
- Перед оплатой брони - покажите номер бронирования Спутника
- Обед в данной экскурсии не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды, печенье, фрукты. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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