В программе экскурсии указан ориентировочный тайминг. Порядок осмотра объектов может быть изменён без сокращения общего объема экскурсионной программы.

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;

Обед в данной экскурсии не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды, печенье, фрукты. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком.

Боголюбово — княжеская обитель Вас ждет осмотр ансамбля Рождественского монастыря — памятников архитектуры XII века — белокаменного дворца князя Андрея Боголюбского, собора Рождества Богородицы, которые внесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Пешеходная прогулка (1,5 км) и осмотр церкви Покрова-на-Нерли, особенностью которой является то, что она стоит посреди заливного луга, при впадении реки Нерли в Клязьму. Весной эта церковь со всех сторон бывает окружена водой, и добраться до нее можно только на лодке. Это белокаменная церковь 1165 года — одно из самых лирических творений древнерусских зодчих. Владимир — город-памятник Золотого кольца Начнем нашу экскурсию с осмотра Золотых Ворот — главных, самых нарядных и торжественных ворот столицы Северо-Восточной Руси. Сейчас от Золотых Ворот остались только две белокаменные стены. Но история жива! Помимо оборонительной цели Золотые Ворота имели также назначение триумфальной арки. Под сводами ворот проходили княжеские дружины, уходившие и возвращавшиеся из походов. Здесь встречали иностранных послов и именитых гостей, здесь отмечали торжественный въезд на великое княжение Александра Невского и Дмитрия Донского. Далее нас ждет Дмитриевский собор — он хоть и невелик размерами, поражает своим величием и монументальностью. Отличительная особенность и ценность собора — богатейшая белокаменная резьба. Его стены украшают около 600 рельефов, изображающих святых, мифических и реальных животных. Наконец, мы осмотрим Успенский собор — всемирно известный памятник архитектуры главного действующего храма Владимиро-Суздальской епархии. Удивительна история Успенского собора. В 1238 году, во время татарского нашествия татары, захватив город, подожгли собор, в котором укрылись многие горожане, в том числе княжеская семья. Собор пострадал от пожара, но не разрушился, и спас таким образом людей. Огромную ценность представляют сохранившиеся в соборе фрески Андрея Рублева — гениального русского иконописца XV века. Важная информация: