Экскурсионная программа:07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в с. Владимирское (160 км)

Путевая информация. Вы услышите про Китежскую Русь — сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр.

10:00 — прибытие на озеро Светлояр. Свободное время на озере. Можно обойти озеро загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.

11:30 — переезд в с. Юрино. Путевая экскурсия ⛳. Вы услышите рассказ о судьбе рода Шереметьевых, о том как строился замок 🏰, о его владельцах, услышите легенды связанные с этим замком.

13:00 — ориентировочное прибытие в с. Юрино

Посещение Шереметевского замка — памятника архитертуры федерального значения, построенного в стиле владельческого города, с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Посетите зимний сад. Прогуляетесь 👣 по партерному и пейзажному парку с прудами. Увидите каменную ограду и служебные корпуса.

Так же в с. Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века и увидите здания старинной застройки.

17:00 — отправление из с. Юрино

21:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;