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К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка

3.4
5 отзывов
Турфирма «.
Турфирма «. – Гид из Нижнего Новгорода
Легенды по Китеж-град слагались на протяжении веков.

Вы отправитесь на автобусе 🚌 из Нижнего Новгорода на озеро Светлояр, где, по преданию, находился великий город 🏙️.

При желании в прозрачной воде можно искупаться.

Масштабный комплекс Шереметевского замка называют «жемчужиной Поволжья».

Экскурсовод расскажет о многообразии стилей дворца, его истории 📖 и мистических слухах.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏛История и архитектура
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • 1 850 ₽ за человека

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К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка

Что вы увидите

  • озеро Светлояр
  • Шереметевский замок
  • Михайло-Архангельский собор
Экскурсионная программа:07:00 — отправление из Нижнего Новгорода. Переезд в с. Владимирское (160 км)
Путевая информация. Вы услышите про Китежскую Русь — сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр.
10:00 — прибытие на озеро Светлояр. Свободное время на озере. Можно обойти озеро загадав желание, погулять по территории или просто искупаться.
11:30 — переезд в с. Юрино. Путевая экскурсия ⛳. Вы услышите рассказ о судьбе рода Шереметьевых, о том как строился замок 🏰, о его владельцах, услышите легенды связанные с этим замком.
13:00 — ориентировочное прибытие в с. Юрино
Посещение Шереметевского замка — памятника архитертуры федерального значения, построенного в стиле владельческого города, с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений. В замке почти сто комнат: «Картинная галерея», «Восточный кабинет», «Дубовая комната», «Скобелевский зал». Посетите зимний сад. Прогуляетесь 👣 по партерному и пейзажному парку с прудами. Увидите каменную ограду и служебные корпуса.
Так же в с. Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века и увидите здания старинной застройки.
17:00 — отправление из с. Юрино
21:00 — ориентировочное прибытие в Нижний Новгород Важная информация:• Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Обед в данной экскурсии 🧭 не предусмотрен. Рекомендуем взять с собой сухой паек: бутерброды, печенье, фрукты 🍉. Для Вашего удобства возьмите термос с кипятком.
Что входит
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Сопровождение гида
  • Входные билеты.
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы.
Начало
🚩 пл. Ленина, напротив памятника Ленину
Место завершения
🏁 пл. Ленина
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка
К озеру Светлояр, к великому Китеж-граду с посещением Шереметьевского замка

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Турфирма «.
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5 отзывов оставили туристы

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