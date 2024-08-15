Започаинье — маленький островок Старого города — заворожит вас красотой крутых улочек и заросших склонов. Здесь в каждом дворе — своя тайна.
Оказавшись вдали от шумных торговых улиц, будем искать белокаменные купеческие палаты, любоваться видом на слияние Волги и Оки с высокой Ильинской горы и разбираться, как устраивали здесь свои усадьбы нижегородские купцы.
Оказавшись вдали от шумных торговых улиц, будем искать белокаменные купеческие палаты, любоваться видом на слияние Волги и Оки с высокой Ильинской горы и разбираться, как устраивали здесь свои усадьбы нижегородские купцы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Старинная улочка Лыкова Дамба и усадьба Добролюбовых — дом, где прошло детство знаменитого критика Добролюбова.
- Церковь жён-мироносиц — одна из древнейших в городе.
- Домик Петра I (палаты купца Чатыгина) — по преданию, здесь останавливался на постой первый российский император.
- Палаты купца Олисова — уникальный образец прекрасно сохранившихся белокаменных жилых палат.
- Красивейшая Успенская церковь.
- Смотровая площадка на набережной Федоровского — пожалуй, лучший во всем городе вид на Нижегородскую ярмарку и Стрелку.
- Палаты купца Пушникова — великолепный купеческий дом, настолько крепко построенный, что его не взяла даже промышленная взрывчатка.
- Сергиевская церковь — её внутренние росписи выполнены по образцам работ знаменитого художника Михаила Нестерова («Видение отроку Варфоломею» и др.).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У здания Драматического театра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — Организатор в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 687 туристов
Мы открылись в 2012 году как городское бюро небанальных экскурсий. С тех пор обслужили десятки тысяч гостей — индивидуальных путешественников и групп. Сегодня мы — зарегистрированный туроператор внутреннего туризма. У нас есть собственный учебный центр для подготовки гидов. Все эти годы наш подход к работе остаётся неизменным — экскурсии должны быть профессиональными и нескучными. Будем рады видеть вас в Нижнем!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Надежда
15 авг 2024
Мы счастливы, что нашим гидом по удивительному району Нижнего стала Светлана. Незабываемые впечатления, яркие и светлые эмоции подарила нам она. Мы увидели город таким, каким он был столелия назад. Нам даже посчастливилось встретить настоящего городового! Каких только неожиданностей дарит город гостям. Светлана, низкий ввм поклон🥰
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