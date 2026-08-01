Это путешествие откроет для вас Волгу — самую русскую реку с её многовековыми легендами и былями.
Мы проедем по обоим волжским берегам: заглянем в колоритные села, пересечем реку на пароме, полюбуемся храмами и былинными пейзажами.
А в пути поговорим о житье-бытье бурлаков, всемирно известной Макарьевской ярмарке и других сюжетах, неотделимых от Волги.
Мы проедем по обоим волжским берегам: заглянем в колоритные села, пересечем реку на пароме, полюбуемся храмами и былинными пейзажами.
А в пути поговорим о житье-бытье бурлаков, всемирно известной Макарьевской ярмарке и других сюжетах, неотделимых от Волги.
Описание экскурсии
Вниз по течению — через колоритные села!
Сначала мы проедем по правому, красивейшему берегу Волги, «собирая» по пути самые примечательные места:
- Cело Кадницы: здесь настолько высокие кручи и такой фантастический обзор, что «видно Париж»! Вы поймете, почему в этой шутке не обошлось без доли правды. А еще узнаете о бурлаках, лоцманах, шишках и прочих волжских профессиях.
- Оленина гора — поднимемся на средневековую дерево-земляную крепость, которая помнит даже монгольские осады. Здесь перед вами оживут легенды и были о волжских разбойниках, об их кладах и лихой жизни.
- Лысково — одно из «знатных сел нижегородских». Здесь располагалась резиденция богатейшего помещика, князя Грузинского, которого волжане метко прозвали «Волжским царем». Я расскажу о курьезных фактах его биографии (например, о внезапном «воскрешении»), о его оригинальных привычках и о том, как эти привычки повлияли на торговую жизнь Европы и Азии.
Переправа через Волгу
На пароме мы переберемся на противоположный берег — это мини-путешествие само по себе уже интересно. На горизонте, в дымке, перед вами появятся очертания Макарьевского монастыря — будто призрак легендарного «града Китежа». Мы осмотрим монастырь-крепость и обсудим его историю.
Левый берег: храмы и пейзажи
На обратном пути вдоль Волги мы остановимся у храма, который однажды посетил космонавт Гречко после неожиданного видения во время полета. После заедем на Моховые горы — любимое место отдыха известных нижегородцев, Горького и Шаляпина. А в финале вы сможете переправиться через Волгу в Нижний Новгород по канатной дороге.
Организационные детали
- Трансфер на Lada Largus включён в стоимость
- Трансфер на Honda Stepwgn Spada — +6000 ₽
- Экскурсия на вашем транспорте будет стоить 13 334 ₽
- Дополнительные расходы: переправы на пароме (от 1500 ₽. за машину) и канатной дороге (150 ₽ за чел.)
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Нижнем Новгороде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
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