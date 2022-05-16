Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода

Проехать по обоим волжским берегам, собирая истории о бурлаках, купцах, монахах и разбойниках

Индивидуальная
Это путешествие откроет для вас Волгу — самую русскую реку с её многовековыми легендами и былями.

Мы проедем по обоим волжским берегам: заглянем в колоритные села, пересечем реку на пароме, полюбуемся храмами и былинными пейзажами.

А в пути поговорим о житье-бытье бурлаков, всемирно известной Макарьевской ярмарке и других сюжетах, неотделимых от Волги.
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
Предания Волги-реки: путешествие из Нижнего Новгорода
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Что вас ожидает

Вниз по течению — через колоритные села!

Сначала мы проедем по правому, красивейшему берегу Волги, «собирая» по пути самые примечательные места:

  • Cело Кадницы: здесь настолько высокие кручи и такой фантастический обзор, что «видно Париж»! Вы поймете, почему в этой шутке не обошлось без доли правды. А еще узнаете о бурлаках, лоцманах, шишках и прочих волжских профессиях.
  • Оленина гора — поднимемся на средневековую дерево-земляную крепость, которая помнит даже монгольские осады. Здесь перед вами оживут легенды и были о волжских разбойниках, об их кладах и лихой жизни.
  • Лысково — одно из «знатных сел нижегородских». Здесь располагалась резиденция богатейшего помещика, князя Грузинского, которого волжане метко прозвали «Волжским царем». Я расскажу о курьезных фактах его биографии (например, о внезапном «воскрешении»), о его оригинальных привычках и о том, как эти привычки повлияли на торговую жизнь Европы и Азии.

Переправа через Волгу

На пароме мы переберемся на противоположный берег — это мини-путешествие само по себе уже интересно. На горизонте, в дымке, перед вами появятся очертания Макарьевского монастыря — будто призрак легендарного «града Китежа». Мы осмотрим монастырь-крепость и обсудим его историю.

Левый берег: храмы и пейзажи

На обратном пути вдоль Волги мы остановимся у храма, который однажды посетил космонавт Гречко после неожиданного видения во время полета. После заедем на Моховые горы — любимое место отдыха известных нижегородцев, Горького и Шаляпина. А в финале вы сможете переправиться через Волгу в Нижний Новгород по канатной дороге.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на вашем транспорте. При необходимости транспорт можно заказать дополнительно (от 5000 руб.)
  • Дополнительные расходы: переправы на пароме (1000-1200 руб. за машину) и канатной дороге (100 руб. /чел.)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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