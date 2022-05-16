Сначала мы проедем по правому, красивейшему берегу Волги, «собирая» по пути самые примечательные места:
На пароме мы переберемся на противоположный берег — это мини-путешествие само по себе уже интересно. На горизонте, в дымке, перед вами появятся очертания Макарьевского монастыря — будто призрак легендарного «града Китежа». Мы осмотрим монастырь-крепость и обсудим его историю.
На обратном пути вдоль Волги мы остановимся у храма, который однажды посетил космонавт Гречко после неожиданного видения во время полета. После заедем на Моховые горы — любимое место отдыха известных нижегородцев, Горького и Шаляпина. А в финале вы сможете переправиться через Волгу в Нижний Новгород по канатной дороге.