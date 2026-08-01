Это путешествие откроет для вас Волгу — самую русскую реку с её многовековыми легендами и былями. Мы проедем по обоим волжским берегам: заглянем в колоритные села, пересечем реку на пароме, полюбуемся храмами и былинными пейзажами. А в пути поговорим о житье-бытье бурлаков, всемирно известной Макарьевской ярмарке и других сюжетах, неотделимых от Волги.

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Вниз по течению — через колоритные села!

Сначала мы проедем по правому, красивейшему берегу Волги, «собирая» по пути самые примечательные места:

Cело Кадницы : здесь настолько высокие кручи и такой фантастический обзор, что «видно Париж»! Вы поймете, почему в этой шутке не обошлось без доли правды. А еще узнаете о бурлаках, лоцманах, шишках и прочих волжских профессиях.

: здесь настолько высокие кручи и такой фантастический обзор, что «видно Париж»! Вы поймете, почему в этой шутке не обошлось без доли правды. А еще узнаете о бурлаках, лоцманах, шишках и прочих волжских профессиях. Оленина гора — поднимемся на средневековую дерево-земляную крепость, которая помнит даже монгольские осады. Здесь перед вами оживут легенды и были о волжских разбойниках, об их кладах и лихой жизни.

— поднимемся на средневековую дерево-земляную крепость, которая помнит даже монгольские осады. Здесь перед вами оживут легенды и были о волжских разбойниках, об их кладах и лихой жизни. Лысково — одно из «знатных сел нижегородских». Здесь располагалась резиденция богатейшего помещика, князя Грузинского, которого волжане метко прозвали «Волжским царем». Я расскажу о курьезных фактах его биографии (например, о внезапном «воскрешении»), о его оригинальных привычках и о том, как эти привычки повлияли на торговую жизнь Европы и Азии.

Переправа через Волгу

На пароме мы переберемся на противоположный берег — это мини-путешествие само по себе уже интересно. На горизонте, в дымке, перед вами появятся очертания Макарьевского монастыря — будто призрак легендарного «града Китежа». Мы осмотрим монастырь-крепость и обсудим его историю.

Левый берег: храмы и пейзажи

На обратном пути вдоль Волги мы остановимся у храма, который однажды посетил космонавт Гречко после неожиданного видения во время полета. После заедем на Моховые горы — любимое место отдыха известных нижегородцев, Горького и Шаляпина. А в финале вы сможете переправиться через Волгу в Нижний Новгород по канатной дороге.

Организационные детали