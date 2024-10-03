Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Тосканка — обобщённое название одного из самых экологически чистых и живописных мест Нижегородской области — озёр Ключик и Ворсменского, соединенных лесной рекой Суринь. Оба озера — изумруды региона, а маршрут — бриллиант среди всех прогулок на сапбордах. И мы приглашаем вас пройти его вместе с нами!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:30
Описание водной прогулки
Наш маршрут проходит через лесную речушку Суринь до голубого озера Ключик и обратно. Плыть будем в неторопливом темпе, по спокойной реке с прозрачной водой, без порогов и резких поворотов. Вас ждут 4 часа без суеты. Используйте их, чтобы расслабиться, отдохнуть и зарядиться хорошим настроением!
Подробная программа
9:45 — встреча участников на старте у Ворсменского озера (Тосканка), получение необходимого сап-оборудования, инструктаж по технике безопасности, отработка базовых навыков гребли на воде 10:00-12:30 — прогулка на сапах, остановки для отдыха и фотографий, время на сезонное купание и пикник на озере Ключик 12:30-14:00 — путь обратно к точке старта
До начала или после возвращения на берег вы можете самостоятельно посетить территорию женского монастыря, построенного посреди Ворсменского озера в конце 16 века. Обитель действующая, вход в часы работы бесплатный.
Организационные детали
До места старта вам нужно добраться самостоятельно — подробности в билете
В стоимость включено: инструктаж, сопровождение гида, аренда сапборда и спасательного жилета. Аренда детского жилета оплачивается отдельно — 250 ₽. Об участии ребёнка и потребности в прокате жилета нужно сообщить не позднее чем за 24 часа до путешествия
Возьмите с собой воду и перекус для пикника
Дети с 4 до 14 лет плывут на одном сапборде со взрослым
Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ворсме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 192 туристов
Представлю нижегородскую школу сапбординга, основанную в 2016 году энтузиастами нового вида спорта. Мы обучаем гребле стоя на доске всех желающих, организуем уникальные прогулки на сапбордах по увлекательным маршрутам в черте города и за пределами городской акватории. Предоставляем всё необходимое оборудование в прокат, проводим как групповое обучение, так и индивидуальные тренировки, помогаем в индивидуальном подборе досок, вёсел и аксессуаров.