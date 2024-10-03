Тосканка — обобщённое название одного из самых экологически чистых и живописных мест Нижегородской области — озёр Ключик и Ворсменского, соединенных лесной рекой Суринь. Оба озера — изумруды региона, а маршрут — бриллиант среди всех прогулок на сапбордах. И мы приглашаем вас пройти его вместе с нами!

Описание водной прогулки

Наш маршрут проходит через лесную речушку Суринь до голубого озера Ключик и обратно. Плыть будем в неторопливом темпе, по спокойной реке с прозрачной водой, без порогов и резких поворотов. Вас ждут 4 часа без суеты. Используйте их, чтобы расслабиться, отдохнуть и зарядиться хорошим настроением!

Подробная программа

9:45 — встреча участников на старте у Ворсменского озера (Тосканка), получение необходимого сап-оборудования, инструктаж по технике безопасности, отработка базовых навыков гребли на воде

10:00-12:30 — прогулка на сапах, остановки для отдыха и фотографий, время на сезонное купание и пикник на озере Ключик

12:30-14:00 — путь обратно к точке старта

До начала или после возвращения на берег вы можете самостоятельно посетить территорию женского монастыря, построенного посреди Ворсменского озера в конце 16 века. Обитель действующая, вход в часы работы бесплатный.

Организационные детали