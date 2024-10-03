Сап-приключение на озере Тосканка

Исследовать самые красивые уголки природной жемчужины Нижегородского края
Тосканка — обобщённое название одного из самых экологически чистых и живописных мест Нижегородской области — озёр Ключик и Ворсменского, соединенных лесной рекой Суринь. Оба озера — изумруды региона, а маршрут — бриллиант среди всех прогулок на сапбордах. И мы приглашаем вас пройти его вместе с нами!
Сап-приключение на озере Тосканка
Сап-приключение на озере Тосканка
Сап-приключение на озере Тосканка
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:30

Описание водной прогулки

Наш маршрут проходит через лесную речушку Суринь до голубого озера Ключик и обратно. Плыть будем в неторопливом темпе, по спокойной реке с прозрачной водой, без порогов и резких поворотов. Вас ждут 4 часа без суеты. Используйте их, чтобы расслабиться, отдохнуть и зарядиться хорошим настроением!

Подробная программа

9:45 — встреча участников на старте у Ворсменского озера (Тосканка), получение необходимого сап-оборудования, инструктаж по технике безопасности, отработка базовых навыков гребли на воде
10:00-12:30 — прогулка на сапах, остановки для отдыха и фотографий, время на сезонное купание и пикник на озере Ключик
12:30-14:00 — путь обратно к точке старта

До начала или после возвращения на берег вы можете самостоятельно посетить территорию женского монастыря, построенного посреди Ворсменского озера в конце 16 века. Обитель действующая, вход в часы работы бесплатный.

Организационные детали

  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно — подробности в билете
  • В стоимость включено: инструктаж, сопровождение гида, аренда сапборда и спасательного жилета. Аренда детского жилета оплачивается отдельно — 250 ₽. Об участии ребёнка и потребности в прокате жилета нужно сообщить не позднее чем за 24 часа до путешествия
  • Возьмите с собой воду и перекус для пикника
  • Дети с 4 до 14 лет плывут на одном сапборде со взрослым
  • Вас буду сопровождать я или другой гид-инструктор из нашей команды

ежедневно в 10:00 и 15:30

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Ворсме
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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