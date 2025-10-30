Путешествие в Ворсму из Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность посетить единственный в области монастырь на острове и насладиться красотой озера Ключи, которое никогда не замерзает.
Ворсма славится своими деревянными наличниками и
Ворсма славится своими деревянными наличниками и
6 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Монастырь на острове
- 🔪 Музей ножей
- 🌊 Незамерзающее озеро Ключи
- 🚗 Удобная дорога из Нижнего Новгорода
- 👨👩👧👦 Подходит для семей с детьми
- 🏞️ Прогулки на сапах
Что можно увидеть
- Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
- Музей ножей
- Озеро Ключи
Описание экскурсии
Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
Затерянный в пространстве и времени монастырь — это идеальное место для уединения и молитвы.
Ворсма
Визитная карточка посёлка — деревянные наличники и палисады. А зачем жителям Ворсмы нужны палисады — вы узнаете на экскурсии.
Озеро Ключик
Незамерзающая речка Суринь — это не Алтай, но очень похоже!
В поездке вы услышите множество интересных фактов об этих местах:
- Ворсменское озеро — рукотворное. Мы расскажем, как и для чего его вырыли
- На дне озера покоится крест. Вы узнаете его историю
- Озеро Ключие уникально тем, что не замерзает зимой. Вы выясните, как это возможно
Важно: приехав сюда однажды, вы непременно захотите вернуться снова!
Кому подойдёт экскурсия
- Любителям прогулок на сапах — вы оцените красоту извилистой лесной речки Суринь, которая соединяет озеро Ключик и Ворсмнеское озеро
- Семьям с детьми — ведь дорога из Нижнего Новгорода в Ворсму занимает всего час
Организационные детали
- Экскурсия проходит на просторном автомобиле Kia Carnival. При необходимости поставим детские удерживающие устройства
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Дополнительно оплачивается билет в Музей ножа — 500 ₽ с чел.
- Зимой и весной въезд на территорию базы «Лесной ключ» платный — 500 ₽ с чел.
- При желании стоимость сплава на сапах согласуем в переписке
- Мы можем продлить экскурсию и посетить одну или несколько дополнительных локаций (стоимость согласуем):
— живописный городок Горбатов
— село Казаково, где находится музей Казаковской филиграни и храм святого Николая
— Павлово на Оке — город мастеров по металлу. Здесь мы осмотрим музей уникальных изделий-миниатюр, а также железные памятники: Павловскому лимону, кузнецу, молодожёнам и гусиным боям
— парк Дальняя круча с видами на Оку, местный рынок с копчёной и свежей речной рыбой
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Света
30 окт 2025
Восхитительная экскурсия! Елена нас забрала от места где мы проживали и доставила туда же, это очень удобно. Экскурсия началась сразу же как сели в машину, в начале по Нижнему Новгороду,
Я
Янина
23 июн 2025
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь на озере, потом спрятавшееся в лесу озеро Ключик с голубой альпийской водой, по дороге
Входит в следующие категории Нижнего Новгорода
Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода
Индивидуальная
до 7 чел.
Нижний Новгород - от кармана России до столицы закатов
Прогулка по Нижнему Новгороду: история, архитектура, главные достопримечательности и современные виды. Откройте для себя уникальный город с богатым наследием
Начало: Ул Большая Покровская
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Град Китеж и озеро Светлояр: путешествие по легендам Нижнего Новгорода
Погрузитесь в мир древних легенд и мистических историй, путешествуя к озеру Светлояр и исчезнувшему граду Китеж
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
26 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Легенды и были озера Светлояр
Путешествие к загадочному озеру Светлояр - это возможность прикоснуться к мифам и легендам, исследовать старинные экспонаты и загадать желание
Начало: Площадь Ленина
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
22 000 ₽ за всё до 5 чел.