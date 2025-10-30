Путешествие в Ворсму из Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность посетить единственный в области монастырь на острове и насладиться красотой озера Ключи, которое никогда не замерзает.Ворсма славится своими деревянными наличниками и

палисадами, а также многовековой традицией изготовления ножей. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми, ведь дорога занимает всего час. Участники смогут узнать множество интересных фактов об этих местах и насладиться прогулками на сапах по извилистой речке Суринь

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Свято-Троицкий Островоезерский монастырь

Затерянный в пространстве и времени монастырь — это идеальное место для уединения и молитвы.

Ворсма

Визитная карточка посёлка — деревянные наличники и палисады. А зачем жителям Ворсмы нужны палисады — вы узнаете на экскурсии.

Озеро Ключик

Незамерзающая речка Суринь — это не Алтай, но очень похоже!

В поездке вы услышите множество интересных фактов об этих местах:

Ворсменское озеро — рукотворное. Мы расскажем, как и для чего его вырыли

На дне озера покоится крест. Вы узнаете его историю

Озеро Ключие уникально тем, что не замерзает зимой. Вы выясните, как это возможно

Важно: приехав сюда однажды, вы непременно захотите вернуться снова!

Кому подойдёт экскурсия

Любителям прогулок на сапах — вы оцените красоту извилистой лесной речки Суринь, которая соединяет озеро Ключик и Ворсмнеское озеро

Семьям с детьми — ведь дорога из Нижнего Новгорода в Ворсму занимает всего час

Организационные детали

Экскурсия проходит на просторном автомобиле Kia Carnival. При необходимости поставим детские удерживающие устройства

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

Дополнительно оплачивается билет в Музей ножа — 500 ₽ с чел.

Зимой и весной въезд на территорию базы «Лесной ключ» платный — 500 ₽ с чел.

При желании стоимость сплава на сапах согласуем в переписке