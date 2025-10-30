Мои заказы

Путешествие в сказочную Ворсму из Нижнего Новгорода

Погрузитесь в атмосферу Ворсмы: монастырь на острове, музей ножей и незамерзающее озеро Ключи ждут вас в этом увлекательном путешествии
Путешествие в Ворсму из Нижнего Новгорода предлагает уникальную возможность посетить единственный в области монастырь на острове и насладиться красотой озера Ключи, которое никогда не замерзает.

Ворсма славится своими деревянными наличниками и
палисадами, а также многовековой традицией изготовления ножей. Экскурсия идеально подходит для семей с детьми, ведь дорога занимает всего час.

Участники смогут узнать множество интересных фактов об этих местах и насладиться прогулками на сапах по извилистой речке Суринь

5
2 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Монастырь на острове
  • 🔪 Музей ножей
  • 🌊 Незамерзающее озеро Ключи
  • 🚗 Удобная дорога из Нижнего Новгорода
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 🏞️ Прогулки на сапах
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Свято-Троицкий Островоезерский монастырь
  • Музей ножей
  • Озеро Ключи

Описание экскурсии

Свято-Троицкий Островоезерский монастырь

Затерянный в пространстве и времени монастырь — это идеальное место для уединения и молитвы.

Ворсма

Визитная карточка посёлка — деревянные наличники и палисады. А зачем жителям Ворсмы нужны палисады — вы узнаете на экскурсии.

Озеро Ключик

Незамерзающая речка Суринь — это не Алтай, но очень похоже!

В поездке вы услышите множество интересных фактов об этих местах:

  • Ворсменское озеро — рукотворное. Мы расскажем, как и для чего его вырыли
  • На дне озера покоится крест. Вы узнаете его историю
  • Озеро Ключие уникально тем, что не замерзает зимой. Вы выясните, как это возможно

Важно: приехав сюда однажды, вы непременно захотите вернуться снова!

Кому подойдёт экскурсия

  • Любителям прогулок на сапах — вы оцените красоту извилистой лесной речки Суринь, которая соединяет озеро Ключик и Ворсмнеское озеро
  • Семьям с детьми — ведь дорога из Нижнего Новгорода в Ворсму занимает всего час

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на просторном автомобиле Kia Carnival. При необходимости поставим детские удерживающие устройства
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Дополнительно оплачивается билет в Музей ножа — 500 ₽ с чел.
  • Зимой и весной въезд на территорию базы «Лесной ключ» платный — 500 ₽ с чел.
  • При желании стоимость сплава на сапах согласуем в переписке
  • Мы можем продлить экскурсию и посетить одну или несколько дополнительных локаций (стоимость согласуем):
    — живописный городок Горбатов
    — село Казаково, где находится музей Казаковской филиграни и храм святого Николая
    — Павлово на Оке — город мастеров по металлу. Здесь мы осмотрим музей уникальных изделий-миниатюр, а также железные памятники: Павловскому лимону, кузнецу, молодожёнам и гусиным боям
    — парк Дальняя круча с видами на Оку, местный рынок с копчёной и свежей речной рыбой

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Горьковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Нижнем Новгороде
Провели экскурсии для 8007 туристов
Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Елена, я гид-переводчик. С радостью проведу вас по улочкам Нижнего Новгорода, раскрою его секреты и расскажу самое интересное о местных традициях, истории и культуре. Надеюсь, после моей экскурсии вы узнаете и полюбите мой родной город так же, как люблю его я!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Света
Света
30 окт 2025
Восхитительная экскурсия! Елена нас забрала от места где мы проживали и доставила туда же, это очень удобно. Экскурсия началась сразу же как сели в машину, в начале по Нижнему Новгороду,
далее по маршруту. Много интересной и познавательной информации. В Ворсме посмотрели красивые дома, прогулялись к озеру. Помимо Ворсмы были ещё в Павлово, посетили музей ножа и краеведческий. Елена организовала нам обед на базе Золотой ключик по 550руб. с человека, было очень вкусно и сытно. Детям и нам очень понравилось.

Я
Янина
23 июн 2025
Поездка была максимально расслабленная (для нас), такое соединение с природой. Очень красивые места, душа разворачивается) Монастырь на озере, потом спрятавшееся в лесу озеро Ключик с голубой альпийской водой, по дороге
собирали землянику. Это не экскурсия в прямом смысле этого слова, а медитативная поездка для гармонизации духа. Минимум информации, но уставший мозг нуждается в перезагрузке. И она случилась, за что большое спасибо Елене!

Входит в следующие категории Нижнего Новгорода

