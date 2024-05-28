Описание экскурсии

Экскурсия на озеро Светлояр Вы услышите про Китежскую Русь — сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр. Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж – мифический чудесный город, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр. В Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века, увидите здания старинной застройки. А также прогуляетесь по набережной реки Волги, где в хорошую погоду можно даже искупаться.