Экскурсия на озеро Светлояр — посещение Шереметевского замка — прогулка по партерному и пейзажному парку с прудами и зимнему саду — посещение Михайло-Архангельского собора.
Ближайшие даты:
Время начала: 07:00, 07:30
Что вас ожидает:
- Озеро Светлояр
- Замок Шереметьевых
- Усадебный пак
- Михайло-Архангельский собор
Описание экскурсии
Экскурсия на озеро Светлояр Вы услышите про Китежскую Русь — сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро Светлояр. Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения. Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж – мифический чудесный город, который согласно русским легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр. В Юрино посетите Михайло-Архангельский собор середины XX века, увидите здания старинной застройки. А также прогуляетесь по набережной реки Волги, где в хорошую погоду можно даже искупаться.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|3 000 ₽
|Льготный
|2 800 ₽
|Стандартный билет
|3 000 ₽
|Льготный билет
|2 800 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Светлояр
- Замок Шереметьевых
- Усадебный пак
- Михайло-Архангельский собор
Что включено
- Проезд на автобусе туристического класса (иномарка) /микроавтобусе
- Услуги сопровождающего
- Экскурсионная программа с гидом
- Входные билеты в усадьбу Шереметева
Что не входит в цену
- Питание
Место начала и завершения?
Площадь Ленина, Нижний Новгород
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 103 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
28 мая 2024
Экскурсией осталась довольна.
Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя.
Плюс была хорошая погода. 🙂
Мягкий автобус, приятный экскурсовод, рассказывала интересно, узнала что-то новое для себя.
Плюс была хорошая погода. 🙂
О
Ольга
26 мая 2024
Интересный маршрут, экскурсовод Марина Викторовна чудесный гид, очень интересно рассказывает.
Ю
Юлия
26 мая 2024
Все понравилось. Спасибо.
Т
Татьяна
13 мая 2024
Хочется поблагодарить экскурсовода за прекрасно проведённую экскурсию. По дороге к таинственному озеру Светлояр узнали много интересных легенд и преданий, связанных с этими местами, про таинственный град Китеж. Подышали чистейшим воздухом, загадали желания, насладились красотами природы. Побывали в Шереметьевском замке в Юрино, посетили Михайло-Архангельский собор. Путь не близкий, но на комфортабельном автобусе приятно путешествовать.
С
Светлана
29 апр 2024
Т
Татьяна
14 апр 2024
И
Ирина
9 янв 2024
С
Сергей
4 янв 2024
Было очень холодно. Интерьеры в замке не восстановлены
М
Максими
9 ноя 2023
Спасибо гиду Владимиру! Очень содержательная путевая экскурсия. Грусновато на озере Светлояр с Китеж-градом (которого нет), но для разминки нормально. В такой длинной дороге (4 часа в одну сторону) не хватило
И
Ирина
8 ноя 2023
Дорога и к озеру и к замку была комфортная. Гид вел увлекательное повествование. Вопросы ему задавать было не возможно. Автобус был полный и гид далеко. Озеро прекрасно! Немного скользкая жорожка
В
Виктория
6 ноя 2023
Экскурсия понравилась, посетили все заявленные места. Стоит готовиться к длительной дороге, разве что. Спасибо экскурсоводу Владимиру за рассказ!
Д
Демирова
6 ноя 2023
Благодарю за отличную экскурсию! Владимир, наш экскурсовод, интересно рассказывал, многие факты меня поразили. Автобус удобный, доехали раньше планируемого, было больше свободного времени! Замок поражает масштабом! Жаль,не весь отреставрирован, но будет повод вернуться)
Б
Бородина
6 ноя 2023
Ж
Живайкина
31 окт 2023
А
Алла
24 окт 2023
Очень интересная, познавательная экскурсия.
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