07:00 - отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина (памятник Ленину). Ориентировочное время в пути 4 часа (260 км). Отправление из Дзержинска в 07:40 от Северных ворот.

11:00 - Прибытие в Суздаль. Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия ⛳ по Суздалю с осмотром основных достопримечательностей 🏛️ города Суздаль насчитывает около 1000 лет и тесно связана с именем великого русского князя - Владимира Мономаха. Именно он дал начало строительству Суздальского Кремля. Могучая белокаменная крепость в излучине реки Каменки до сих пор хранит атмосферу средневековой княжеской резиденции. На территории кремля сохранились мощные земляные валя, несколько церквей и комплекс архиерейского двора с древним Рождественским собором. Именно с посещения территории архитектурного ансамбля кремля начнется ваше знакомство с древнейшим городом Суздалем.

Далее экскурсионная программа продолжится посещением Спасо-Евфимиева монастыря - уникальной святыни, имеющей многовековую историю 📖. Под его стенами был взят в плен Василий Второй, Тёмный, в этом же монастыре усыпальница князей Пожарских и Хованских, при Романовых в нём содержались политические преступники, а во время Великой Отечественной войны пленные немцы, в том числе фельдмаршал Паулюс. Сейчас монастырь не действующий, это музейный комплекс, входящий в состав Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В ходе экскурсии 🧭 Вы посетите Ризоположенский монастырь - одну из самых древних обителей Руси, образованную в начале XIII века. Частые пожары и всепоглощающее время уничтожили почти все источники по многовековой истории монастыря, и единственные сведения о его первоначальном периоде имеются только в "Житии преподобной Евфросинии Суздальской", которое и само было написано лишь в середине XVI века. В 1238 году воины хана Батыя подошли к городу с юга, сожгли и разграбили Суздаль. Существует легенда, что силою молитвы Евфросинии и сестер появился яркий свет, в котором был виден только крест, а на захватчиков опустилось такое облако, что во мраке они ничего не видели и какая-то сила их остановила. Тогда сам хан Батый решил подняться на холм, но Ризоположенский монастырь скрылся из виду. Не в силах ничего предпринять, он приказал своему войску отойти и не пытаться овладеть обителью. По желанию за доп. плату (оплачивается на месте) можно посетить колокольню со смотровой площадкой, откуда открывается вид на всю панораму города.

Далее Вас ждет осмотр загадочного Покровского монастыря. Считается, что своим появлением Свято-Покровский монастырь обязан чуду. Как гласит древняя легенда, князь Андрей Константинович возвращался в родной город 🏙️ из Нижнего Новгорода, когда началась буря невиданной силы. Князь поклялся, что в случае если он останется в живых, то обязательно построит в родном городе иноческую обитель. Следует полагать, что путешествие завершилось благополучно, поскольку в 1364 году в низине берега реки Каменки начал строиться Покровский монастырь. Стены этого древнего сооружения хранят множество тайн и интересных фактов, которые до сих пор вызывают огромный интерес у историков и исследователей. А все дело в том, что Покровский женский монастырь не был обителью в обычном понимании этого слова: здесь отбывали пожизненную ссылку женщины высшего сословия. Зачастую их ссылали сюда не за какие-то тяжкие прегрешения, а только потому, что кому-то необходимо было от них избавиться. Вынужденные монахини коротали остатки своих жизней в деревянных кельях, их судьба была предрешена, поэтому в монастыре был подземный склеп, где и заканчивали свой земной путь несчастные.

Обед по желанию за доп. плату 400 рублей.

Напоследок у вас будет свободное время для самостоятельной прогулки по городу, в ходе которой вы сможете приобрести самые разные сувениры 🎁. Советы для тех, кто не знает, что привезти на память из Суздаля: религиозные сувениры (библии, нательные крестики, иконы), съедобные изделия (сбитень, мед), знаменитая Суздальская Медовуха, изделия из бересты и дерева, вязанные сувениры, лоскутные пледы и одеяла, изделия из керамики и глины, войлочные изделия.

По желанию за доп. плату предлагаем также посетить Музей 🖼 деревянного зодчества, на территории которого собрана коллекция старинных домов людей разных сословий с воссозданным бытом. Многие экспонаты можно потрогать руками. Стоимость - 300 рублей взрослый, 250 рублей льготный.

16:00 - выезд из Суздаля.

20:00 - ориентировочное время прибытия в Нижний Новгород на пл. Ленина.