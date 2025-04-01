Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе

Откройте для себя скрытые уголки Нижнего Новгорода на увлекательной квест-экскурсии. Погрузитесь в историю, разгадывая загадки вместе с семьёй и друзьями
На этой авторской экскурсии-квесте вы пройдёте по местам, которые расскажут о жизни городских бедняков и купцов.

Участники смогут посетить столовую у Красных казарм, узнать о быте в ночлежке купца Брылина и
читать дальше

открыть секреты полицмейстерских номеров Антона Махотина. Прогулка по Рыбному переулку и посещение чайной «Столбы» добавят колорита вашему путешествию. Не забудьте про удобную обувь, ведь маршрут пройдёт по пилёно-колотой брусчатке.

Подходит для детей от 8 лет и взрослых, которые любят разгадывать загадки и открывать новые грани истории

5
18 отзывов

6 причин купить этот квест

  • 🔍 Узнать тайны Нижнего Новгорода
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏛️ Посетить исторические места
  • 🧩 Разгадать увлекательные загадки
  • 👟 Прогулка по атмосферным улицам
  • 📚 Узнать больше о городской истории
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе
Ближайшие даты:
17
мая18
мая24
мая31
мая1
июн7
июн8
июн
Время начала: 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Столовая у Красных казарм
  • Ночлежка купца Брылина
  • Полицмейстерские номера Антона Махотина
  • Рыбный переулок
  • Чайная «Столбы»
  • Ночлежный дом Бугровых
  • Дом Переплётчикова
  • Соляная контора
  • Церковь Рождественская

Описание квеста

В одном из самых атмосферных районов Нижнего Новгорода вы узнаете, как жилось городской бедноте и купечеству. Вы удивитесь, сколько ярких событий скрывают тёмные закоулки Мильошки — и это не только тайны и аферы, но и душевные истории. Их расскажут местные достопримечательности:

  • Столовая у Красных казарм — что ели бурлаки и босяки
  • Ночлежка купца Брылина — подробности быта в ночлежном доме
  • Полицмейстерские номера Антона Махотина — лайфхак от скромного военного, ставшего нескромным взяточником: как на небольшое жалование купить имения и крепостных
  • Рыбный переулок — торговля на рынке с хитрецой
  • Чайная «Столбы» — здание, получившее высокую оценку со стороны императора Николая I за свою красоту
  • Ночлежный дом Бугровых — пример того, как работает благотворительность для самых опустившихся
  • Дом Переплётчикова — в нём останавливался детский писатель, которого считали странным при жизни, но его книгами зачитываются и сегодня
  • Соляная контора — как соляные короли продавали соль с центрального входа по всем законам, а с заднего двора шла основная торговля в обход государства
  • Церковь Рождественская — как купец Строганов обошёл самого императора Петра I

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт детям от 8 лет и взрослым, которым интересно поучаствовать в разгадывании загадок
  • Выбирайте максимально удобную обувь — ходить будем по пилёно-колотой брусчатке

в субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00

Выбрать дату

Стоимость квеста

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Зачатьевской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе (Наталья)Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест в группе (Ольга)
Б
1 апр 2025
Очень интересно! Огромное спасибо вам
Мария
25 мар 2025
Были на экскурсии с двумя детьми разного возраста, понравилось всем, и детям не пришлось скучать, рассказ экскурсовода интересный, задания увлекательные, выполняли с азартом. Однозначно рекомендую!
Н
11 мар 2025
Замечательная Светлана! Интересный рассказ и задания - загадки! Много занимательные фактов. Интересно и не скучно. Время летит очень быстро!
Замечательная Светлана! Интересный рассказ и задания - загадки! Много занимательные фактов. Интересно и не скучно. Время летит очень быстро!
Д
11 мар 2025
Великолепная экскурсия.
Так вышло, что на групповой экскурсии были мы с мужем и прекрасная Светлана - наш экскурсовод.
Несмотря ни на что, она в деталях и с видимым личным интересом рассказала нам об истории этой части Нижнего Новгорода. Мы остались в восторге и при повторном посещении города - снова обязательно к ней обратимся!
А
21 фев 2025
Светлана провела интересную, нескучную экскурсию. Несмотря на то,что я замёрзла, все равно хотелось дослушать Светлану до конца. Экскурсия понемногу обо всем, два часа пролетели незаметно.
Надежда
15 янв 2025
Великолепная форма экскурсии: возможность искать объекты самому и отгадывать загадки очень сильно увеличивает интересность и полезность. Мы хотя и опытные и уже очень взрослые путешественники, остались невероятно довольны. Светлана познакомила нас с городом, провела по интересным местам и показала буквально под ногами массу примечательного. В следующий приезд непременно снова обратимся!
И
11 янв 2025
Спасибо за экскурсию! История Нижнего и нашего народа в бедные времена тронула. Происхождение Горьковской ёлки. Угадывание старинных слов: то ли блюда, то ли вещи. Поиск деталей. Увлекательно, эмоционально. Рекомендую!
Г
4 янв 2025
Светлана очень интересно, живо и занимательно проводит экскурсию!
Очень понравилось, с удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии! Однозначно рекомендую!
М
2 янв 2025
Очень понравилась экскурсия: содержательно насыщенная, познавательная, много интерактива. Узнали новые факты о Нижнем Новгороде, о деятельности М. Горького, о жизни людей прошлого, об архитектуре зданий, и даже выучили новые слова!
читать дальше

Отметили, что экскурсовод использует методы запоминания материала - задает вопросы, делает отсылки к ранее сказанному, также материал закрепляется и через интерактивный формат. Будет интересно как взрослому, так и ребёнку. Однозначно рекомендуем!

Ирина
2 янв 2025
Интересная подача и желание заинтересовать гостей всех возрастов.
А
16 ноя 2024
Не скажу, что прям квест (скорее, экскурсия с некоторыми элементами), но экскурсия отличная, очень понравилось.
Спасибо, что провели ее даже для одного туриста;)
О
4 ноя 2024
Отличная, познавательная экскурсия для легкой прогулки по городу. Спасибо!
В
28 окт 2024
Отличная экскурсия. Рекомендую всем.
P
16 окт 2024
Экскурсия оправдала все ожидания!
Было ощущение полного погружения, т. к. Светлана - наш экскурсовод, создала такую обстановку, что мы будто оказались в прошлом!
Было душевно, размеренно, очень интересно было узнать новую информацию, новые знания.
Мы прекрасно провели время!
Рекомендуем от души экскурсии Светланы!
И
6 окт 2024
Класс интерактивно и взрослым и детям очень понравилось

Похожие экскурсии из Нижнего Новгорода

Историческая квест-игра в Нижегородском кремле
Пешая
2 часа
302 отзыва
Квест
Лучший выбор
Историческая квест-игра в Нижегородском кремле: погружение в историю
Познайте историю Нижнего Новгорода через захватывающую игру. Вас ждут загадки, испытания и невероятные открытия
Начало: Кладовая Башня
17 мая в 13:00
18 мая в 14:00
от 9400 ₽ за всё до 50 чел.
Квест для самых юных «Ключи от древнего кремля»
Пешая
1.5 часа
4 отзыва
Квест
до 8 чел.
Квест для самых юных «Ключи от древнего кремля»
Познакомиться с Нижегородским кремлём в интерактивном формате
Начало: У Нижегородского кремля
19 мая в 13:30
20 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 8 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля: авторская экскурсия-квест
Пешая
1.5 часа
30 отзывов
Квест
до 10 чел.
Жизнь «на дне» под стенами Кремля
Исследуйте скрытые уголки Нижнего Новгорода через квест, раскрывающий тайны и истории городской бедноты и купечества
Начало: У Зачатьевской башни Кремля, за памятником Петру1
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 5800 ₽ за всё до 10 чел.