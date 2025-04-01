На этой авторской экскурсии-квесте вы пройдёте по местам, которые расскажут о жизни городских бедняков и купцов.
Участники смогут посетить столовую у Красных казарм, узнать о быте в ночлежке купца Брылина и
Участники смогут посетить столовую у Красных казарм, узнать о быте в ночлежке купца Брылина и
6 причин купить этот квест
- 🔍 Узнать тайны Нижнего Новгорода
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏛️ Посетить исторические места
- 🧩 Разгадать увлекательные загадки
- 👟 Прогулка по атмосферным улицам
- 📚 Узнать больше о городской истории
Что можно увидеть
- Столовая у Красных казарм
- Ночлежка купца Брылина
- Полицмейстерские номера Антона Махотина
- Рыбный переулок
- Чайная «Столбы»
- Ночлежный дом Бугровых
- Дом Переплётчикова
- Соляная контора
- Церковь Рождественская
Описание квеста
В одном из самых атмосферных районов Нижнего Новгорода вы узнаете, как жилось городской бедноте и купечеству. Вы удивитесь, сколько ярких событий скрывают тёмные закоулки Мильошки — и это не только тайны и аферы, но и душевные истории. Их расскажут местные достопримечательности:
- Столовая у Красных казарм — что ели бурлаки и босяки
- Ночлежка купца Брылина — подробности быта в ночлежном доме
- Полицмейстерские номера Антона Махотина — лайфхак от скромного военного, ставшего нескромным взяточником: как на небольшое жалование купить имения и крепостных
- Рыбный переулок — торговля на рынке с хитрецой
- Чайная «Столбы» — здание, получившее высокую оценку со стороны императора Николая I за свою красоту
- Ночлежный дом Бугровых — пример того, как работает благотворительность для самых опустившихся
- Дом Переплётчикова — в нём останавливался детский писатель, которого считали странным при жизни, но его книгами зачитываются и сегодня
- Соляная контора — как соляные короли продавали соль с центрального входа по всем законам, а с заднего двора шла основная торговля в обход государства
- Церковь Рождественская — как купец Строганов обошёл самого императора Петра I
Организационные детали
- Экскурсия подойдёт детям от 8 лет и взрослым, которым интересно поучаствовать в разгадывании загадок
- Выбирайте максимально удобную обувь — ходить будем по пилёно-колотой брусчатке
в субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00
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Стоимость квеста
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1620 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Зачатьевской башни Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 09:30, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая квест-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Нижнем Новгороде
Провела экскурсии для 819 туристов
Я люблю исслледовать Нижний Новгород, узнавать про людей, живших здесь и творивших историю. Я умею интересно рассказывать о событиях, героях, простых людях, изобретениях. Больше всего люблю проводить квесты для детейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Б
Бобров
1 апр 2025
Очень интересно! Огромное спасибо вам
Мария
25 мар 2025
Были на экскурсии с двумя детьми разного возраста, понравилось всем, и детям не пришлось скучать, рассказ экскурсовода интересный, задания увлекательные, выполняли с азартом. Однозначно рекомендую!
Н
Наталья
11 мар 2025
Замечательная Светлана! Интересный рассказ и задания - загадки! Много занимательные фактов. Интересно и не скучно. Время летит очень быстро!
Д
Дарья
11 мар 2025
Великолепная экскурсия.
Так вышло, что на групповой экскурсии были мы с мужем и прекрасная Светлана - наш экскурсовод.
Несмотря ни на что, она в деталях и с видимым личным интересом рассказала нам об истории этой части Нижнего Новгорода. Мы остались в восторге и при повторном посещении города - снова обязательно к ней обратимся!
Так вышло, что на групповой экскурсии были мы с мужем и прекрасная Светлана - наш экскурсовод.
Несмотря ни на что, она в деталях и с видимым личным интересом рассказала нам об истории этой части Нижнего Новгорода. Мы остались в восторге и при повторном посещении города - снова обязательно к ней обратимся!
А
Анна
21 фев 2025
Светлана провела интересную, нескучную экскурсию. Несмотря на то,что я замёрзла, все равно хотелось дослушать Светлану до конца. Экскурсия понемногу обо всем, два часа пролетели незаметно.
Надежда
15 янв 2025
Великолепная форма экскурсии: возможность искать объекты самому и отгадывать загадки очень сильно увеличивает интересность и полезность. Мы хотя и опытные и уже очень взрослые путешественники, остались невероятно довольны. Светлана познакомила нас с городом, провела по интересным местам и показала буквально под ногами массу примечательного. В следующий приезд непременно снова обратимся!
И
Ирина
11 янв 2025
Спасибо за экскурсию! История Нижнего и нашего народа в бедные времена тронула. Происхождение Горьковской ёлки. Угадывание старинных слов: то ли блюда, то ли вещи. Поиск деталей. Увлекательно, эмоционально. Рекомендую!
Г
Галина
4 янв 2025
Светлана очень интересно, живо и занимательно проводит экскурсию!
Очень понравилось, с удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии! Однозначно рекомендую!
Очень понравилось, с удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии! Однозначно рекомендую!
М
Михаил
2 янв 2025
Очень понравилась экскурсия: содержательно насыщенная, познавательная, много интерактива. Узнали новые факты о Нижнем Новгороде, о деятельности М. Горького, о жизни людей прошлого, об архитектуре зданий, и даже выучили новые слова!
Ирина
2 янв 2025
Интересная подача и желание заинтересовать гостей всех возрастов.
А
Анна
16 ноя 2024
Не скажу, что прям квест (скорее, экскурсия с некоторыми элементами), но экскурсия отличная, очень понравилось.
Спасибо, что провели ее даже для одного туриста;)
Спасибо, что провели ее даже для одного туриста;)
О
Ольга
4 ноя 2024
Отличная, познавательная экскурсия для легкой прогулки по городу. Спасибо!
В
Василий
28 окт 2024
Отличная экскурсия. Рекомендую всем.
P
Petr
16 окт 2024
Экскурсия оправдала все ожидания!
Было ощущение полного погружения, т. к. Светлана - наш экскурсовод, создала такую обстановку, что мы будто оказались в прошлом!
Было душевно, размеренно, очень интересно было узнать новую информацию, новые знания.
Мы прекрасно провели время!
Рекомендуем от души экскурсии Светланы!
Было ощущение полного погружения, т. к. Светлана - наш экскурсовод, создала такую обстановку, что мы будто оказались в прошлом!
Было душевно, размеренно, очень интересно было узнать новую информацию, новые знания.
Мы прекрасно провели время!
Рекомендуем от души экскурсии Светланы!
И
Илья
6 окт 2024
Класс интерактивно и взрослым и детям очень понравилось
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