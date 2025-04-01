Б Бобров Очень интересно! Огромное спасибо вам

Мария Были на экскурсии с двумя детьми разного возраста, понравилось всем, и детям не пришлось скучать, рассказ экскурсовода интересный, задания увлекательные, выполняли с азартом. Однозначно рекомендую!

Н Наталья Замечательная Светлана! Интересный рассказ и задания - загадки! Много занимательные фактов. Интересно и не скучно. Время летит очень быстро!

Д Дарья Великолепная экскурсия.

Так вышло, что на групповой экскурсии были мы с мужем и прекрасная Светлана - наш экскурсовод.

Несмотря ни на что, она в деталях и с видимым личным интересом рассказала нам об истории этой части Нижнего Новгорода. Мы остались в восторге и при повторном посещении города - снова обязательно к ней обратимся!

А Анна Светлана провела интересную, нескучную экскурсию. Несмотря на то,что я замёрзла, все равно хотелось дослушать Светлану до конца. Экскурсия понемногу обо всем, два часа пролетели незаметно.

Надежда Великолепная форма экскурсии: возможность искать объекты самому и отгадывать загадки очень сильно увеличивает интересность и полезность. Мы хотя и опытные и уже очень взрослые путешественники, остались невероятно довольны. Светлана познакомила нас с городом, провела по интересным местам и показала буквально под ногами массу примечательного. В следующий приезд непременно снова обратимся!

И Ирина Спасибо за экскурсию! История Нижнего и нашего народа в бедные времена тронула. Происхождение Горьковской ёлки. Угадывание старинных слов: то ли блюда, то ли вещи. Поиск деталей. Увлекательно, эмоционально. Рекомендую!

Г Галина Светлана очень интересно, живо и занимательно проводит экскурсию!

Очень понравилось, с удовольствием сходила бы на другие ее экскурсии! Однозначно рекомендую!

М Михаил читать дальше Отметили, что экскурсовод использует методы запоминания материала - задает вопросы, делает отсылки к ранее сказанному, также материал закрепляется и через интерактивный формат. Будет интересно как взрослому, так и ребёнку. Однозначно рекомендуем! Очень понравилась экскурсия: содержательно насыщенная, познавательная, много интерактива. Узнали новые факты о Нижнем Новгороде, о деятельности М. Горького, о жизни людей прошлого, об архитектуре зданий, и даже выучили новые слова!

Ирина Интересная подача и желание заинтересовать гостей всех возрастов.

А Анна Не скажу, что прям квест (скорее, экскурсия с некоторыми элементами), но экскурсия отличная, очень понравилось.

Спасибо, что провели ее даже для одного туриста;)

О Ольга Отличная, познавательная экскурсия для легкой прогулки по городу. Спасибо!

В Василий Отличная экскурсия. Рекомендую всем.

P Petr Экскурсия оправдала все ожидания!

Было ощущение полного погружения, т. к. Светлана - наш экскурсовод, создала такую обстановку, что мы будто оказались в прошлом!

Было душевно, размеренно, очень интересно было узнать новую информацию, новые знания.

Мы прекрасно провели время!

Рекомендуем от души экскурсии Светланы!