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не ожидаешь увидеть на маршруте остатки нашей почти 180-летней истории на территории области. Конечно жаль, что памятники находятся в таком плачевном состоянии. К сожалению, невозможно увидеть ожерелье усадеб, о которых рассказывает Элита. Но это наше коллективное наплевательское отношение к собственной истории и памятникам. Элита своим рассказом пыталась смягчить горечь потерь памятников.