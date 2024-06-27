6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
«Экскурсия проходит с марта по октябрь в любую погоду в авто-пешеходном формате»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Групповая
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Побывать в окрестностях живописного озера и изучить местные достопримечательности
Начало: На Предтеченской улице
«В праздничные даты (22 февраля, 8 марта, 3 ноября)»
Расписание: в воскресенье в 08:00
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
3 500₽ за человека
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
«В праздничные даты (22 февраля, 8 марта, 3 ноября)»
Расписание: в воскресенье в 08:00
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна27 июня 2024Экскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличие собаки:) все прошло чудесно,
- ААННА24 июня 2024Отлично организованная экскурсия, внимание к деталям, учли наши интересы и пожелания. Понравилось всем участникам: и ребенку и взрослым.
- ННадежда20 августа 2023Элита организовала и проводит эксклюзивный и интересный маршрут. За рассказом гида чувствуется глубокая проработка источников и материалов по теме. Совершенно
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Весенние»
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