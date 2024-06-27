Экскурсии в Великом Новгороде весной

Найдено 3 экскурсии в категории «Весенние» в Великом Новгороде, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
На машине
20 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Аракчеевской дороге: погружение в неизвестную историю Новгорода
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по следам великих деятелей России и их вдохновения на новгородской земле
Начало: Великий Новгород, район Кречевицы
«Экскурсия проходит с марта по октябрь в любую погоду в авто-пешеходном формате»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
14 000 за всё до 5 чел.
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
На автобусе
9 часов
Групповая
Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
Побывать в окрестностях живописного озера и изучить местные достопримечательности
Начало: На Предтеченской улице
«В праздничные даты (22 февраля, 8 марта, 3 ноября)»
Расписание: в воскресенье в 08:00
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
3 500 за человека
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
На автобусе
9 часов
Групповая
Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Прогуляться по аллеям парка-курорта и услышать его легенды и предания
Начало: На Предтеченской улице
«В праздничные даты (22 февраля, 8 марта, 3 ноября)»
Расписание: в воскресенье в 08:00
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    27 июня 2024
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Экскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличие собаки:) все прошло чудесно,
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    прекрасный маршрут, интересный рассказ, купание в Ильмене, вкусный обед. Везде с собакой:) нам все очень понравилось, дополнительно гид порекомендовал места для самостоятельного посещения. Большое спасибо:)

    Экскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличиеЭкскурсия была адаптирована под наши запросы - преимущественно природные либо свободного посещения достопримечательности, а также наличие
  • А
    АННА
    24 июня 2024
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Отлично организованная экскурсия, внимание к деталям, учли наши интересы и пожелания. Понравилось всем участникам: и ребенку и взрослым.
  • Н
    Надежда
    20 августа 2023
    По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
    Элита организовала и проводит эксклюзивный и интересный маршрут. За рассказом гида чувствуется глубокая проработка источников и материалов по теме. Совершенно
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    не ожидаешь увидеть на маршруте остатки нашей почти 180-летней истории на территории области. Конечно жаль, что памятники находятся в таком плачевном состоянии. К сожалению, невозможно увидеть ожерелье усадеб, о которых рассказывает Элита. Но это наше коллективное наплевательское отношение к собственной истории и памятникам. Элита своим рассказом пыталась смягчить горечь потерь памятников.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Новгороду в категории «Весенние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Великом Новгороде
В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Аракчеевской дороге: неизвестная новгородская история
  2. Из Великого Новгорода - в святой валдайский край
  3. Сердце и душа Руси: из Великого Новгорода - в Старую Руссу
Какие места ещё посмотреть в Великом Новгороде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Новгородский кремль
  2. Ярославово дворище
  3. Софийский собор
  4. Памятник Тысячелетию России
  5. Самое главное
  6. Кремль
  7. Грановитая палата
  8. Витославлицы
  9. Рюриково Городище
  10. Горбатый мост через реку Волхов
Сколько стоит экскурсия по Великому Новгороду в декабре 2024
Сейчас в Великом Новгороде в категории "Весенние" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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