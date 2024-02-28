Туры в городах Новгородской Области
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Новгородской Области или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
8450
₽
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Групповые экскурсии
8450
₽
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Обзорные по городам
11800
₽
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешех...
8450
₽
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Экскурсионные туры на несколько дней
5
3 отзыва
от
10900
₽
за чел.
Есть желание интересно и весело провести выходные всей семьей? Тогда приглашаем вас окунуться в атмосферу ожившего средневековья с квестами, историчес...
5
3 отзыва
от
10900
₽
за чел.
Есть желание интересно и весело провести выходные всей семьей? Тогда приглашаем вас окунуться в атмосферу ожившего средневековья с квестами, историчес...
5
3 отзыва
от
11553
₽
за чел.
Готовы отправиться в увлекательное и познавательное путешествие по Новгородской области? А ещё прогуляться по княжескому двору, послушать, о чём когда...
5
3 отзыва
от
8177
₽
за чел.
Где ещё познакомиться с истоками Руси, как не в Великом Новгороде? А ещё прогуляться по княжескому двору, послушать, о чём когда-то шумело новгородско...
5
3 отзыва
от
15015
₽
за чел.
В этом майском туре мы отправимся по древним городам России и познакомимся с местами, где начиналась история нашей страны. Вас ждет Императорский горо...
5
3 отзыва
от
15428
₽
за чел.
Прогуляться по современному и средневековому Новгороду и увидеть древнейшие экспонаты, услышать, о чём говорило новгородское вече, и узнать традиции р...
5
3 отзыва
от
18480
₽
за чел.
Выходные всей семьёй — это не только прогулка по местам истоков Руси и колокольным промыслом, но ещё и путешествие на электромобиле и знакомство с хищ...
5
3 отзыва
от
12900
₽
за чел.
Уютный и красивый уикэнд по заповедным местам Новгородчины. Вас ждут главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия ...
5
3 отзыва
от
12900
₽
за чел.
Незабываемое путешествие в Великий Новгород и его удивительные окрестности! Вы увидите все главные достопримечательности города: Кремль, памятник Тыся...
Последние отзывы о турах по Новгородской Области
- ИИрина28 февраля 2024Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
- ААнатолий28 февраля 2024Спасибо большое. Поездкой очень доволен. Все было хорошо организовано. Узнал много интересного о нашей истории
- ВВероника31 января 2024Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
- ЮЮлия16 января 2024"Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
- ААльбина9 января 2024Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
- ЛЛейсан5 января 2024Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.
- ААнна2 сентября 2023Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
- ЕЕлена25 августа 2023Все прошло хорошо.
- ЛЛюбовь2 августа 2023Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском - прямо за душу берёт! Конечно, хотелось бы кое-где поподробнее услышать о некоторых вещах, но всегда поджимает время -быстрее, быстрее. В целом - всё понравилось, поездкой очень довольна. Большое спасибо!