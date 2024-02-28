Авторские туры по Новгородской Области

Туры в городах Новгородской Области

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Великий Новгород

Индивидуальные экскурсии

Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
8450
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Великий Новгород

Групповые экскурсии

Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
8450
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Великий Новгород

Обзорные по городам

Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
Великий гость. Великий Новгород (2 дня)
11800
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда, последовательность автобусных и пешех...
Великий Новгород
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
Великий Новгород, Изборск и Псков: два дня истории
8450
за чел.
Познакомиться с событиями прошлого, деревенским бытом и современной жизнью древних городов
Великий Новгород

Экскурсионные туры на несколько дней

Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
Погружение в Средневековье. Весеннее путешествие в Великий Новгород
5
3 отзыва
от
10900
за чел.
Есть желание интересно и весело провести выходные всей семьей? Тогда приглашаем вас окунуться в атмосферу ожившего средневековья с квестами, историчес...
Великий Новгород
Погружение в Средневековье. Лето
Погружение в Средневековье. Лето
5
3 отзыва
от
10900
за чел.
Есть желание интересно и весело провести выходные всей семьей? Тогда приглашаем вас окунуться в атмосферу ожившего средневековья с квестами, историчес...
Великий Новгород
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
Из Руси на Руссу. Тур для школьников на 3 дня
5
3 отзыва
от
11553
за чел.
Готовы отправиться в увлекательное и познавательное путешествие по Новгородской области? А ещё прогуляться по княжескому двору, послушать, о чём когда...
Великий Новгород
Сказание о городе Садко. Майские выходные
Сказание о городе Садко. Майские выходные
5
3 отзыва
от
8177
за чел.
Где ещё познакомиться с истоками Руси, как не в Великом Новгороде? А ещё прогуляться по княжескому двору, послушать, о чём когда-то шумело новгородско...
Великий Новгород
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет на майские выходные
5
3 отзыва
от
15015
за чел.
В этом майском туре мы отправимся по древним городам России и познакомимся с местами, где начиналась история нашей страны. Вас ждет Императорский горо...
Великий Новгород
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
Жемчужины Новгородского края. Майские выходные
5
3 отзыва
от
15428
за чел.
Прогуляться по современному и средневековому Новгороду и увидеть древнейшие экспонаты, услышать, о чём говорило новгородское вече, и узнать традиции р...
Великий Новгород
Семейные майские выходные в Великом Новгороде
Семейные майские выходные в Великом Новгороде
5
3 отзыва
от
18480
за чел.
Выходные всей семьёй — это не только прогулка по местам истоков Руси и колокольным промыслом, но ещё и путешествие на электромобиле и знакомство с хищ...
Великий Новгород
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
Легенды о славном Новеграде и живой воде. Великий Новгород и Валдай. Весна-лето
5
3 отзыва
от
12900
за чел.
Уютный и красивый уикэнд по заповедным местам Новгородчины. Вас ждут главные достопримечательности города: Кремль, Святая София, Памятник Тысячелетия ...
Великий Новгород
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
Вечно новый и старый города. Великий Новгород и Старая Русса. Весна-лето
5
3 отзыва
от
12900
за чел.
Незабываемое путешествие в Великий Новгород и его удивительные окрестности! Вы увидите все главные достопримечательности города: Кремль, памятник Тыся...
Великий Новгород

Последние отзывы о турах по Новгородской Области

  • И
    Ирина
    28 февраля 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур
    Добрый день. Начнем сначала - с оформления заявки и тура. Менеджеры работают быстро, не приходиться ждать ответов на возникающие вопросы. Никаких нареканий по оформлению поездки нет. Спасибо. Самое главное, что от путешествия осталось приятное впечатление. Во-первых, несмотря на очень ранний приезд поезда, нас сразу же по прибытии встретили, отвезли в гостиницу и даже разместили. К завтракам - нареканий нет вообще. Нормальное, здоровое питание, выбор достаточный. А вот с обедами-ужинами есть небольшая накладка. Из-за того, что обедали и ужинали мы в разных местах, пища была практически одинаковая, исключая салат. Возможно в гостинице стоило предложить гостям меню, этим избежав накладки. К качеству блюд претензий нет, но хотелось бы повкуснее. По поводу встречающего и сопровождающего. Благодарим Маргариту Казанцеву, без ее рассказов экскурсия не была бы не такой интересной. Очень позитивный человек, любящий свое дело и очень доброжелательный. Итак, Валдай. Впечатление было смазано работой экскурсовода в Музее колоколов. Ну нельзя вести рассказ скороговоркой, монотонно, без знаков препинания. А на самом то деле музей то интересный. Ну дайте меньше информации, акцентируйте внимание на любопытных вещах. Зато 2-й день - порадовал. Экскурсовод - выше всяких похвал. Прекрасная подача непростого материала. К сожалению, я забыла имя молодого человека. Прошу организаторов выразить ему благодарность. Я уже посоветовала своим знакомым обращаться в Большую Страну. Успехов.
  • А
    Анатолий
    28 февраля 2024
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Спасибо большое. Поездкой очень доволен. Все было хорошо организовано. Узнал много интересного о нашей истории
  • В
    Вероника
    31 января 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения при заказе тура, и встреча в Великом Новгороде, и все праздничные мероприятия, которые были включены в тур, прошли на высшем уровне. Столько позитива, столько приятных эмоций и воспоминаний!! Спасибо и ещё раз СПАСИБО!! И надеемся, на дальнейшее сотрудничество и интересные встречи. . С уважением, Вероника. Январь 2024г.
    Добрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общенияДобрый вечер! Хочу выразить благодарность за высокую организацию Новогоднего тура!! Всё очень понравилось: и удобство общения
  • Ю
    Юлия
    16 января 2024
    Сказание о городе Садко. Праздничный тур
    "Сказочное Новогодье" в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на "УРА". Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее, за месяц, и ждали в предвкушении. Организация, программа, атмосфера на 5 баллов из 5. Спасибо огромное за незабываемую встречу Нового года и яркие эмоции и впечатления.
    &quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее&quot;Сказочное Новогодье&quot; в Великом Новгороде 31.12-02.01 прошло на &quot;УРА&quot;. Реальность превзошла наши ожидания! Бронировали тур заранее
  • А
    Альбина
    9 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно.
    Тур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересноТур прошёл на отлично, город понравился, узнала историю города, экскурсоводы рассказывали очень интересно
  • Л
    Лейсан
    5 января 2024
    Сказочное Новогодье в Великом Новгороде
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет назад и возможность повеселится в музее под открытым небом Витославлицы. Отличный интерактив 31.12.23 знакомства с новгородскими обычаями и диалектом! Никакой клюквы))) Единственный момент- в связи с погодными причудами можно было оперативно изменить программу, увеличив время в помещениях, уменьшив время экскурсий на открытом воздухе.
    Хороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу летХороший и познавательный тур по Великому Новгороду! Я спели многое - исторические экскурсы на тысячу лет
  • А
    Анна
    2 сентября 2023
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Наш тур был продумано до мелочей! Спасибо организаторам тура.
  • Е
    Елена
    25 августа 2023
    Окно в Европу по пути из варяг в греки. Праздничный тур по Новгородской области
    Все прошло хорошо.
  • Л
    Любовь
    2 августа 2023
    Старая Русса, Новгород, Валдай: повесть временных лет
    Тур весьма интересный и содержательный. Многое увидели, узнали. Очень понравился экскурсовод в Старой Руссе: так воодушевлённо рассказывала о Достоевском - прямо за душу берёт! Конечно, хотелось бы кое-где поподробнее услышать о некоторых вещах, но всегда поджимает время -быстрее, быстрее. В целом - всё понравилось, поездкой очень довольна. Большое спасибо!
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