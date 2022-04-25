Л Лорианна 5 Отзыв на: Орел сквозь столетия Мне очень понравилась экскурсовод, Татьяна. Рекомендую.

D DMITRY 5 Отзыв на: Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века» Андрей очень профессиональный гид и интересный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.

А Александр 5 Отзыв на: Орел - путешествие во времени Очень понравились и город и экскурсовод.

Д Дарья 5 Отзыв на: Орел сквозь столетия Все супер!

В Владимир 5 Отзыв на: Орел - путешествие во времени Спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, детям понравилось, с погодой повезло.

Л Лидия 5 Отзыв на: Старинный город над Окой Рекомендую. Экскурсовод Анастасия. Очень увлечённый человек, замечательный рассказчик. Экскурсия неожиданно интересная, много раз бывали в г. Орел, были уверены что неплохо знаем его, а оказалось не знаем вообще. Богатая история губернского города, судьбы и деятельность замечательных талантливых людей, уроженцев Орловской губернии, увлекли нас в рассказе Анастасии. Несмотря на промозглую погоду, экскурсия оставила очень позитивное впечатление как у взрослых так и у детей в нашей небольшой группе благодаря талантливому экскурсоводу

М Марина 5 Отзыв на: Купеческий Орел Спасибо! Экскурсия очень понравилась!

Е Елена 5 Отзыв на: Орел - путешествие во времени Гуляли с Дмитрием по центру Орла 6 марта. Всё было отлично. Дмитрий - замечательный рассказчик. От него мы узнали, что Орёл совсем не скучный провинциальный город. На все наши вопросы Дмитрий ответил и пробыл с нами даже больше заявленного времени. Дмитрий, мы вас благодарим и желаем успехов.

И Инна 5 Отзыв на: Купеческий Орел Экскурсия очень понравилась, экскурсовод просто профессионал своего дела. Однозначно рекомендую эту экскурсию.

В Вадентин 5 Отзыв на: Из Орла в Болхов, или сказка рядом Замечательно!

Н Наталия 5 Отзыв на: Старинный город над Окой Замечательная экскурсия и экскурсовод. Смело могу рекомендовать: наша семья получила удовольствие. Спасибо.

Ю Юрий 5 Отзыв на: Орел сквозь столетия Экскурсия прошла на одном дыхании, все понятно, интересно и познавательно!

Е Екатерина 5 Отзыв на: Старинный город над Окой Ходили на экскурсию с Анастасией. Все очень понравилось, интересный рассказ, хорошо структурирован. Анастасия - очень приятная и веселая девушка. Всем очень советую данную экскурсию!

а александр 5 Отзыв на: Купеческий Орел Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Дарье!

В Валентин 5 Отзыв на: Старинный город над Окой Все хорошо, спасибо Анастасии. За такое количество времени, более чем достаточно интересной информации.

М Михаил 5 Отзыв на: По Курским улицам Орла Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья!

М Михаил 5 Отзыв на: Старинный город над Окой Замечательная прогулка по городу, в которую легко и естественно вплетается история города и судьбы обычных горожан, особенности местного быта и встречи со известными людьми, которых узнаёшь совсем с неожиданной стороны… Настя отлично владеет материалом и хорошо чувствует, что было интересно именно нам. Мы задавали много вопросов, Настя подробно и очень живо на них отвечала, но при этом не терялась основная сюжетная линия. Получился не просто рассказ о том, что было, но живой и очень интересный диалог. Два с половиной часа пролетели незаметно. Довольны остались и дети (18 лет), и родители. Огромное спасибо!

А Артем 5 Отзыв на: Орел сквозь столетия Посетили экскурсию по историческому району города Орла. Татьяна умеет заинтересовать темой, великолепно преподносит информацию, развернуто отвечает на все вопросы. Узнали много нового. Всем советуем.

П Полина 5 Отзыв на: Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева Экскурсия - высший пилотаж! Редко, когда экскурсии такого формата проводит Специалист с большой буквы. Помимо того, что Андрей интересный собеседник и большой любитель природы, он историк по образованию и археолог по велению души. Наш гид принимал участие во многих раскопках, и все его рассказы имеют стопроцентную достоверность. Если вы хотите узнать подлинную, а не придуманную историю Орловской земли, очень советую обратиться именно к Андрею.