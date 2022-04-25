Экскурсии по Орловской области

Экскурсии в городах Орловской области

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Орловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Орёл
Мценск

Индивидуальные экскурсии

Орел сквозь столетия
Орел сквозь столетия
4.9
10 отзывов
3000
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Орёл
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
от
21300
за чел.
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных
Орёл
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
от
18700
за чел.
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
от
18500
за чел.
Двухдневный тур выходного дня из Орла
Орёл
Орловский Weekend
Орловский Weekend
от
8500
за чел.
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
от
12700
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
Орёл
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
5
2 отзыва
8250
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Орёл
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
от
8500
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
Орёл
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
4000
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району - самому старому в Орле
Орёл

Обзорные по городам

Орловский Weekend
Орловский Weekend
от
8500
за чел.
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города
Орёл
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
от
8500
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
Орёл
Орёл литературный
Орёл литературный
4000
за всё
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии
Орёл
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
5
2 отзыва
4500
за всё
На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла
Орёл
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
5
3 отзыва
5525
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орёл
Старинный город над Окой
Старинный город над Окой
4.9
28 отзывов
3350
за всё
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
Орёл
Орел - путешествие во времени
Орел - путешествие во времени
4.9
34 отзыва
от
1950
за всё
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Орёл
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново
13500
за всё
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново
Орёл
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
4500
за всё
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Орёл

Туры на автомобиле

Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
5
2 отзыва
8250
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Орёл
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
5
3 отзыва
6440
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Орёл
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
5850
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Мценск
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
Из Орла в Болхов, или сказка рядом
5
5 отзывов
6500
за всё
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
Орёл
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
5
3 отзыва
5525
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орёл
Орел - город воинской славы
Орел - город воинской славы
4.7
3 отзыва
5525
за всё
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Орёл

Гастрономические туры

Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
Здравствуй, город Тургенева! (+обед)
от
8500
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
Орёл

Экскурсионные туры на несколько дней

Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
Поездка в Полесье (2 дня / 1 ночь)
от
21300
за чел.
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных
Орёл
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
Двухдневный тур «По следам орловского купечества»
от
18700
за чел.
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
Двухдневный тур выходного дня «Литературный край»
от
18500
за чел.
Двухдневный тур выходного дня из Орла
Орёл
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
Двухдневный тур выходного дня «По родной земле Тургенева»
от
12700
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
Орёл

Последние отзывы об экскурсиях по Орловской области

  • Л
    Лорианна
    25 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Орел сквозь столетия
    Мне очень понравилась экскурсовод, Татьяна. Рекомендую.
  • D
    DMITRY
    24 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Орел: экскурсия-квест «Полет сквозь века»
    Андрей очень профессиональный гид и интересный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • А
    Александр
    16 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Орел - путешествие во времени
    Очень понравились и город и экскурсовод.
  • Д
    Дарья
    15 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Орел сквозь столетия
    Все супер!
  • В
    Владимир
    9 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Орел - путешествие во времени
    Спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, детям понравилось, с погодой повезло.
  • Л
    Лидия
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Старинный город над Окой
    Рекомендую. Экскурсовод Анастасия. Очень увлечённый человек, замечательный рассказчик. Экскурсия неожиданно интересная, много раз бывали в г. Орел, были уверены что неплохо знаем его, а оказалось не знаем вообще. Богатая история губернского города, судьбы и деятельность замечательных талантливых людей, уроженцев Орловской губернии, увлекли нас в рассказе Анастасии. Несмотря на промозглую погоду, экскурсия оставила очень позитивное впечатление как у взрослых так и у детей в нашей небольшой группе благодаря талантливому экскурсоводу
  • М
    Марина
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Купеческий Орел
    Спасибо! Экскурсия очень понравилась!
  • Е
    Елена
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Орел - путешествие во времени
    Гуляли с Дмитрием по центру Орла 6 марта. Всё было отлично. Дмитрий - замечательный рассказчик. От него мы узнали, что Орёл совсем не скучный провинциальный город. На все наши вопросы Дмитрий ответил и пробыл с нами даже больше заявленного времени. Дмитрий, мы вас благодарим и желаем успехов.
  • И
    Инна
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Купеческий Орел
    Экскурсия очень понравилась, экскурсовод просто профессионал своего дела. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
  • В
    Вадентин
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Из Орла в Болхов, или сказка рядом
    Замечательно!
  • Н
    Наталия
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Старинный город над Окой
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Смело могу рекомендовать: наша семья получила удовольствие. Спасибо.
  • Ю
    Юрий
    8 января 2022
    5
    Отзыв на: Орел сквозь столетия
    Экскурсия прошла на одном дыхании, все понятно, интересно и познавательно!
  • Е
    Екатерина
    7 января 2022
    5
    Отзыв на: Старинный город над Окой
    Ходили на экскурсию с Анастасией. Все очень понравилось, интересный рассказ, хорошо структурирован. Анастасия - очень приятная и веселая девушка. Всем очень советую данную экскурсию!
  • а
    александр
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Купеческий Орел
    Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Дарье!
  • В
    Валентин
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Старинный город над Окой
    Все хорошо, спасибо Анастасии. За такое количество времени, более чем достаточно интересной информации.
  • М
    Михаил
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: По Курским улицам Орла
    Несмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья!
  • М
    Михаил
    5 января 2022
    5
    Отзыв на: Старинный город над Окой
    Замечательная прогулка по городу, в которую легко и естественно вплетается история города и судьбы обычных горожан, особенности местного быта и встречи со известными людьми, которых узнаёшь совсем с неожиданной стороны… Настя отлично владеет материалом и хорошо чувствует, что было интересно именно нам. Мы задавали много вопросов, Настя подробно и очень живо на них отвечала, но при этом не терялась основная сюжетная линия. Получился не просто рассказ о том, что было, но живой и очень интересный диалог. Два с половиной часа пролетели незаметно. Довольны остались и дети (18 лет), и родители. Огромное спасибо!
  • А
    Артем
    2 января 2022
    5
    Отзыв на: Орел сквозь столетия
    Посетили экскурсию по историческому району города Орла. Татьяна умеет заинтересовать темой, великолепно преподносит информацию, развернуто отвечает на все вопросы. Узнали много нового. Всем советуем.
  • П
    Полина
    28 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
    Экскурсия - высший пилотаж! Редко, когда экскурсии такого формата проводит Специалист с большой буквы. Помимо того, что Андрей интересный собеседник и большой любитель природы, он историк по образованию и археолог по велению души. Наш гид принимал участие во многих раскопках, и все его рассказы имеют стопроцентную достоверность. Если вы хотите узнать подлинную, а не придуманную историю Орловской земли, очень советую обратиться именно к Андрею.
  • Е
    Елена
    27 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Орел сквозь столетия
    Татьяна,знаток своего дела, города. Подкована во всем направлениях, эрудированная, интересная женщина. Отлично прошла экскурсия. Порекомендовала магазины местных производителей, а также что еще можно посетить в области.
ХОРОШО
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