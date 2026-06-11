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известными личностями так и нелегкими временами выпавшие на его долю. Спасибо огромное экскурсоводу Татьяне за живое общение и познавательную историю города. Рекомендуем посетить ближайшие парки, набережную. В городе много мест для отдыха, кафе и ресторанов. Очень понравилось, что в городе есть много муралов, граффити. Это отдельная квест для любителей уличных изображений.