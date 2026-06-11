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Экскурсии по Орловской области и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Орловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Орёл
Мценск

Индивидуальные экскурсии

По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
17606
за всё
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
Орёл
Реальный Орёл: прогулка без путеводителя
Реальный Орёл: прогулка без путеводителя
9860
за всё
Истории, лица, дворы и тайны города, которые не показывают туристам
Орёл
Орёл литературный
Орёл литературный
8000
за всё
Узнать, где жили, писали и вдохновлялись русские классики
Орёл
Орёл вчера и сегодня
Орёл вчера и сегодня
5
1 отзыв
8000
за всё
Побывать во всех исторических районах города и познакомиться с его прошлым на обзорной экскурсии
Орёл
Орёл сквозь столетия
Орёл сквозь столетия
5
73 отзыва
6200
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
Орёл
Орловский Weekend
Орловский Weekend
8500
за всё
Попадите в уникальный мир писателей-орловцев, отправившись в экскурсию по тематическому музею. Обставленные интерьеры музея хранят в себе коллекции Тю...
Орёл
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
4.9
10 отзывов
18310
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Орёл
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
8500
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
Орёл
Орёл православный и купеческий
Орёл православный и купеческий
5
1 отзыв
7500
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району — самому старому в Орле. Мы пройдемся по старинным улицам: Гостиной, Карачевской и Посадским, дойдем до...
Орёл

Обзорные по городам

Орёл вчера и сегодня
Орёл вчера и сегодня
5
1 отзыв
8000
за всё
Побывать во всех исторических районах города и познакомиться с его прошлым на обзорной экскурсии
Орёл
Орловский Weekend
Орловский Weekend
8500
за всё
Попадите в уникальный мир писателей-орловцев, отправившись в экскурсию по тематическому музею. Обставленные интерьеры музея хранят в себе коллекции Тю...
Орёл
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
8500
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
Орёл
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
Орёл литературный: экскурсия по следам писателей-орловцев
5
6 отзывов
7500
за всё
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии? Приглашаю вас на прогулку по литературному Орлу, который вы могли встретить ...
Орёл
Обзорная экскурсия по Орлу
Обзорная экскурсия по Орлу
5
10 отзывов
7500
за всё
На моей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла и узнаете занимательные факты о городе. Вместе мы найдем, где была заложена Орловская ...
Орёл
Орёл: «Полёт сквозь века»
Орёл: «Полёт сквозь века»
5
16 отзывов
12677
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орёл
Орёл - путешествие во времени
Орёл - путешествие во времени
5
138 отзывов
5700
за всё
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
Орёл
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
Обзорная экскурсия и поездка в Спасское-Лутовиново на транспорте туристов
4
2 отзыва
14000
за всё
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново. Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева. Вы уви...
Орёл
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
«Литературная столица»: обзорная экскурсия по Орлу
5
5 отзывов
7500
за всё
Орел – город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве. Его построили по велению Ивана Грозного для защиты от...
Орёл

Туры на автомобиле

По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
По родовым имениям Толстого и Фета - из Орла
17606
за всё
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
Орёл
Реальный Орёл: прогулка без путеводителя
Реальный Орёл: прогулка без путеводителя
9860
за всё
Истории, лица, дворы и тайны города, которые не показывают туристам
Орёл
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
Орловское Полесье: по следам зубров, вятичей и героев Тургенева
4.9
10 отзывов
18310
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
Орёл
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
5
24 отзыва
15494
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Орёл
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
5
15 отзывов
13381
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
Мценск
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
Из Орла в Болхов, или Сказка рядом
5
12 отзывов
15494
за всё
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
Орёл
Орёл: «Полёт сквозь века»
Орёл: «Полёт сквозь века»
5
16 отзывов
12677
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
Орёл
Орёл - город воинской славы
Орёл - город воинской славы
4.9
7 отзывов
12677
за всё
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Орёл

Гастрономические туры

«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
«Здравствуй, город Тургенева!»: тематическая экскурсия с обедом
8500
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
Орёл

Последние отзывы об экскурсиях по Орловской области

Г
Загадки древнего Мценска и усадьба Спасское-Лутовиново
Дата посещения: 11 июн 2026
Все отлично. Очень понравилось. Андрей- компетентный гид. Интересная, познавательная экскурсия.
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А
Орёл - путешествие во времени
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно, эмоционально! Получили ответы на все дополнительные вопросы! Рекомендую!
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно,
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Е
Тематическая экскурсия «Орел литературный»
Галина Николаевна сделала наш день! Так много интересной информации о городе, известных людях Орловщины не было никогда. Очень рекомендую эту экскурсию!
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Колягина
Орёл сквозь столетия
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы. Этот край богат как
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известными личностями так и нелегкими временами выпавшие на его долю. Спасибо огромное экскурсоводу Татьяне за живое общение и познавательную историю города. Рекомендуем посетить ближайшие парки, набережную. В городе много мест для отдыха, кафе и ресторанов. Очень понравилось, что в городе есть много муралов, граффити. Это отдельная квест для любителей уличных изображений.

Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.+16
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы.
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Светлана
Орёл - путешествие во времени
Экскурсия отличная по содержанию, маршруту и организации. Дмитрий поистине человек энциклопедических знаний, с профильным образованием и большим опытом, кроме того
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очень деликатный, чуткий, вежливый. Лёгкая атмосфера диалога, общения, обмена мыслями делает экскурсию живой и обеспечивает погружение в исторические и культурные события города, помогает понять его дух.

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Наталия
Орёл - путешествие во времени
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями, выкладываясь на 110%, благодаря Дмитрию мы сходили в отличный ресторан и потом закупились супер лимонадом, огнище!
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями,
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Юлиана
Орёл - путешествие во времени
Экскурсия понравилась, соответствует описанию, Дмитрий, как экскурсовод- профессиональный, коммуникабельный, позитивный. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое, рекомендуем👍🏻
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Ю
Орёл сквозь столетия
Нам было очень комфортно на экскурсии с Татьяной. Получили легкий и при этом насыщенный маршрут. Отдельное спасибо Татьяне за рекомендацию гида в усадьбе Тургенево Спасское-Лутовиново.
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Д
Орёл - путешествие во времени
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла и открыли для себя
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этот удивительный город. Дмитрий очень профессионально донес всю информацию и это было не просто лекцией, это был рассказ про жизнь и быт родного края. Я всем рекомендую экскурсию, кто хочет узнать историю Орла, увидеть знаковые места и провести невероятно время.

Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла+1
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла
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Л
Орёл - путешествие во времени
Дмитрий - профессиональный гид. Очень доброжелательный и легкий в общении. Прекрасное знание истории города. Экскурсия прошла очень легко и живо. Спасибо Дмитрию за увлекательный рассказ!
Группа из Москвы.
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