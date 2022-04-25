Экскурсии в городах Орловской области
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Орловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
4.9
10 отзывов
3000
₽
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
от
21300
₽
за чел.
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных
от
18700
₽
за чел.
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
от
18500
₽
за чел.
Двухдневный тур выходного дня из Орла
от
8500
₽
за чел.
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города
от
12700
₽
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
5
2 отзыва
8250
₽
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
от
8500
₽
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
4000
₽
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району - самому старому в Орле
Обзорные по городам
от
8500
₽
за чел.
Однодневный тур выходного дня, во время которого вы посетите Музей писателей-орловцев, увидите центральную часть города
от
8500
₽
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
4000
₽
за всё
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии
5
2 отзыва
4500
₽
за всё
На этой экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла
5
3 отзыва
5525
₽
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
4.9
28 отзывов
3350
₽
за всё
Погружение в историю и самобытную атмосферу Орла на обзорной прогулке
4.9
34 отзыва
от
1950
₽
за всё
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
13500
₽
за всё
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново
4500
₽
за всё
Орел - город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве
Туры на автомобиле
5
2 отзыва
8250
₽
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
5
3 отзыва
6440
₽
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
5850
₽
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
5
5 отзывов
6500
₽
за всё
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
5
3 отзыва
5525
₽
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
4.7
3 отзыва
5525
₽
за всё
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Гастрономические туры
от
8500
₽
за чел.
Орел - небольшой городок, который появился в XI веке
Экскурсионные туры на несколько дней
от
21300
₽
за чел.
Двухдневный тур по маршруту: Спасское-Лутовиново - Мценск - Орел - с. Льгов - с. Ильинское с мини концертом народных
от
18700
₽
за чел.
Во время двухдневного тура вы посетите Болхов, побываете на экскурсии
от
18500
₽
за чел.
Двухдневный тур выходного дня из Орла
от
12700
₽
за чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур по орловским местам, связанным с именем Тургенева
Последние отзывы об экскурсиях по Орловской области
- ЛЛорианна25 апреля 2022Мне очень понравилась экскурсовод, Татьяна. Рекомендую.
- DDMITRY24 апреля 2022Андрей очень профессиональный гид и интересный рассказчик. Экскурсия прошла на одном дыхании.
- ААлександр16 апреля 2022Очень понравились и город и экскурсовод.
- ДДарья15 апреля 2022Все супер!
- ВВладимир9 апреля 2022Спасибо Дмитрию за экскурсию, очень содержательно, детям понравилось, с погодой повезло.
- ЛЛидия9 марта 2022Рекомендую. Экскурсовод Анастасия. Очень увлечённый человек, замечательный рассказчик. Экскурсия неожиданно интересная, много раз бывали в г. Орел, были уверены что неплохо знаем его, а оказалось не знаем вообще. Богатая история губернского города, судьбы и деятельность замечательных талантливых людей, уроженцев Орловской губернии, увлекли нас в рассказе Анастасии. Несмотря на промозглую погоду, экскурсия оставила очень позитивное впечатление как у взрослых так и у детей в нашей небольшой группе благодаря талантливому экскурсоводу
- ММарина9 марта 2022Спасибо! Экскурсия очень понравилась!
- ЕЕлена9 марта 2022Гуляли с Дмитрием по центру Орла 6 марта. Всё было отлично. Дмитрий - замечательный рассказчик. От него мы узнали, что Орёл совсем не скучный провинциальный город. На все наши вопросы Дмитрий ответил и пробыл с нами даже больше заявленного времени. Дмитрий, мы вас благодарим и желаем успехов.
- ИИнна9 января 2022Экскурсия очень понравилась, экскурсовод просто профессионал своего дела. Однозначно рекомендую эту экскурсию.
- ВВадентин9 января 2022Отзыв на: Из Орла в Болхов, или сказка рядомЗамечательно!
- ННаталия8 января 2022Замечательная экскурсия и экскурсовод. Смело могу рекомендовать: наша семья получила удовольствие. Спасибо.
- ЮЮрий8 января 2022Экскурсия прошла на одном дыхании, все понятно, интересно и познавательно!
- ЕЕкатерина7 января 2022Ходили на экскурсию с Анастасией. Все очень понравилось, интересный рассказ, хорошо структурирован. Анастасия - очень приятная и веселая девушка. Всем очень советую данную экскурсию!
- аалександр6 января 2022Очень хорошая, интересная и познавательная экскурсия. Большое спасибо Дарье!
- ВВалентин6 января 2022Все хорошо, спасибо Анастасии. За такое количество времени, более чем достаточно интересной информации.
- ММихаил5 января 2022Отзыв на: По Курским улицам ОрлаНесмотря на очень сложную погоду (снег с дождём и ветер), мы получили огромное удовольствие от экскурсии. В самых обычных домах и двориках скрывается немало загадок и тайн, и мы очень благодарны Дарье, что она помогла открыть некоторые из них. Лютеранин, который сдаёт в аренду помещение для синагоги, потомки купцов, которые стали революционерами, история электрификации Города, что связывает Орел и Ригу и многое другое. Мы остались очень довольны, спасибо большое, Дарья!
- ММихаил5 января 2022Замечательная прогулка по городу, в которую легко и естественно вплетается история города и судьбы обычных горожан, особенности местного быта и встречи со известными людьми, которых узнаёшь совсем с неожиданной стороны… Настя отлично владеет материалом и хорошо чувствует, что было интересно именно нам. Мы задавали много вопросов, Настя подробно и очень живо на них отвечала, но при этом не терялась основная сюжетная линия. Получился не просто рассказ о том, что было, но живой и очень интересный диалог. Два с половиной часа пролетели незаметно. Довольны остались и дети (18 лет), и родители. Огромное спасибо!
- ААртем2 января 2022Посетили экскурсию по историческому району города Орла. Татьяна умеет заинтересовать темой, великолепно преподносит информацию, развернуто отвечает на все вопросы. Узнали много нового. Всем советуем.
- ППолина28 ноября 2021Экскурсия - высший пилотаж! Редко, когда экскурсии такого формата проводит Специалист с большой буквы. Помимо того, что Андрей интересный собеседник и большой любитель природы, он историк по образованию и археолог по велению души. Наш гид принимал участие во многих раскопках, и все его рассказы имеют стопроцентную достоверность. Если вы хотите узнать подлинную, а не придуманную историю Орловской земли, очень советую обратиться именно к Андрею.
- ЕЕлена27 ноября 2021Татьяна,знаток своего дела, города. Подкована во всем направлениях, эрудированная, интересная женщина. Отлично прошла экскурсия. Порекомендовала магазины местных производителей, а также что еще можно посетить в области.