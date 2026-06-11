Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Орловской области или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
17606
₽
за всё
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
9860
₽
за всё
Истории, лица, дворы и тайны города, которые не показывают туристам
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Побывать во всех исторических районах города и познакомиться с его прошлым на обзорной экскурсии
5
73 отзыва
6200
₽
за всё
Погулять по историческому центру и погрузиться в разные эпохи развития города
8500
₽
за всё
Попадите в уникальный мир писателей-орловцев, отправившись в экскурсию по тематическому музею. Обставленные интерьеры музея хранят в себе коллекции Тю...
4.9
10 отзывов
18310
₽
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
8500
₽
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
5
1 отзыв
7500
₽
за всё
Приглашаю вас на прогулку по Заводскому району — самому старому в Орле. Мы пройдемся по старинным улицам: Гостиной, Карачевской и Посадским, дойдем до...
Обзорные по городам
5
1 отзыв
8000
₽
за всё
Побывать во всех исторических районах города и познакомиться с его прошлым на обзорной экскурсии
8500
₽
за всё
Попадите в уникальный мир писателей-орловцев, отправившись в экскурсию по тематическому музею. Обставленные интерьеры музея хранят в себе коллекции Тю...
8500
₽
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
5
6 отзывов
7500
₽
за всё
А вы знаете, в каких знаменитых романах описаны орловские места и реалии? Приглашаю вас на прогулку по литературному Орлу, который вы могли встретить ...
5
10 отзывов
7500
₽
за всё
На моей экскурсии вы увидите главные достопримечательности Орла и узнаете занимательные факты о городе. Вместе мы найдем, где была заложена Орловская ...
5
16 отзывов
12677
₽
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
5
138 отзывов
5700
₽
за всё
Погулять по одному из древнейших провинциальных городов страны и услышать его богатую историю
4
2 отзыва
14000
₽
за всё
Если вы уже все изучили в центре города Орел, то вы можете отправиться в Спасское-Лутовиново. Здесь находится музей Ивана Сергеевича Тургенева. Вы уви...
5
5 отзывов
7500
₽
за всё
Орел – город, по легенде названный в честь орла, который спустился с неба при его строительстве. Его построили по велению Ивана Грозного для защиты от...
Туры на автомобиле
17606
₽
за всё
Погрузиться в мир русских усадеб и большой литературы
9860
₽
за всё
Истории, лица, дворы и тайны города, которые не показывают туристам
4.9
10 отзывов
18310
₽
за всё
Путешествие в национальный парк с погружением в природу, археологию и историю этих мест
5
24 отзыва
15494
₽
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
5
15 отзывов
13381
₽
за всё
Открыть историю былинного города, узнать о старинных святынях и побывать в родовом имении Тургенева
5
12 отзывов
15494
₽
за всё
Залюбоваться древним городом куполов, открывая его были и небыли
5
16 отзывов
12677
₽
за всё
Поразиться наследию города в увлекательном авто-пешеходном путешествии с элементами интерактива
4.9
7 отзывов
12677
₽
за всё
Проехать по местам, связанным с Великой Отечественной войной, и услышать о них малоизвестные факты
Гастрономические туры
8500
₽
за всё
Когда-то давно, в XI веке на реке Орлик появился славный городок Орел. А семь столетий позже здесь родился Иван Сергеевич Тургенев. В нашей тематическ...
Последние отзывы об экскурсиях по Орловской области
Г
Дата посещения: 11 июн 2026
Все отлично. Очень понравилось. Андрей- компетентный гид. Интересная, познавательная экскурсия.
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А
нам очень понравилась экскурсия Дмитрия - интересно и взрослым и детям, доступно, понятно, с примерами, красочно, эмоционально! Получили ответы на все дополнительные вопросы! Рекомендую!
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Е
Галина Николаевна сделала наш день! Так много интересной информации о городе, известных людях Орловщины не было никогда. Очень рекомендую эту экскурсию!
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Экскурсия с Татьяной прошла на отлично, очень интересный рассказ про город воинской доблести и литературной столицы. Этот край богат как
+16
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Экскурсия отличная по содержанию, маршруту и организации. Дмитрий поистине человек энциклопедических знаний, с профильным образованием и большим опытом, кроме того
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лучший гид за многие поездки, подход человека, который любит свое дело, ценит город и делится эмоциями, выкладываясь на 110%, благодаря Дмитрию мы сходили в отличный ресторан и потом закупились супер лимонадом, огнище!
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Экскурсия понравилась, соответствует описанию, Дмитрий, как экскурсовод- профессиональный, коммуникабельный, позитивный. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое, рекомендуем👍🏻
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Ю
Нам было очень комфортно на экскурсии с Татьяной. Получили легкий и при этом насыщенный маршрут. Отдельное спасибо Татьяне за рекомендацию гида в усадьбе Тургенево Спасское-Лутовиново.
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Д
Это была невероятно интересная и увлекательная экскурсия, мы прошли по самым значимым и историческим местам Орла и открыли для себя
+1
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Л
Дмитрий - профессиональный гид. Очень доброжелательный и легкий в общении. Прекрасное знание истории города. Экскурсия прошла очень легко и живо. Спасибо Дмитрию за увлекательный рассказ!
Группа из Москвы.
Группа из Москвы.
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