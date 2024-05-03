Авторский тур
5 дней
Жемчужины Северной Руси
Начало: Москва
25 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 29 990₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Русь Великая. Обзорный тур по городам Серебряного кольца
Начало: Москва
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 36 390₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ласточкой в Псков на майские праздники
Начало: Россия, Псков
1 янв в 10:00
24 янв в 10:00
от 9 940₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛариса3 мая 2024Все понравилось: проживание, питание, экскурсии.
- ААндрей28 марта 2024Все очень познавательно и интересно. Ничего лишнего. Очень комфортно. И профессионально.
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- ГГалина15 марта 2024Всё отлично организовано! Поездка прошла без накладок, оставив массу впечатлений. Спасибо!
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- ООльга12 августа 2023Организация на высшем уровне. Спасибо вам, Большая Страна.
- ССергей28 июня 2023Нам все очень понравилось! Особенно впечатлила организация тура и учет сложностей с едой. Нам так же очень понравилась Елена. Интересный собеседник и рассказчик.
- ЭЭлла9 января 2023Очень познавательно и интересно
- ЕЕлизавета9 января 2023Очень интересный, сбалансированный тур!
Ответы на вопросы от путешественников по Печоре в категории «Можно с детьми»
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